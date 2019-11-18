Как испечь тыквенно-овсяные кексы с шоколадом для детей
Рецепт вкусной и полезной осенней выпечки
Осенние тыквенные кексы с овсянкой и шоколадом можно приготовить к чаю или дать с собой ребенку в школу. Это отличный перекус, сытный и полезный.
Смотрите видео, как приготовить кексы с орешками и изюмом:
В тесто можно добавить не только шоколад, но и рубленые орехи: грецкие, фундук, миндаль.
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Тыквенно-овсяные кексы с шоколадом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 176 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г тыквенного пюре
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 1 стакан муки
- 2 яйца
- 100 г шоколада
- 50 мл растительного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Овсяные хлопья залейте кипятком так, чтобы вода накрыла их, оставьте набухать примерно на 20-30 минут.
- Смешайте тыквенное пюре с яйцами, соедините с овсянкой. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и хорошо все размешайте.
- Плитку шоколада порежьте на кусочки, добавьте к тесту, размешайте.
- Тесто разложите по формочкам, предварительно смазанным маслом, и выпекайте в духовке до готовности, около 25-30 минут.
Как приготовить тыквенное пюре для кексов
- Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
- Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
- Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный кекс с апельсином и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного кекса на молоке.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня