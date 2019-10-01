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Как испечь тыквенный тарт с ореховой посыпкой

Вкусный и ароматный осенний пирог с начинкой из тыквы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Тыквенный пирог в духовке
Тыквенный пирог в духовке
Фото: Pixabay

Хотите приготовить вкусный домашний тарт с тыквенной начинкой? Тогда возьмите на заметку наш рецепт. В нем идеально сочетаются мягкое песочное тесто, пряная начинка из тыквы и хрустящая ореховая посыпка.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Для приготовления тарта лучше всего подойдет мускатная тыква – ее мякоть самая сладкая и ароматная.

Тыквенный тарт с ореховой посыпкой

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 243 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 125 г сливочного масла
  • Щепотка соли
  • 5 ст.л. холодной воды

Для начинки:

  • 200 г сахара
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1/2 ч.л. тертого имбиря
  • 1/4 ч.д. мускатного ореха
  • 2 яйца, слегка взбитых
  • 180 мл сливок 20%
  • 900 г тыквы

Для посыпки:

  • 100 г грецких орехов
  • Горсть очищенных тыквенных семечек

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 º С. Очистить тыкву, ложкой удалить семена и волокна и порезать на небольшие кусочки. Выложить на противень и накрыть фольгой. Запекать в течение 1 часа.
  2. С помощью блендера сделать из тыквы пюре. Смешать муку и соль. Добавить холодное масло кусочками, хорошо перемешать. Влить воду и замесить тесто. Сформировать из него шар, завернуть в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник на 30 минут.
  3. Выложить тесто в форму и сделать бортики.
  4. Смешать в миске тыквенное пюре, сахар, корицу, имбирь, мускатный орех и добавить яйца. Перемешать венчиком до однородности. Затем влить сливки и еще раз перемешать.
  5. Аккуратно вылить начинку в форму на тесто. Накрыть фольгой и выпекать при 180 º С 25 минут. Убрать фольгу. Готовить еще около 40 минут или пока нож, вставленный в центр пирога, не выйдет чистым. Остудить на решетке, затем полностью охладить в холодильнике.
  6. Посыпать тыквенный пирог молотыми грецкими орехами и тыквенными семечками.

Секреты приготовления песочного теста

  • Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.
  • Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.
  • Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.
  • В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенные кексы к чаю.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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