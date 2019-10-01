Как испечь тыквенный тарт с ореховой посыпкой
Вкусный и ароматный осенний пирог с начинкой из тыквы
Хотите приготовить вкусный домашний тарт с тыквенной начинкой? Тогда возьмите на заметку наш рецепт. В нем идеально сочетаются мягкое песочное тесто, пряная начинка из тыквы и хрустящая ореховая посыпка.
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Для приготовления тарта лучше всего подойдет мускатная тыква – ее мякоть самая сладкая и ароматная.
Тыквенный тарт с ореховой посыпкой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 243 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 125 г сливочного масла
- Щепотка соли
- 5 ст.л. холодной воды
Для начинки:
- 200 г сахара
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1/2 ч.л. тертого имбиря
- 1/4 ч.д. мускатного ореха
- 2 яйца, слегка взбитых
- 180 мл сливок 20%
- 900 г тыквы
Для посыпки:
- 100 г грецких орехов
- Горсть очищенных тыквенных семечек
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 º С. Очистить тыкву, ложкой удалить семена и волокна и порезать на небольшие кусочки. Выложить на противень и накрыть фольгой. Запекать в течение 1 часа.
- С помощью блендера сделать из тыквы пюре. Смешать муку и соль. Добавить холодное масло кусочками, хорошо перемешать. Влить воду и замесить тесто. Сформировать из него шар, завернуть в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник на 30 минут.
- Выложить тесто в форму и сделать бортики.
- Смешать в миске тыквенное пюре, сахар, корицу, имбирь, мускатный орех и добавить яйца. Перемешать венчиком до однородности. Затем влить сливки и еще раз перемешать.
- Аккуратно вылить начинку в форму на тесто. Накрыть фольгой и выпекать при 180 º С 25 минут. Убрать фольгу. Готовить еще около 40 минут или пока нож, вставленный в центр пирога, не выйдет чистым. Остудить на решетке, затем полностью охладить в холодильнике.
- Посыпать тыквенный пирог молотыми грецкими орехами и тыквенными семечками.
Секреты приготовления песочного теста
- Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.
- Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.
- Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.
- В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенные кексы к чаю.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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