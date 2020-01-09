Как испечь творожные булочки с яблоками на завтрак

Рецепт сладких булочек в духовке

Булочки с яблоками и творогом Фото: Depositphotos

Творожные булочки с яблоками готовятся очень быстро, так как не содержат дрожжей. Вам не придется ждать, пока тесто поднимется: нужно просто соединить все ингредиенты, сформировать булочки и отправить их в духовку.

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Булочки с творогом и яблоком

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

228 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Творог – 200 г

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 1 пакетик

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка

Масло растительное – 100 мл

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 10 г,

Яблоки – 3 шт.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Сахарная пудра – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Яблоки почистить, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком. В чашу миксера выложить творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, влить растительное масло, все взбить. Муку смешать с разрыхлителем, по частям добавить в творожную массу и перемешать лопаткой. Должно получиться густое тесто. Аккуратно вмешать в тесто нарезанные яблоки. Разделить тесто на восемь частей, каждую часть скатать в шар в руках или на доске с мукой. Слегка прижать со всех сторон, формируя булочки. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 25 минут или до сухой зубочистки.

Как подавать булочки

Готовые булочки остудить на решетке, затем посыпать сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или какао на завтрак.

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