Как испечь вкусный кулич на Пасху: простой рецепт на кефире

Рецепт кулича на Пасху на кефире

Без куличей невозможно представить себе праздник Пасхи, который в 2020 году православные христиане будут отмечать 19 апреля. Их можно купить, а можно испечь самостоятельно.

Все продукты для куличей должны быть комнатной температуры, потому их лучше достать из холодильника за несколько часов. В помещении, где вы будете замешивать тесто, не должно быть сквозняков. И, конечно, хорошее настроение – одно из важных условий вкусного домашнего кулича.

Кулич на Пасху на кефире

Кулич на Пасху: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

310 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 л кефира

3 ст.л. сухих дрожжей

200 г сливочного маргарина

200 г сливочного масла

200 г сметаны

4 стакана сахара

1 ч.л. соли

2 ст.л. растительного масла

2-2,5 кг муки

Ванильный сахар или ванильный экстракт

6-8 яиц

Изюм – по вкусу

Смотрите видео, как испечь галицкий кулич:

Способ приготовления:

Сделать опару. Подогреть кефир до температуры 37-38 ºС. Добавить 1/2 стакана сахара, 2 стакана просеянной муки и дрожжи. Хорошо перемешать, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на полчаса. Опара должна подняться и запузыриться. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с сахаром, а белки взбить с солью в пышную пену. В опару добавить сметану, мягкие масло и маргарин, перемешивая все рукой. Добавить желтки с сахаром, затем белки с солью и ванильный экстракт. Постепенно добавить просеянную муку и месить тесто до тех пор, пока оно не будет прилипать к рукам. Руки смазать растительным маслом. Добавить изюм. Его необходимо предварительно промыть, обсушить и обвалять в муке. Накрыть тесто полотенцем и поставить подходить, пока оно не увеличится в два раза. После этого осторожно обмять. Тесто опустится для нового подъема. После второго подъема тесто еще раз обмять и разложить по подготовленным формочкам, заполняя их на треть. Сверху смазать куличи холодной водой с помощью кисточки и накрыть пленкой или полотенцем. После того, как тесто в формочках поднимется на три четверти, поставить куличи в духовку, разогретую до 180 ºС. Выпекать куличи до золотистого цвета: небольшие куличи – около 30 минут, большие – около 45-50. Покрыть куличи любимой глазурью.

Как сделать белковую глазурь для кулича

Один белок взбить со стаканом сахара или сахарной пудры до плотной белой пены. Нанести на теплый кулич и посыпать украшениями. Оставить до застывания глазури.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что готовят на православную Пасху. Мы также рассказывали, как сделать цветную глазурь для куличей.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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