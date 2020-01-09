Как испечь творожные булочки с яблоками на завтрак
Рецепт сладких булочек в духовке
Творожные булочки с яблоками готовятся очень быстро, так как не содержат дрожжей. Вам не придется ждать, пока тесто поднимется: нужно просто соединить все ингредиенты, сформировать булочки и отправить их в духовку.
Смотрите видео, как приготовить испанские булочки:
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Булочки с творогом и яблоком
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 228 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Творог – 200 г
- Сахар – 100 г
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 щепотка
- Масло растительное – 100 мл
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 10 г,
- Яблоки – 3 шт.
- Сок лимонный – 1 ст.л.
- Сахарная пудра – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Яблоки почистить, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
- В чашу миксера выложить творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, влить растительное масло, все взбить. Муку смешать с разрыхлителем, по частям добавить в творожную массу и перемешать лопаткой. Должно получиться густое тесто.
- Аккуратно вмешать в тесто нарезанные яблоки.
- Разделить тесто на восемь частей, каждую часть скатать в шар в руках или на доске с мукой. Слегка прижать со всех сторон, формируя булочки.
- Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 25 минут или до сухой зубочистки.
Как подавать булочки
Готовые булочки остудить на решетке, затем посыпать сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или какао на завтрак.
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Источник: Сегодня