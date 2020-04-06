Как испечь вкусный кулич на Пасху: простой рецепт на кефире
Рецепт кулича на Пасху на кефире
Без куличей невозможно представить себе праздник Пасхи, который в 2020 году православные христиане будут отмечать 19 апреля. Их можно купить, а можно испечь самостоятельно.
Все продукты для куличей должны быть комнатной температуры, потому их лучше достать из холодильника за несколько часов. В помещении, где вы будете замешивать тесто, не должно быть сквозняков. И, конечно, хорошее настроение – одно из важных условий вкусного домашнего кулича.
Кулич на Пасху на кефире
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 310 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 л кефира
- 3 ст.л. сухих дрожжей
- 200 г сливочного маргарина
- 200 г сливочного масла
- 200 г сметаны
- 4 стакана сахара
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. растительного масла
- 2-2,5 кг муки
- Ванильный сахар или ванильный экстракт
- 6-8 яиц
- Изюм – по вкусу
Смотрите видео, как испечь галицкий кулич:
Способ приготовления:
- Сделать опару. Подогреть кефир до температуры 37-38 ºС. Добавить 1/2 стакана сахара, 2 стакана просеянной муки и дрожжи. Хорошо перемешать, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на полчаса. Опара должна подняться и запузыриться.
- Белки отделить от желтков. Желтки растереть с сахаром, а белки взбить с солью в пышную пену.
- В опару добавить сметану, мягкие масло и маргарин, перемешивая все рукой.
- Добавить желтки с сахаром, затем белки с солью и ванильный экстракт.
- Постепенно добавить просеянную муку и месить тесто до тех пор, пока оно не будет прилипать к рукам. Руки смазать растительным маслом.
- Добавить изюм. Его необходимо предварительно промыть, обсушить и обвалять в муке.
- Накрыть тесто полотенцем и поставить подходить, пока оно не увеличится в два раза. После этого осторожно обмять. Тесто опустится для нового подъема.
- После второго подъема тесто еще раз обмять и разложить по подготовленным формочкам, заполняя их на треть. Сверху смазать куличи холодной водой с помощью кисточки и накрыть пленкой или полотенцем.
- После того, как тесто в формочках поднимется на три четверти, поставить куличи в духовку, разогретую до 180 ºС. Выпекать куличи до золотистого цвета: небольшие куличи – около 30 минут, большие – около 45-50.
- Покрыть куличи любимой глазурью.
Как сделать белковую глазурь для кулича
Один белок взбить со стаканом сахара или сахарной пудры до плотной белой пены. Нанести на теплый кулич и посыпать украшениями. Оставить до застывания глазури.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, что готовят на православную Пасху. Мы также рассказывали, как сделать цветную глазурь для куличей.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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