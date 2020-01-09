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Как испечь творожные булочки с яблоками на завтрак

Рецепт сладких булочек в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:57
Булочки с яблоками и творогом
Булочки с яблоками и творогом
Фото: Depositphotos

Творожные булочки с яблоками готовятся очень быстро, так как не содержат дрожжей. Вам не придется ждать, пока тесто поднимется: нужно просто соединить все ингредиенты, сформировать булочки и отправить их в духовку.

Смотрите видео, как приготовить испанские булочки:

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Булочки с творогом и яблоком

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 228 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Творог – 200 г
  • Сахар – 100 г
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка
  • Масло растительное – 100 мл
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 10 г,
  • Яблоки – 3 шт.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Сахарная пудра – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Яблоки почистить, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
  2. В чашу миксера выложить творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, влить растительное масло, все взбить. Муку смешать с разрыхлителем, по частям добавить в творожную массу и перемешать лопаткой. Должно получиться густое тесто.
  3. Аккуратно вмешать в тесто нарезанные яблоки.
  4. Разделить тесто на восемь частей, каждую часть скатать в шар в руках или на доске с мукой. Слегка прижать со всех сторон, формируя булочки.
  5. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 25 минут или до сухой зубочистки.

Как подавать булочки

Готовые булочки остудить на решетке, затем посыпать сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или какао на завтрак.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. "Сегодня" также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.

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Источник: Сегодня
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