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Как испечь вкусный пасхальный кулич с цукатами

Рецепт домашнего кулича на Пасху

Ирина Павлина
Сегодня, 13:57

Православную Пасху в 2020 году будут отмечать 19 апреля. Если вы хотите приготовить классический кулич, возьмите на заметку наш рецепт – с изюмом и цукатами.

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Добавление алкоголя делает выпечку пышной и долго не дает ей черстветь. Водку можно заменить коньяком или ромом для аромата

Рецепт пасхального кулича с цукатами

Кулич на Пасху: рецепт с фото
Кулич на Пасху: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 365 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 700 г пшеничной муки
  • 200 г молока
  • 150 г сахара
  • 150 г сливочного масла или маргарина
  • 3 яичных желтка
  • 10 г сухих дрожжей
  • 20 г водки
  • 8 г соли
  • 2 ванилина
  • 100 г изюма
  • 200 г цукатов

Смотрите видео, как испечь вкусный кулич на Пасху:

Способ приготовления:

  1. Подогреть молоко, добавить сахар, дрожжи, перемешать венчиком, добавить желтки, перемешать.
  2. Изюм обдать кипятком, муку смешать с солью и ванилью. В молочную смесь положить изюм, цукаты, водку, муку и замесить тесто.
  3. Растопить масло (оно не должно быть горячим), влить в тесто, вымешивать его 10-20 минут, при закрытых окнах и включенной плите. Накрыть тесто полотенцем, дать ему подойти в теплом месте.
  4. Смазать руки растительным маслом, обмять тесто, разложить по формам и снова оставить, чтобы оно подошло в 2-3 раза.
  5. Дно форм предварительно покрыть пергаментом, а стенки смазать подсолнечным маслом.
  6. Духовку разогреть до 200-220 °С (для маленьких куличей) или до 160°С (для больших). Выпекать первые 20-30 минут, вторые – 40 минут.
  7. После выпекания надо дать куличу постоять некоторое время в форме.

Как декорировать выпечку

Покрыть глазурью верх кулича, украсить дальше по своему вкусу.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что готовят на православную Пасху. Мы также рассказывали, как сделать цветную глазурь для куличей.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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