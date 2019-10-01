Как испечь тертый пирог с клюквой

Самый вкусный тертый пирог с ягодами

Пирог с клюквой тертый Фото: Depositphotos

Тертый пирог – популярный десерт, который подкупает своим вкусом и простотой. Готовится он легко, а съедается еще быстрее.

Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:

Для начинки можно использовать творог, густое варенье, сезонные фрукты и ягоды. Мы рекомендуем осенний вариант тертого пирога – с клюквой.

Пирог с клюквой тертый

Время приготовления:

1 час 20 минут

Калорийность:

419 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

2 яйца

300 г муки

200 г масла

1/2 ч. л. разрыхлителя

70 г сахара

2 ст. л. сметаны 10%

Щепотка соли

Для начинки:

300 г клюквы

5 ст. л. сахара

4-5 ст. л. сахарной пудры

70 г крахмала

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Способ приготовления:

Яйца взбейте с сахаром. Добавьте мягкое сливочное масло, сметану и перемешайте. Всыпьте крахмал, соль и разрыхлитель. Перемешайте, добавьте частями муку и замесите эластичное тесто. Разделите на две неравные части. Большую часть заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и уберите в морозилку на полчаса. Ягоды при необходимости разморозьте, смешайте с сахаром и разомните в пюре. Большую часть теста раскатайте по форме и сделайте небольшие бортики. Распределите по всей форме с тестом начинку. Меньшую часть теста натрите на терке и распределите поверх клюквы. Выпекайте в разогретой до 180º С духовке 35-40 минут, до золотистого цвета. Достаньте и немного остудите. Посыпьте клюквенный пирог просеянной сахарной пудрой.

Чем полезна клюква для здоровья

Ягода в большом количестве содержит антиоксиданты – вещества, защищающие клетки от негативного воздействия свободных радикалов.

В клюкве много витаминов группы В, калия, йода и магния.

Ягоды клюквы обладают жаропонижающим эффектом, поэтому морс из них пьют при высокой температуре.

Клюква снижает артериальное давление и способна уменьшить уровень "плохого" холестерина в крови.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь хлеб с сушеной клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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