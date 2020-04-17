Как испечь вкусную шарлотку с яблоками в мультиварке
Рецепт пышной домашней шарлотки
Шарлотка в мультиварке получается не хуже, а чаще даже лучше, чем в духовке или микроволновке. Благодаря равномерному нагреву и антипригарному покрытию чаши пирог не пригорает, получается пышным и хорошо пропеченным.
Мы предлагаем сделать вкусную яблочную шарлотку в мультиварке с добавлением цельнозерновой муки, мака и кунжута.
Яблочная шарлотка в мультиварке
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 мультистакан пшеничной муки
- 1 мультистакан цельнозерновой муки
- 2 мультистакана сахара
- 4 яйца
- 1 ст.л. с горкой мака
- 1 ст.л. с горкой кунжута
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Способ приготовления:
- Очищенные яблоки нарезать дольками и выложить в смазанную маслом чашу мультиварки.
- Взбить венчиком яйца с сахаром в пышный светлый крем.
- Добавить оба вида муки, кунжут и мак. Тщательно перемешать.
- Залить тестом яблоки.
- Готовить в режиме "Выпечка" в течение часа.
- Перед подачей остудить.
На заметку
Яблочную шарлотку удобно вынимать с помощью насадки для приготовления на пару.
Смотрите видео, как сделать диетическую шарлотку без сахара:
Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом песочного пирога с яблоками.
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