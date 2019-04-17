Как испечь вкусный кулич на Пасху

Готовим кулич на Пасху с сухими дрожжами

Пасхальные куличи пекут Чистый четверг и Великую субботу Фото: Depositphotos

Пасхальные куличи, приготовленные по этому рецепту, выходят очень вкусными и ароматными. Кроме этого, они долго не черствеют, оставаясь мягкими в течение нескольких дней.

Вкусный кулич на Пасху

Ингредиенты:

Мука – 1 кг

Молоко – 1.5 стакана

Яйца – 6 шт.

Масло сливочное – 300 г

Дрожжи сухие – 11 г

Изюм, цукаты – 200 г

Соль – 3/4 ч.л.

Ванилин или 5-6 измельченых зерен кардамона

Сахар – 1.5-2 стакана

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Рецепт приготовления:

Приготовить опару. Молоко слегка подогреть. Растворить в нем дрожжи и половину муки. Хорошо перемешать, чтобы не было комков. Накрыть и оставить подходить в теплом месте. Отделить желтки от белков. Белки взбить в пену. Желтки взбить с сахаром и ванилином до посветления. Когда объем опары увеличится вдвое, добавить соль, затем растертые желтки и сливочное масло. Масло нужно предварительно нагреть, чтобы оно было очень мягким. Хорошо все перемешать. Затем добавить белки и оставшуюся муку. Делать это нужно постепенно, тщательно вымешивая. Тесто должно получиться мягким и отлипать от стенок миски. Накрыть тесто и снова поставить его в тепло, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза. Тем временем промыть и обсушить изюм. Обвалять его в муке. Когда тесто подойдет, добавить в него изюм и снова хорошо вымешать. Формы смазать сливочным маслом. Наполнить их тестом на треть, опять накрыть и оставить подходить на полтора часа. Духовку разогреть до температуры 180-200 градусов. Выпекать куличи около 40-50 минут. Готовность куличей проверить деревянной шпажкой. Достать из духовки и дать остыть. По желанию украсить куличи глазурью.

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