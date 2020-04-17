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Как испечь вкусную шарлотку с яблоками в мультиварке

Рецепт пышной домашней шарлотки

Ирина Павлина
Сегодня, 16:47

Шарлотка в мультиварке получается не хуже, а чаще даже лучше, чем в духовке или микроволновке. Благодаря равномерному нагреву и антипригарному покрытию чаши пирог не пригорает, получается пышным и хорошо пропеченным.

Мы предлагаем сделать вкусную яблочную шарлотку в мультиварке с добавлением цельнозерновой муки, мака и кунжута.

Яблочная шарлотка в мультиварке

Яблочный пирог в мультиварке
Яблочный пирог в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 мультистакан пшеничной муки
  • 1 мультистакан цельнозерновой муки
  • 2 мультистакана сахара
  • 4 яйца
  • 1 ст.л. с горкой мака
  • 1 ст.л. с горкой кунжута

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Способ приготовления:

  1. Очищенные яблоки нарезать дольками и выложить в смазанную маслом чашу мультиварки.
  2. Взбить венчиком яйца с сахаром в пышный светлый крем.
  3. Добавить оба вида муки, кунжут и мак. Тщательно перемешать.
  4. Залить тестом яблоки.
  5. Готовить в режиме "Выпечка" в течение часа.
  6. Перед подачей остудить.

На заметку

Яблочную шарлотку удобно вынимать с помощью насадки для приготовления на пару.

Смотрите видео, как сделать диетическую шарлотку без сахара:

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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Источник: Сегодня
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