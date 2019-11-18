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Как испечь тыквенно-овсяные кексы с шоколадом для детей

Рецепт вкусной и полезной осенней выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
Тыквенные маффины с шоколадом
Тыквенные маффины с шоколадом
Фото: freepik.com

Осенние тыквенные кексы с овсянкой и шоколадом можно приготовить к чаю или дать с собой ребенку в школу. Это отличный перекус, сытный и полезный.

Смотрите видео, как приготовить кексы с орешками и изюмом:

В тесто можно добавить не только шоколад, но и рубленые орехи: грецкие, фундук, миндаль.

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Тыквенно-овсяные кексы с шоколадом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 176 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г тыквенного пюре
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1 стакан муки
  • 2 яйца
  • 100 г шоколада
  • 50 мл растительного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Овсяные хлопья залейте кипятком так, чтобы вода накрыла их, оставьте набухать примерно на 20-30 минут.
  2. Смешайте тыквенное пюре с яйцами, соедините с овсянкой. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и хорошо все размешайте.
  3. Плитку шоколада порежьте на кусочки, добавьте к тесту, размешайте.
  4. Тесто разложите по формочкам, предварительно смазанным маслом, и выпекайте в духовке до готовности, около 25-30 минут.

Как приготовить тыквенное пюре для кексов

  • Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
  • Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
  • Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный кекс с апельсином и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного кекса на молоке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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