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Как испечь вкусную паску: дело не только в рецепте

Приближаются пасхальные праздники и многие кулинары, учитывая количество свободного времени на карантине, серфят в сети в поисках "самого-лучшего-вкусного" рецепта паски

Но для такой выпечки мало "пошаговой инструкции с фото". Необходимо учесть множество "технических нюансов", таких как способ выпечки и наличие подручного инвентаря, который существенно облегчает процесс приготовления теста.

Пасхальная выпечка – это целое действо. Раньше ее готовили в печах. Сегодня не каждый может позволить себе такую роскошь. И тут на помощь приходят плиты с газовой духовкой или электрические духовые шкафы, без которых невозможно представить современную квартиру. Самыми качественными заслуженно считаются газовые плиты словенской фирмы Gorenje. Удобное использование, современный дизайн – прекрасный вариант для кухни ХХI века. К слову, именно этого производителя, как самого безопасного, рекомендуют и сотрудники газовых служб.

Если же речь идет об электрических духовках, то уже много лет техника Bosch самая – востребованная на украинских кухнях. Производитель разработал много удобных опций: паровую конвекцию для сохранения влаги и витаминов в продуктах; функцию использования остаточного тепла EcoChef; систему SmoothClose для мягкого закрытия дверцы и другие новшества.

Известно, что тесто для паски очень капризное и нежное. Приступать к его замесу необходимо только в хорошем настроении. Чтобы ничего его не испортило, необходимо сразу подготовить инвентарь. Во-первых, посуда: чем ее больше – тем лучше. Большие миски для замеса разных ингредиентов, лопатки, венчики, сита (мука должна быть хорошо просеяна и обогащена кислородом), формы для выпечки (лучше всего разъемные) – все это в любом цвете и размере можно найти в интернет-магазине бытовой техники Эльдорадо.

Следующий важный атрибут – кухонные весы. Бесспорно, можно попробовать найти бабушкин граненый стакан и полностью окунуться в дух старины. Но необходимо понимать: чем точнее будут взвешены все ингредиенты, тем больше шансов, что из духовки выйдет вкусная и ароматная паска, а не подгорелый кирпичик.

Изучив десятки интернет-рецептов пасхальной выпечки в духовке, мы пришли к двум важным выводам:

1) в тесто необходимо класть продукты высокого качества;

2) тесто необходимо тщательно вымешать.

Обычно дрожжевая опара поднимается трижды. И "сбивать" ее нужно руками и очень тщательно. Интернет-знатоки предлагают немного упростить процесс и вымешивать тесто с помощью миксера. Для дрожжевого теста идеально подойдет TEFAL HT 615138. Кроме того, этот гаджет просто незаменим для взбивания традиционной белковой глазури, которой потом буду покрываться паски.

Кулинары, которые не готовы тратить целый день на пасхальную выпечку, могут приобрести хлебопечку. Это универсальный гаджет, с помощью которого можно испечь не только вкусный хлеб, но и непревзойденную паску. Необходимо тщательно отмерять все ингредиенты с помощью кухонных весов, а дальше техника сама все смешает, испечет и остудит. Например, модель Kenwood BM250 обладает тефлоновым покрытием, за счет чего ее легко мыть, а выпечку – доставать.

Вам останется лишь приготовить глазурь и покрыть ею выпечку. К слову, тут уже можно использовать обычный ручной миксер, такой как BOSCH MFQ 3010.

Как показали наши исследования интернет-рецептов приготовления пасхальной выпечки, приготовить ее можно и в мультиварке, и даже в микроволновке. Но тут тоже есть пара нюансов: такая техника должна предусматривать функцию выпечки. Например, микроволновая печь LG MS2042DB с функцией "Французский повар" позволяет не только испечь паску, но и приготовить множество других блюд к праздничному столу.

Как видим, современные помощники на кухне могут существенно облегчить процесс приготовления паски. Вопрос лишь в том, какой рецепт вам по душе: традиционная выпечка в духовке или же более "модерновый" способ с помощью хлебопечки или микроволновки.

Сразу отметим: как бы вы не готовили, главное – подходить к процессу с чистыми и искренними намерениями. И тогда даже в обычной "советской" духовке получится непревзойденная паска. Ну а техника для кухни из интернет-магазина бытовой техники Эльдорадо в любом случае облегчат этот процесс. Тем более что доставка прямо до дверей квартиры займет всего несколько часов.

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