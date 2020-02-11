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Как испечь творожный кекс с изюмом и кокосовой стружкой

Пошаговый рецепт вкусного творожного кекса в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:52
Творожный кекс с изюмом
Творожный кекс с изюмом
Фото: Depositphotos

Творожный кекс с изюмом – прекрасный повод собраться всей семьей за чашкой чая. Кокосовая стружка и цедра лимона придают этой нежной выпечке ни с чем не сравнимый вкус.

Смотрите видео, как приготовить диетический кекс:

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Творожный кекс с изюмом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 348 ккал

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 250 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 7 ст.л. кокосовой стружки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 200 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • Изюм – 100 г
  • 1 ст.л. тертой лимонной цедры

Способ приготовления:

  1. Изюм помыть, обсушить и обвалять в небольшом количестве муки. Излишки стряхнуть.
  2. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью.
  3. Добавить творог, тертую цедру лимона и снова взбить.
  4. Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку, каждый раз размешивая.
  5. Добавить изюм и кокосовую стружку, перемешать.
  6. Выложить тесто в подготовленную форму для кекса. Разровнять лопаткой.
  7. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  8. Дать остыть в форму, затем перевернуть на тарелку.

Как украсить кекс

Готовый творожный кекс можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или полить глазурью.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с черникой.

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Источник: Сегодня
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