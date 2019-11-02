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Как испечь тыквенный пирог на кефире

Готовим быстрый тыквенный пирог в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:54
Пирог с тыквой на кефире
Пирог с тыквой на кефире
Фото: Depositphotos

Пирог с тыквой на кефире – самый простой десерт, который можно приготовить из оранжевого осеннего овоща.

Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:

Тыквенный пирог будет вкуснее, если полить его растопленным шоколадом и присыпать колотыми орешками.

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Тыквенный пирог на кефире

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 108 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Пюре из тыквы — 250 г
  • Кефир — 120 мл
  • Мука — 350 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • 200 г сахарного песка
  • Сода, соль — по 0,5 ч. л.
  • Сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

  1. Взять глубокую емкость и налить в нее кефир.
  2. Всыпать соду, размешать и отставить в сторону на 8-10 минут. Соду не гасить уксусом: она вступает в реакцию с кислой кефирной средой.
  3. Приготовить тыквенное пюре. Чтобы получить 250 г пюре, понадобится кусок свежей тыквы весом 350 г. Очистить его от кожуры, нарезать мелкими кусочками и взбить блендером.
  4. Соединить пюре с кефиром.
  5. Яйцо смешать с сахаром и солью, взбить миксером. Добавить кефир.
  6. Просеять муку и всыпьте в тыквенную массу. Все хорошо смешать.
  7. Смазать форму, в которой будете запекать пирог, сливочным маслом. Вылить тесто в форму.
  8. Предварительно выставить в духовке температуру 180 ºС и отправить туда пирог на 35 минут.
  9. Готовую выпечку посыпать сахарной пудрой.

Как сделать пюре из запеченной тыквы

  • Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
  • Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
  • Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные маффины от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом запеканки с тертой тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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