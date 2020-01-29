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Как испечь торт в виде сердца на День святого Валентина

Рецепт торта "Красный бархат" на 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11
Торт "Красный бархат"
Торт "Красный бархат"
Фото: freepik.com

Торт "Красный бархат" выглядит очень эффектно благодаря своем ярко-красному цвету, который красиво контрастирует с белой глазурью. Он имеет мягкий шоколадный вкус и воздушную пористую структуру.

Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:

Когда коржи для торта испекутся, их желательно поместить на несколько часов в холодильник. Этот дополнительный шаг сделает нанесение крема более легким.

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Торт в виде сердца на 14 февраля

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 393 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 1/2 стакана муки
  • 1 чайная ложка соли
  • 2 стакана сахара
  • 200 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1 чайная ложка какао-порошка
  • 1 1/2 чайной ложки жидкого пищевого красителя
  • 1 стакан нежирных сливок
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • 1/2 чайной ложки соды
  • 1 чайная ложка яблочного уксуса

Для крема:

  • 200 г сливочного сыра
  • 100 г сливочного масла
  • 2 ч.л. ванильного сахара
  • 1 стакан сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до температуры 180 С. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой.
  2. Смешайте муку с солью и отставьте. С помощью миксера или блендера взбейте мягкое масло с сахаром. Добавьте яйца по одному и перемешайте. Начните добавлять муку, чередуя со сливками. Смешайте с ванилью.
  3. В небольшой миске смешайте пищевой краситель и какао-порошок. Влейте в предыдущую смесь и перемешайте.
  4. В другой емкости смешайте яблочный уксус и соду. Как только смесь вспенится, смешайте ее с жидким тестом, до густоты. Выложите тесто в форму и выровняйте поверхность шпателем. Выпекайте 25-30 минут.
  5. Разделите на три коржа, обрежьте края, чтобы получилось сердце, и смажьте торт кремом.
  6. Раскрошите обрезанные края и присыпьте ими десерт.
  7. Чтобы приготовить крем, в большой миске взбейте сливочный сыр, мягкое масло и ваниль до однородности. Продолжая взбивать в медленном режиме, постепенно добавьте сахар. Увеличьте мощность и взбивайте, пока смесь не станет пышной. Если крем получился слишком густым, добавьте немного молока, а если жидким – охладите его в холодильнике.

Полезный совет

Чтобы сделать торт менее калорийным, замените масло дополнительной порцией сливочного сыра, сметаной или нежирным творогом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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