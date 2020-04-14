Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Как испечь вкусную паску: дело не только в рецепте

Приближаются пасхальные праздники и многие кулинары, учитывая количество свободного времени на карантине, серфят в сети в поисках "самого-лучшего-вкусного" рецепта паски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:44

Но для такой выпечки мало "пошаговой инструкции с фото". Необходимо учесть множество "технических нюансов", таких как способ выпечки и наличие подручного инвентаря, который существенно облегчает процесс приготовления теста.

Пасхальная выпечка – это целое действо. Раньше ее готовили в печах. Сегодня не каждый может позволить себе такую роскошь. И тут на помощь приходят плиты с газовой духовкой или электрические духовые шкафы, без которых невозможно представить современную квартиру. Самыми качественными заслуженно считаются газовые плиты словенской фирмы Gorenje. Удобное использование, современный дизайн – прекрасный вариант для кухни ХХI века. К слову, именно этого производителя, как самого безопасного, рекомендуют и сотрудники газовых служб.

Если же речь идет об электрических духовках, то уже много лет техника Bosch самая – востребованная на украинских кухнях. Производитель разработал много удобных опций: паровую конвекцию для сохранения влаги и витаминов в продуктах; функцию использования остаточного тепла EcoChef; систему SmoothClose для мягкого закрытия дверцы и другие новшества.

Известно, что тесто для паски очень капризное и нежное. Приступать к его замесу необходимо только в хорошем настроении. Чтобы ничего его не испортило, необходимо сразу подготовить инвентарь. Во-первых, посуда: чем ее больше – тем лучше. Большие миски для замеса разных ингредиентов, лопатки, венчики, сита (мука должна быть хорошо просеяна и обогащена кислородом), формы для выпечки (лучше всего разъемные) – все это в любом цвете и размере можно найти в интернет-магазине бытовой техники Эльдорадо.

Следующий важный атрибут – кухонные весы. Бесспорно, можно попробовать найти бабушкин граненый стакан и полностью окунуться в дух старины. Но необходимо понимать: чем точнее будут взвешены все ингредиенты, тем больше шансов, что из духовки выйдет вкусная и ароматная паска, а не подгорелый кирпичик.

Изучив десятки интернет-рецептов пасхальной выпечки в духовке, мы пришли к двум важным выводам:

1) в тесто необходимо класть продукты высокого качества;

2) тесто необходимо тщательно вымешать.

Обычно дрожжевая опара поднимается трижды. И "сбивать" ее нужно руками и очень тщательно. Интернет-знатоки предлагают немного упростить процесс и вымешивать тесто с помощью миксера. Для дрожжевого теста идеально подойдет TEFAL HT 615138. Кроме того, этот гаджет просто незаменим для взбивания традиционной белковой глазури, которой потом буду покрываться паски.

Кулинары, которые не готовы тратить целый день на пасхальную выпечку, могут приобрести хлебопечку. Это универсальный гаджет, с помощью которого можно испечь не только вкусный хлеб, но и непревзойденную паску. Необходимо тщательно отмерять все ингредиенты с помощью кухонных весов, а дальше техника сама все смешает, испечет и остудит. Например, модель Kenwood BM250 обладает тефлоновым покрытием, за счет чего ее легко мыть, а выпечку – доставать.

Вам останется лишь приготовить глазурь и покрыть ею выпечку. К слову, тут уже можно использовать обычный ручной миксер, такой как BOSCH MFQ 3010.

Как показали наши исследования интернет-рецептов приготовления пасхальной выпечки, приготовить ее можно и в мультиварке, и даже в микроволновке. Но тут тоже есть пара нюансов: такая техника должна предусматривать функцию выпечки. Например, микроволновая печь LG MS2042DB с функцией "Французский повар" позволяет не только испечь паску, но и приготовить множество других блюд к праздничному столу.

Как видим, современные помощники на кухне могут существенно облегчить процесс приготовления паски. Вопрос лишь в том, какой рецепт вам по душе: традиционная выпечка в духовке или же более "модерновый" способ с помощью хлебопечки или микроволновки.

Сразу отметим: как бы вы не готовили, главное – подходить к процессу с чистыми и искренними намерениями. И тогда даже в обычной "советской" духовке получится непревзойденная паска. Ну а техника для кухни из интернет-магазина бытовой техники Эльдорадо в любом случае облегчат этот процесс. Тем более что доставка прямо до дверей квартиры займет всего несколько часов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Пасха паска Эльдорадо
Реклама

Новости партнеров

Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Котлеты больше не жарим: смешиваем фарш и ставим в духовку
Котлеты больше не жарим: смешиваем фарш и ставим в духовку
Две свеклы и луковица: салат съедают за минуты и просят добавки
Две свеклы и луковица: салат съедают за минуты и просят добавки

Популярные статьи

Сегодня, 12:43Fun

Чистый четверг: главные приметы праздника

Сегодня, 12:22Wellness

Ячмень на глазу: почему он появляется и как его быстро вылечить

Сегодня, 12:12Fun

Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля

Вчера, 16:16Психология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Вчера, 15:05Wellness

Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

Вчера, 12:46Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Вчера, 09:44Fun

Познакомились онлайн: 36-летняя невеста увидела жениха за несколько дней до свадьбы, фото

12 апреляFun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать

12 апреляEvents

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

12 апреляFood

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

12 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

12 апреляFun

Поздравления с католической Пасхой 2020: короткие смс и открытки

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: три рецепта праздничной выпечки

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

12 апреляFun

Католическая Пасха 2020: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

11 апреляFun

Вербное воскресенье 2020: поздравления в стихах и коротких смс

Новости партнеров

Супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой
Супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой
Очистить рыбу от чешуи и обойтись без грязи
Очистить рыбу от чешуи и обойтись без грязи
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Смешиваем литр молока с литром кефира и через 30 минут сыр готов
Смешиваем литр молока с литром кефира и через 30 минут сыр готов
Чистим окуня за 30 секунд по совету рыбака
Чистим окуня за 30 секунд по совету рыбака
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
Делаем кабачки как закуску: внутри сочные и с хрустящей корочкой
Делаем кабачки как закуску: внутри сочные и с хрустящей корочкой