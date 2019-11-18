Как испечь тыквенно-овсяные кексы с шоколадом для детей

Рецепт вкусной и полезной осенней выпечки

Тыквенные маффины с шоколадом Фото: freepik.com

Осенние тыквенные кексы с овсянкой и шоколадом можно приготовить к чаю или дать с собой ребенку в школу. Это отличный перекус, сытный и полезный.

Смотрите видео, как приготовить кексы с орешками и изюмом:

В тесто можно добавить не только шоколад, но и рубленые орехи: грецкие, фундук, миндаль.

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Тыквенно-овсяные кексы с шоколадом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

176 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г тыквенного пюре

1 стакан овсяных хлопьев

1 стакан муки

2 яйца

100 г шоколада

50 мл растительного масла

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

Способ приготовления:

Овсяные хлопья залейте кипятком так, чтобы вода накрыла их, оставьте набухать примерно на 20-30 минут. Смешайте тыквенное пюре с яйцами, соедините с овсянкой. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и хорошо все размешайте. Плитку шоколада порежьте на кусочки, добавьте к тесту, размешайте. Тесто разложите по формочкам, предварительно смазанным маслом, и выпекайте в духовке до готовности, около 25-30 минут.

Как приготовить тыквенное пюре для кексов

Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.

Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.

Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный кекс с апельсином и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного кекса на молоке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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