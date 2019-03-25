Как испечь вкусный кулич на Пасху: ТОП-3 рецепта
Рецепты вкусных домашних куличей
Пасха в этом году выпадает на 28 апреля. Главными атрибутами этого праздника являются творожные пасхи и куличи. И хотя многие переняли рецепты приготовления пасхальных куличей от своих мам, бабушек и прабабушек, мы поделимся с вами идеями, которые помогут разнообразить праздничное меню.
Простой пасхальный кулич с цукатами
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 700 г
- Молоко – 200 г
- Сахар, маргарин – по 150 г
- Яичные желтки – 3 шт.
- Дрожжи сухие – 10 г
- Водка – 20 г
- Соль – 8 г
- Ваниль – 2 г
- Цукаты – 200 г
Рецепт приготовления:
- Подогреваем молоко, добавляем сахар, дрожжи, перемешиваем венчиком, добавляем желтки, перемешиваем.
- Изюм обдаем кипятком, муку смешиваем с солью и ванилью.
- В молочную смесь кладем изюм, цукаты, водку, муку и замешиваем тесто. Растапливаем маргарин (не должен быть горячим), вливаем в тесто, вымешиваем его 10-20 минут при закрытых окнах и включенной плите. Можно делать это в ванной комнате при полной горячей воды ванной.
- Накрываем тесто полотенце, даем ему подойти в теплом месте. Смазываем руки растительным маслом, переминаем тесто, раскладываем по формам и снова оставляем, чтобы оно увеличилось в 2-3 раза.
- Дно формы предварительно покрываем пергаментом, а стенки смазываем подсолнечным маслом. Духовку нагреваем до 200-220°С (для маленьких куличей) или до 160°С (для больших).
- Выпекаем первые 20-30 минут, вторые – 40 минут. После выпекания надо дать куличу постоять некоторое время в форме. Покрываем глазурью верх кулича, украшаем дальше по своему вкусу.
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Кулич с сухофруктами и медом
Ингредиенты (на 3 кулича):
- Мука – 800 г
- Молоко – 200 г
- Дрожжи свежие – 1 уп.
- Сахар – 150 г
- Мед – 50 г
- Яйца – 5 шт. (4 желтка + 1 целое)
- Масло сливочное – 150 г
- Сухофрукты, специи – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нагреваем 100 мл молока до 36 С и разминаем в нем до полного растворения кубик дрожжей. Добавляем мед. Накрываем сухим полотенцем и ставим в теплое место на 1 час.
- Отделяем желтки от белков. Желтки растираем добела с сахаром. Растапливаем сливочное масло. Нагреваем оставшееся молоко до температуры 40 °С.
- Просеиваем муку через сито. Добавляем в муку специи: мускатный орех, корицу, кардамон.
- Отправляем желтковую смесь и растопленное масло в муку. Замешиваем плотное тесто. Если необходимо, добавляем теплое молоко. Накрываем сухим полотенцем и ставим в теплое место на 1 час.
- Сухофрукты промываем в кипятке. Достаем тесто. Оно должно увеличиться в объеме в два раза. Осторожно обминаем тесто с сухофруктами. ставим в теплое место на 1 час.
- Распределяем его по формочкам, заполняя их на половину объема форм. Накрываем сухим полотенцем и ставим в третий раз в теплое место на 1 час. Прекрасное место для этой, третьей, расстойки - духовой шкаф, работающий на минимальной температуре.
- Через час температуру духовки увеличиваем до 200 °С. Выпекаем до готовности. Ее можно проверять длинной деревянной шпажкой. Когда она выходит из кулича совершенно сухой – он готов. Украшаем яичной глазурью и сухофруктами.
Лучший рецепт пасхального кулича
Ингредиенты
Для опары:
- Молоко – 0,5 л
- Дрожжи прессованные – 60–80 г
- Сахар – 3 ч. л.
- Соль – 1 щепотка
- Мука высшего сорта – 3 ст.
Для 2-й части теста:
- Яичные желтки – 16 шт.
- Сахар – 1-1,5 ст.
- Ваниль – по вкусу
- Мука высшего сорта – 4 ст.
- Сливочное масло – 50 г
- Маргарин – 100 г
- Изюм –100 г
Рецепт приготовления:
- Вначале делаем опару. Для этого молоко нагреваем, но не доводим до кипения: оно должно быть теплым.
- В нагретое молоко крошим пачку дрожжей, хорошенько перемешиваем.
- Туда же добавляем сахар и соль. Аккуратно всыпаем муку, тщательно перемешиваем венчиком, пока масса не станет однородной. Накрываем кастрюлю с опарой полотенцем или заматываем пищевой пленкой, ставим в теплое место на 2 часа, чтобы она поднялась. Для лучшего результата под кастрюлю можно подложить грелку. Когда опара вот-вот будет готова, приступаем к приготовлению второй составляющей кулича.
- Сперва желтки, сахар и ваниль взбиваем в единую массу.
- Аккуратно засыпаем в яично-сахарную смесь муку, добавляем предварительно растопленные масло и маргарин.
- После кладем заранее замоченный изюм – около 100 г. По желанию количество изюма можно увеличить.
- Тщательно перемешиваем все компоненты.
- Соединяем готовую опару со свежеприготовленной смесью, очень тщательно вымешиваем. Ставим в теплое место, чтобы тесто подошло. На этот раз – на 1,5 часа.
- Перед началом выпекания разогреваем духовку до температуры 180 градусов.
- Одну большую форму (или несколько небольших) выстилаем бумагой для выпекания, смазываем сливочным маслом.
- Тесто распределяем по форме (или формам) и ставим выпекаться на час.
- Украшаем кулич традиционно: сахарной глазурью. Для нее взбиваем яичные белки с сахарной пудрой и несколькими каплями лимонного сока в крепкую пену, а потом покрываем верх куличей глазурью при помощи кулинарной кисточки. При желании можно посыпать пасхи разноцветной сладкой посыпкой, которая продается в магазинах. Главное сделать это сразу, чтобы она застыла вместе с глазурью.
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Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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