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Как испечь вкусный кулич на Пасху

Готовим кулич на Пасху с сухими дрожжами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Пасхальные куличи пекут Чистый четверг и Великую субботу
Пасхальные куличи пекут Чистый четверг и Великую субботу
Фото: Depositphotos

Пасхальные куличи, приготовленные по этому рецепту, выходят очень вкусными и ароматными. Кроме этого, они долго не черствеют, оставаясь мягкими в течение нескольких дней.

Вкусный кулич на Пасху

Ингредиенты:

  • Мука – 1 кг
  • Молоко – 1.5 стакана
  • Яйца – 6 шт.
  • Масло сливочное – 300 г 
  • Дрожжи сухие – 11 г 
  • Изюм, цукаты – 200 г
  • Соль – 3/4 ч.л.
  • Ванилин или 5-6 измельченых зерен кардамона
  • Сахар – 1.5-2 стакана

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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить опару. Молоко слегка подогреть. Растворить в нем дрожжи и половину муки. Хорошо перемешать, чтобы не было комков. Накрыть и оставить подходить в теплом месте.
  2. Отделить желтки от белков. Белки взбить в пену. Желтки взбить с сахаром и ванилином до посветления. 
  3. Когда объем опары увеличится вдвое, добавить соль, затем растертые желтки и сливочное масло. Масло нужно предварительно нагреть, чтобы оно было очень мягким. Хорошо все перемешать.
  4. Затем добавить белки и оставшуюся муку. Делать это нужно постепенно, тщательно вымешивая. Тесто должно получиться мягким и отлипать от стенок миски.
  5. Накрыть тесто и снова поставить его в тепло, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза.
  6. Тем временем промыть и обсушить изюм. Обвалять его в муке. Когда тесто подойдет, добавить в него изюм и снова хорошо вымешать.
  7. Формы смазать сливочным маслом. Наполнить их тестом на треть, опять накрыть и оставить подходить на полтора часа. 
  8. Духовку разогреть до температуры 180-200 градусов. Выпекать куличи около 40-50 минут.
  9. Готовность куличей проверить деревянной шпажкой.
  10. Достать из духовки и дать остыть. По желанию украсить куличи глазурью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить неаполитанский пасхальный пирог по рецепту Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом кулича на кефире.

Смотрите видео, сколько в этом году будет стоить пасхальная корзина:

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Источник: Сегодня
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