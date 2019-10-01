Как испечь тертый пирог с клюквой
Самый вкусный тертый пирог с ягодами
Тертый пирог – популярный десерт, который подкупает своим вкусом и простотой. Готовится он легко, а съедается еще быстрее.
Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:
Для начинки можно использовать творог, густое варенье, сезонные фрукты и ягоды. Мы рекомендуем осенний вариант тертого пирога – с клюквой.
Пирог с клюквой тертый
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Калорийность:
- 419 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для начинки:
- 2 яйца
- 300 г муки
- 200 г масла
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 70 г сахара
- 2 ст. л. сметаны 10%
- Щепотка соли
Для начинки:
- 300 г клюквы
- 5 ст. л. сахара
- 4-5 ст. л. сахарной пудры
- 70 г крахмала
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром.
- Добавьте мягкое сливочное масло, сметану и перемешайте.
- Всыпьте крахмал, соль и разрыхлитель. Перемешайте, добавьте частями муку и замесите эластичное тесто.
- Разделите на две неравные части. Большую часть заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и уберите в морозилку на полчаса.
- Ягоды при необходимости разморозьте, смешайте с сахаром и разомните в пюре.
- Большую часть теста раскатайте по форме и сделайте небольшие бортики.
- Распределите по всей форме с тестом начинку.
- Меньшую часть теста натрите на терке и распределите поверх клюквы.
- Выпекайте в разогретой до 180º С духовке 35-40 минут, до золотистого цвета. Достаньте и немного остудите.
- Посыпьте клюквенный пирог просеянной сахарной пудрой.
Чем полезна клюква для здоровья
- Ягода в большом количестве содержит антиоксиданты – вещества, защищающие клетки от негативного воздействия свободных радикалов.
- В клюкве много витаминов группы В, калия, йода и магния.
- Ягоды клюквы обладают жаропонижающим эффектом, поэтому морс из них пьют при высокой температуре.
- Клюква снижает артериальное давление и способна уменьшить уровень "плохого" холестерина в крови.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь хлеб с сушеной клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня