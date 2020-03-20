Как испечь вкусное постное печенье без сахара

Рецепт яблочного печенья с изюмом в духовке

Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Если вы хотите приготовить вкусное постное печенье к чаю, возьмите на заметку наш рецепт выпечки.

В этом яблочном печенье нет не только яиц и сливочного масла, но и сахара. Роль подсластителя в рецепте исполняет изюм.

Постное яблочное печенье

Постное печенье с яблоками и изюмом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

242 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 небольших яблока

4 ст.л. манной крупы

2 ст.л. лимонного сока

Большая горсть изюма

5 ст.л. муки

1 ч.л. разрыхлителя

5 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Очищенные яблоки натереть на крупной терке. Соединить тертое яблоко, лимонный сок, изюм и манную крупу. Поставить в холодильник на час. Добавить растительное масло, муку, разрыхлитель и замесить тесто. Разогреть духовку до 180 ºС. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровнять руками в виде прямоугольника высотой 1 см. Выпекать постное яблочное печенье в течение 30 минут. Перед подачей остудить.

Полезный совет

Можно разрезать тесто на квадратики перед выпечкой, чтобы позже было удобнее разделять прямоугольник на отдельные печенья.

Смотрите видео, как сделать постное печенье на рассоле:

Напомним, ранее мы писали, как сделать постные плюшки с изюмом и корицей. "Сегодня" также делились рецептами вкусного постного печенья.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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