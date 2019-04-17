Как испечь вкусный кулич на Пасху
Готовим кулич на Пасху с сухими дрожжами
Пасхальные куличи, приготовленные по этому рецепту, выходят очень вкусными и ароматными. Кроме этого, они долго не черствеют, оставаясь мягкими в течение нескольких дней.
Вкусный кулич на Пасху
Ингредиенты:
- Мука – 1 кг
- Молоко – 1.5 стакана
- Яйца – 6 шт.
- Масло сливочное – 300 г
- Дрожжи сухие – 11 г
- Изюм, цукаты – 200 г
- Соль – 3/4 ч.л.
- Ванилин или 5-6 измельченых зерен кардамона
- Сахар – 1.5-2 стакана
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Рецепт приготовления:
- Приготовить опару. Молоко слегка подогреть. Растворить в нем дрожжи и половину муки. Хорошо перемешать, чтобы не было комков. Накрыть и оставить подходить в теплом месте.
- Отделить желтки от белков. Белки взбить в пену. Желтки взбить с сахаром и ванилином до посветления.
- Когда объем опары увеличится вдвое, добавить соль, затем растертые желтки и сливочное масло. Масло нужно предварительно нагреть, чтобы оно было очень мягким. Хорошо все перемешать.
- Затем добавить белки и оставшуюся муку. Делать это нужно постепенно, тщательно вымешивая. Тесто должно получиться мягким и отлипать от стенок миски.
- Накрыть тесто и снова поставить его в тепло, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза.
- Тем временем промыть и обсушить изюм. Обвалять его в муке. Когда тесто подойдет, добавить в него изюм и снова хорошо вымешать.
- Формы смазать сливочным маслом. Наполнить их тестом на треть, опять накрыть и оставить подходить на полтора часа.
- Духовку разогреть до температуры 180-200 градусов. Выпекать куличи около 40-50 минут.
- Готовность куличей проверить деревянной шпажкой.
- Достать из духовки и дать остыть. По желанию украсить куличи глазурью.
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Источник: Сегодня