Как испечь творожный кекс с изюмом и кокосовой стружкой

Пошаговый рецепт вкусного творожного кекса в духовке

Творожный кекс с изюмом Фото: Depositphotos

Творожный кекс с изюмом – прекрасный повод собраться всей семьей за чашкой чая. Кокосовая стружка и цедра лимона придают этой нежной выпечке ни с чем не сравнимый вкус.

Смотрите видео, как приготовить диетический кекс:

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Творожный кекс с изюмом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

348 ккал

Ингредиенты:

300 г творога

250 г муки

150 г сливочного масла

7 ст.л. кокосовой стружки

2 ч.л. разрыхлителя

200 г сахара

10 г ванильного сахара

Изюм – 100 г

1 ст.л. тертой лимонной цедры

Способ приготовления:

Изюм помыть, обсушить и обвалять в небольшом количестве муки. Излишки стряхнуть. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить творог, тертую цедру лимона и снова взбить. Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку, каждый раз размешивая. Добавить изюм и кокосовую стружку, перемешать. Выложить тесто в подготовленную форму для кекса. Разровнять лопаткой. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать остыть в форму, затем перевернуть на тарелку.

Как украсить кекс

Готовый творожный кекс можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или полить глазурью.

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