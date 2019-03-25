Как испечь вкусный кулич на Пасху: ТОП-3 рецепта

Рецепты вкусных домашних куличей

Кулич на Пасху Фото: Pixabay

Пасха в этом году выпадает на 28 апреля. Главными атрибутами этого праздника являются творожные пасхи и куличи. И хотя многие переняли рецепты приготовления пасхальных куличей от своих мам, бабушек и прабабушек, мы поделимся с вами идеями, которые помогут разнообразить праздничное меню.

Простой пасхальный кулич с цукатами

Пасхальный кулич с глазурью Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 700 г

Молоко – 200 г

Сахар, маргарин – по 150 г

Яичные желтки – 3 шт.

Дрожжи сухие – 10 г

Водка – 20 г

Соль – 8 г

Ваниль – 2 г

Цукаты – 200 г

Рецепт приготовления:

Подогреваем молоко, добавляем сахар, дрожжи, перемешиваем венчиком, добавляем желтки, перемешиваем. Изюм обдаем кипятком, муку смешиваем с солью и ванилью. В молочную смесь кладем изюм, цукаты, водку, муку и замешиваем тесто. Растапливаем маргарин (не должен быть горячим), вливаем в тесто, вымешиваем его 10-20 минут при закрытых окнах и включенной плите. Можно делать это в ванной комнате при полной горячей воды ванной. Накрываем тесто полотенце, даем ему подойти в теплом месте. Смазываем руки растительным маслом, переминаем тесто, раскладываем по формам и снова оставляем, чтобы оно увеличилось в 2-3 раза. Дно формы предварительно покрываем пергаментом, а стенки смазываем подсолнечным маслом. Духовку нагреваем до 200-220°С (для маленьких куличей) или до 160°С (для больших). Выпекаем первые 20-30 минут, вторые – 40 минут. После выпекания надо дать куличу постоять некоторое время в форме. Покрываем глазурью верх кулича, украшаем дальше по своему вкусу.

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Кулич с сухофруктами и медом

Куличи начинают печь в Чистый четверг Фото: Pixabay

Ингредиенты (на 3 кулича):

Мука – 800 г

Молоко – 200 г

Дрожжи свежие – 1 уп.

Сахар – 150 г

Мед – 50 г

Яйца – 5 шт. (4 желтка + 1 целое)

Масло сливочное – 150 г

Сухофрукты, специи – по вкусу

Рецепт приготовления:

Нагреваем 100 мл молока до 36 С и разминаем в нем до полного растворения кубик дрожжей. Добавляем мед. Накрываем сухим полотенцем и ставим в теплое место на 1 час. Отделяем желтки от белков. Желтки растираем добела с сахаром. Растапливаем сливочное масло. Нагреваем оставшееся молоко до температуры 40 °С. Просеиваем муку через сито. Добавляем в муку специи: мускатный орех, корицу, кардамон. Отправляем желтковую смесь и растопленное масло в муку. Замешиваем плотное тесто. Если необходимо, добавляем теплое молоко. Накрываем сухим полотенцем и ставим в теплое место на 1 час. Сухофрукты промываем в кипятке. Достаем тесто. Оно должно увеличиться в объеме в два раза. Осторожно обминаем тесто с сухофруктами. ставим в теплое место на 1 час. Распределяем его по формочкам, заполняя их на половину объема форм. Накрываем сухим полотенцем и ставим в третий раз в теплое место на 1 час. Прекрасное место для этой, третьей, расстойки - духовой шкаф, работающий на минимальной температуре. Через час температуру духовки увеличиваем до 200 °С. Выпекаем до готовности. Ее можно проверять длинной деревянной шпажкой. Когда она выходит из кулича совершенно сухой – он готов. Украшаем яичной глазурью и сухофруктами.

Лучший рецепт пасхального кулича

Куличи украшают белковой глазурью и разноцветной посыпкой Фото: Pixabay

Ингредиенты

Для опары:

Молоко – 0,5 л

Дрожжи прессованные – 60–80 г

Сахар – 3 ч. л.

Соль – 1 щепотка

Мука высшего сорта – 3 ст.

Для 2-й части теста:

Яичные желтки – 16 шт.

Сахар – 1-1,5 ст.

Ваниль – по вкусу

Мука высшего сорта – 4 ст.

Сливочное масло – 50 г

Маргарин – 100 г

Изюм –100 г

Рецепт приготовления:

Вначале делаем опару. Для этого молоко нагреваем, но не доводим до кипения: оно должно быть теплым. В нагретое молоко крошим пачку дрожжей, хорошенько перемешиваем. Туда же добавляем сахар и соль. Аккуратно всыпаем муку, тщательно перемешиваем венчиком, пока масса не станет однородной. Накрываем кастрюлю с опарой полотенцем или заматываем пищевой пленкой, ставим в теплое место на 2 часа, чтобы она поднялась. Для лучшего результата под кастрюлю можно подложить грелку. Когда опара вот-вот будет готова, приступаем к приготовлению второй составляющей кулича. Сперва желтки, сахар и ваниль взбиваем в единую массу. Аккуратно засыпаем в яично-сахарную смесь муку, добавляем предварительно растопленные масло и маргарин. После кладем заранее замоченный изюм – около 100 г. По желанию количество изюма можно увеличить. Тщательно перемешиваем все компоненты. Соединяем готовую опару со свежеприготовленной смесью, очень тщательно вымешиваем. Ставим в теплое место, чтобы тесто подошло. На этот раз – на 1,5 часа. Перед началом выпекания разогреваем духовку до температуры 180 градусов. Одну большую форму (или несколько небольших) выстилаем бумагой для выпекания, смазываем сливочным маслом. Тесто распределяем по форме (или формам) и ставим выпекаться на час. Украшаем кулич традиционно: сахарной глазурью. Для нее взбиваем яичные белки с сахарной пудрой и несколькими каплями лимонного сока в крепкую пену, а потом покрываем верх куличей глазурью при помощи кулинарной кисточки. При желании можно посыпать пасхи разноцветной сладкой посыпкой, которая продается в магазинах. Главное сделать это сразу, чтобы она застыла вместе с глазурью.

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Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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