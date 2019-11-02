Как испечь тыквенный пирог на кефире
Готовим быстрый тыквенный пирог в духовке
Пирог с тыквой на кефире – самый простой десерт, который можно приготовить из оранжевого осеннего овоща.
Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:
Тыквенный пирог будет вкуснее, если полить его растопленным шоколадом и присыпать колотыми орешками.
Читайте также:Как испечь заливной пирог с морковью на кефире
Тыквенный пирог на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 108 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Пюре из тыквы — 250 г
- Кефир — 120 мл
- Мука — 350 г
- Яйцо — 1 шт.
- 200 г сахарного песка
- Сода, соль — по 0,5 ч. л.
- Сливочное масло — 30 г
Способ приготовления:
- Взять глубокую емкость и налить в нее кефир.
- Всыпать соду, размешать и отставить в сторону на 8-10 минут. Соду не гасить уксусом: она вступает в реакцию с кислой кефирной средой.
- Приготовить тыквенное пюре. Чтобы получить 250 г пюре, понадобится кусок свежей тыквы весом 350 г. Очистить его от кожуры, нарезать мелкими кусочками и взбить блендером.
- Соединить пюре с кефиром.
- Яйцо смешать с сахаром и солью, взбить миксером. Добавить кефир.
- Просеять муку и всыпьте в тыквенную массу. Все хорошо смешать.
- Смазать форму, в которой будете запекать пирог, сливочным маслом. Вылить тесто в форму.
- Предварительно выставить в духовке температуру 180 ºС и отправить туда пирог на 35 минут.
- Готовую выпечку посыпать сахарной пудрой.
Как сделать пюре из запеченной тыквы
- Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
- Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
- Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные маффины от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом запеканки с тертой тыквой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как сделать тирамису с облепихой: рецепт осеннего десерта Как приготовить осенний салат с хурмой и лососем Рецепт суфле с апельсиновой цедрой от Юлии Высоцкой Печеная тыква: польза и вред для здоровья
Источник: Сегодня