Как испечь тыквенный пирог на кефире

Готовим быстрый тыквенный пирог в духовке

Пирог с тыквой на кефире Фото: Depositphotos

Пирог с тыквой на кефире – самый простой десерт, который можно приготовить из оранжевого осеннего овоща.

Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:

Тыквенный пирог будет вкуснее, если полить его растопленным шоколадом и присыпать колотыми орешками.

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Тыквенный пирог на кефире

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

108 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Пюре из тыквы — 250 г

Кефир — 120 мл

Мука — 350 г

Яйцо — 1 шт.

200 г сахарного песка

Сода, соль — по 0,5 ч. л.

Сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

Взять глубокую емкость и налить в нее кефир. Всыпать соду, размешать и отставить в сторону на 8-10 минут. Соду не гасить уксусом: она вступает в реакцию с кислой кефирной средой. Приготовить тыквенное пюре. Чтобы получить 250 г пюре, понадобится кусок свежей тыквы весом 350 г. Очистить его от кожуры, нарезать мелкими кусочками и взбить блендером. Соединить пюре с кефиром. Яйцо смешать с сахаром и солью, взбить миксером. Добавить кефир. Просеять муку и всыпьте в тыквенную массу. Все хорошо смешать. Смазать форму, в которой будете запекать пирог, сливочным маслом. Вылить тесто в форму. Предварительно выставить в духовке температуру 180 ºС и отправить туда пирог на 35 минут. Готовую выпечку посыпать сахарной пудрой.

Как сделать пюре из запеченной тыквы

Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.

Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.

Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные маффины от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом запеканки с тертой тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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