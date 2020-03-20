Как испечь вкусное постное печенье без сахара
Рецепт яблочного печенья с изюмом в духовке
Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Если вы хотите приготовить вкусное постное печенье к чаю, возьмите на заметку наш рецепт выпечки.
В этом яблочном печенье нет не только яиц и сливочного масла, но и сахара. Роль подсластителя в рецепте исполняет изюм.
Постное яблочное печенье
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 242 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 небольших яблока
- 4 ст.л. манной крупы
- 2 ст.л. лимонного сока
- Большая горсть изюма
- 5 ст.л. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 5 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Очищенные яблоки натереть на крупной терке.
- Соединить тертое яблоко, лимонный сок, изюм и манную крупу. Поставить в холодильник на час.
- Добавить растительное масло, муку, разрыхлитель и замесить тесто.
- Разогреть духовку до 180 ºС.
- Выложить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровнять руками в виде прямоугольника высотой 1 см.
- Выпекать постное яблочное печенье в течение 30 минут.
- Перед подачей остудить.
Полезный совет
Можно разрезать тесто на квадратики перед выпечкой, чтобы позже было удобнее разделять прямоугольник на отдельные печенья.
Смотрите видео, как сделать постное печенье на рассоле:
Напомним, ранее мы писали, как сделать постные плюшки с изюмом и корицей. "Сегодня" также делились рецептами вкусного постного печенья.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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