Как испечь творожный кекс с изюмом и кокосовой стружкой
Пошаговый рецепт вкусного творожного кекса в духовке
Творожный кекс с изюмом – прекрасный повод собраться всей семьей за чашкой чая. Кокосовая стружка и цедра лимона придают этой нежной выпечке ни с чем не сравнимый вкус.
Смотрите видео, как приготовить диетический кекс:
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Творожный кекс с изюмом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 348 ккал
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 250 г муки
- 150 г сливочного масла
- 7 ст.л. кокосовой стружки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 200 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- Изюм – 100 г
- 1 ст.л. тертой лимонной цедры
Способ приготовления:
- Изюм помыть, обсушить и обвалять в небольшом количестве муки. Излишки стряхнуть.
- Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью.
- Добавить творог, тертую цедру лимона и снова взбить.
- Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку, каждый раз размешивая.
- Добавить изюм и кокосовую стружку, перемешать.
- Выложить тесто в подготовленную форму для кекса. Разровнять лопаткой.
- Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Дать остыть в форму, затем перевернуть на тарелку.
Как украсить кекс
Готовый творожный кекс можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или полить глазурью.
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Источник: Сегодня