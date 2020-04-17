Как испечь вкусную шарлотку с яблоками в мультиварке

Рецепт пышной домашней шарлотки

Шарлотка в мультиварке получается не хуже, а чаще даже лучше, чем в духовке или микроволновке. Благодаря равномерному нагреву и антипригарному покрытию чаши пирог не пригорает, получается пышным и хорошо пропеченным.

Мы предлагаем сделать вкусную яблочную шарлотку в мультиварке с добавлением цельнозерновой муки, мака и кунжута.

Яблочная шарлотка в мультиварке

Яблочный пирог в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 яйца

1 мультистакан пшеничной муки

1 мультистакан цельнозерновой муки

2 мультистакана сахара

4 яйца

1 ст.л. с горкой мака

1 ст.л. с горкой кунжута

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Способ приготовления:

Очищенные яблоки нарезать дольками и выложить в смазанную маслом чашу мультиварки. Взбить венчиком яйца с сахаром в пышный светлый крем. Добавить оба вида муки, кунжут и мак. Тщательно перемешать. Залить тестом яблоки. Готовить в режиме "Выпечка" в течение часа. Перед подачей остудить.

На заметку

Яблочную шарлотку удобно вынимать с помощью насадки для приготовления на пару.

Смотрите видео, как сделать диетическую шарлотку без сахара:

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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