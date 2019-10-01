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Как испечь тертый пирог с клюквой

Самый вкусный тертый пирог с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:55
Пирог с клюквой тертый
Пирог с клюквой тертый
Фото: Depositphotos

Тертый пирог – популярный десерт, который подкупает своим вкусом и простотой. Готовится он легко, а съедается еще быстрее.

Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:

Для начинки можно использовать творог, густое варенье, сезонные фрукты и ягоды. Мы рекомендуем осенний вариант тертого пирога – с клюквой.

Пирог с клюквой тертый

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Калорийность:

  • 419 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 2 яйца
  • 300 г муки
  • 200 г масла
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • 70 г сахара
  • 2 ст. л. сметаны 10%
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 300 г клюквы
  • 5 ст. л. сахара
  • 4-5 ст. л. сахарной пудры
  • 70 г крахмала

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Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром.
  2. Добавьте мягкое сливочное масло, сметану и перемешайте.
  3. Всыпьте крахмал, соль и разрыхлитель. Перемешайте, добавьте частями муку и замесите эластичное тесто.
  4. Разделите на две неравные части. Большую часть заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и уберите в морозилку на полчаса.
  5. Ягоды при необходимости разморозьте, смешайте с сахаром и разомните в пюре.
  6. Большую часть теста раскатайте по форме и сделайте небольшие бортики.
  7. Распределите по всей форме с тестом начинку.
  8. Меньшую часть теста натрите на терке и распределите поверх клюквы.
  9. Выпекайте в разогретой до 180º С духовке 35-40 минут, до золотистого цвета. Достаньте и немного остудите.
  10. Посыпьте клюквенный пирог просеянной сахарной пудрой.

Чем полезна клюква для здоровья

  • Ягода в большом количестве содержит антиоксиданты – вещества, защищающие клетки от негативного воздействия свободных радикалов.
  • В клюкве много витаминов группы В, калия, йода и магния.
  • Ягоды клюквы обладают жаропонижающим эффектом, поэтому морс из них пьют при высокой температуре.
  • Клюква снижает артериальное давление и способна уменьшить уровень "плохого" холестерина в крови.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь хлеб с сушеной клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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