Как испечь тыквенный тарт с ореховой посыпкой

Вкусный и ароматный осенний пирог с начинкой из тыквы

Тыквенный пирог в духовке Фото: Pixabay

Хотите приготовить вкусный домашний тарт с тыквенной начинкой? Тогда возьмите на заметку наш рецепт. В нем идеально сочетаются мягкое песочное тесто, пряная начинка из тыквы и хрустящая ореховая посыпка.

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Для приготовления тарта лучше всего подойдет мускатная тыква – ее мякоть самая сладкая и ароматная.

Тыквенный тарт с ореховой посыпкой

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

243 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

125 г сливочного масла

Щепотка соли

5 ст.л. холодной воды

Для начинки:

200 г сахара

1 ч. л. молотой корицы

1/2 ч.л. тертого имбиря

1/4 ч.д. мускатного ореха

2 яйца, слегка взбитых

180 мл сливок 20%

900 г тыквы

Для посыпки:

100 г грецких орехов

Горсть очищенных тыквенных семечек

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 º С. Очистить тыкву, ложкой удалить семена и волокна и порезать на небольшие кусочки. Выложить на противень и накрыть фольгой. Запекать в течение 1 часа. С помощью блендера сделать из тыквы пюре. Смешать муку и соль. Добавить холодное масло кусочками, хорошо перемешать. Влить воду и замесить тесто. Сформировать из него шар, завернуть в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник на 30 минут. Выложить тесто в форму и сделать бортики. Смешать в миске тыквенное пюре, сахар, корицу, имбирь, мускатный орех и добавить яйца. Перемешать венчиком до однородности. Затем влить сливки и еще раз перемешать. Аккуратно вылить начинку в форму на тесто. Накрыть фольгой и выпекать при 180 º С 25 минут. Убрать фольгу. Готовить еще около 40 минут или пока нож, вставленный в центр пирога, не выйдет чистым. Остудить на решетке, затем полностью охладить в холодильнике. Посыпать тыквенный пирог молотыми грецкими орехами и тыквенными семечками.

Секреты приготовления песочного теста

Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.

Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.

Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.

В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенные кексы к чаю.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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