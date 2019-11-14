Как испечь вкусный пирог на кефире: ТОП-5 рецептов

Рецепты сладкой выпечки на кефире с фото

Пирог на кефире Фото: Depositphotos

Пирог на кефире – один из самых простых десертов, что можно приготовить к чаю. Выпечка на кефире всегда получается мягкой и пышной.

Смотрите видео, как делают кефир в Украине:

В начинку можно добавить практически любые фрукты и ягоды по сезону, а также какао-порошок, орехи, мак или сухофрукты.

Грушевая шарлотка на кефире

Грушевая шарлотка на кефире Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г груш

2 яйца

180 г сахара

200 г кефира, натурального йогурта или простокваши

250 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соли

40 г вяленой вишни или шоколадных чипсов (по желанию)

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 ºС. Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками среднего размера. Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт или простоквашу, просеянную муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, соль. Тщательно перемешать и добавить груши с вишней или шоколадом. Разъемную форму выстелить пергаментом и выложить тесто. Печь грушевую шарлотку 40–45 минут. По желанию посыпать готовый пирог сахарной пудрой.

Пирог с черной смородиной на кефире

Смородиновый пирог на кефире Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

180 г пшеничной муки

70 г кукурузной муки

2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

200 г сахара

150 г кефире

2-3 яйца

170 г сливочного масла

300 г свежей или замороженной смородины

1/2 ч.л. ванильного сахара с натуральной ванилью

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Просеять в миску оба вида муки. Добавить сахар, соль, разрыхлитель и перемешать деревянной ложкой. В миске большего объема взбить при помощи миксера мягкое сливочное масло, кефир и яйца. Добавить мучную смесь к яичной и перемешать миксером, чтобы получилось однородное тесто. Разъемную форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить тесто и разровнять его лопаткой. Выложить смородину по всей поверхности пирога. Если ягоды замороженные, размораживать их не нужно. Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут. Готовность выпечки проверить зубочисткой. Дать остыть в форме. Перед подачей посыпать смородиновый пирог просеянной сахарной пудрой.

Быстрый яблочный пирог на кефире от Юлии Высоцкой

Пирог с яблоками на кефире Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 яйца

300 мл кефира

50 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

ванильный экстракт – несколько капель

250 г пшеничной муки

1 щепотка соли

2 яблока

Способ приготовления:

Взбить яйца с ванильным сахаром, солью, ванилью, растопленным сливочным маслом и кефиром. К яично-сливочной смеси добавить просеянную муку и взбить до однородного гладкого состояния. Яблоки очистить и нарезать дольками. Форму смазать сливочным маслом и выложить яблоки. На яблоки сверху выложить тесто и разровнять его. Выпекать при 180 ºC 40 минут, дать остыть и посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.

Шоколадный пирог на кефире

Пирог с какао на кефире Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

3 стакана муки

300 мл кефира

3 яйца

100 г сливочного масла

1 стакан сахара

1 ч.л. соды

50 г какао

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты, тщательно перемешайте и выложите получившееся тесто в форму, смазанную маслом. Выпекайте шоколадный пирог 25-30 минут в разогретой до 200 °С духовке. Готовый пирог по желанию украсьте шоколадной глазурью или же полейте растопленным на водяной бане белым или темным шоколадом, а сверху посыпьте шоколадной стружкой.

Рецепт бисквита на кефире без яиц

Бисквит на кефире в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

300 г муки

300 мл кефира

1/2 стакан растительного масла

150-200 г сахара

1,5 ч.л. разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

Способ приготовления:

Смешиваем в одной миске жидкие ингредиенты: кефир, растительное масло. В другой миске смешиваем сухие составляющие: муку, сахар, разыхлитель, ванильный сахар. Теперь жидкие добавляем в сухие, перемешиваем, и тесто готово. Выкладываем тесто в подготовленную форму 21х21 см и выпекаем в разогретой до 200 ºС духовке около 30-35 минут.

Совет: Сверху на бисквит можно выложить нарезанные крупными дольками яблоки, кружочки ананасов, половинки консервированных персиков, дольки груш, ягоды. Кроме этого, можно сделать коричную посыпку, которая при выпечке в духовке становится хрустящей. Для этого перетрите руками 30 г сливочного масла, 2 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. корицы, 2 ст.л. муки и посыпьте сверху пирог.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный пирог на кефире.

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