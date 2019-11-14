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Как испечь вкусный пирог на кефире: ТОП-5 рецептов

Рецепты сладкой выпечки на кефире с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
Пирог на кефире
Пирог на кефире
Фото: Depositphotos

Пирог на кефире – один из самых простых десертов, что можно приготовить к чаю. Выпечка на кефире всегда получается мягкой и пышной.

Смотрите видео, как делают кефир в Украине:

В начинку можно добавить практически любые фрукты и ягоды по сезону, а также какао-порошок, орехи, мак или сухофрукты.

Грушевая шарлотка на кефире

Грушевая шарлотка на кефире
Грушевая шарлотка на кефире
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г груш
  • 2 яйца
  • 180 г сахара
  • 200 г кефира, натурального йогурта или простокваши
  • 250 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 0,5 ч. л. соли
  • 40 г вяленой вишни или шоколадных чипсов (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 ºС.
  2. Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками среднего размера.
  3. Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт или простоквашу, просеянную муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, соль.
  4. Тщательно перемешать и добавить груши с вишней или шоколадом.
  5. Разъемную форму выстелить пергаментом и выложить тесто.
  6. Печь грушевую шарлотку 40–45 минут.
  7. По желанию посыпать готовый пирог сахарной пудрой.

Пирог с черной смородиной на кефире

Смородиновый пирог на кефире
Смородиновый пирог на кефире
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 180 г пшеничной муки
  • 70 г кукурузной муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. соли
  • 200 г сахара
  • 150 г кефире
  • 2-3 яйца
  • 170 г сливочного масла
  • 300 г свежей или замороженной смородины
  • 1/2 ч.л. ванильного сахара с натуральной ванилью
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Просеять в миску оба вида муки.
  2. Добавить сахар, соль, разрыхлитель и перемешать деревянной ложкой.
  3. В миске большего объема взбить при помощи миксера мягкое сливочное масло, кефир и яйца.
  4. Добавить мучную смесь к яичной и перемешать миксером, чтобы получилось однородное тесто.
  5. Разъемную форму для выпечки застелить пергаментной бумагой.
  6. Вылить тесто и разровнять его лопаткой.
  7. Выложить смородину по всей поверхности пирога. Если ягоды замороженные, размораживать их не нужно.
  8. Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.
  9. Готовность выпечки проверить зубочисткой. Дать остыть в форме.
  10. Перед подачей посыпать смородиновый пирог просеянной сахарной пудрой.

Быстрый яблочный пирог на кефире от Юлии Высоцкой

Пирог с яблоками на кефире
Пирог с яблоками на кефире
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 300 мл кефира
  • 50 г сливочного масла
  • 10 г ванильного сахара
  • ванильный экстракт – несколько капель
  • 250 г пшеничной муки
  • 1 щепотка соли
  • 2 яблока

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с ванильным сахаром, солью, ванилью, растопленным сливочным маслом и кефиром.
  2. К яично-сливочной смеси добавить просеянную муку и взбить до однородного гладкого состояния.
  3. Яблоки очистить и нарезать дольками.
  4. Форму смазать сливочным маслом и выложить яблоки.
  5. На яблоки сверху выложить тесто и разровнять его.
  6. Выпекать при 180 ºC 40 минут, дать остыть и посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.

Шоколадный пирог на кефире

Пирог с какао на кефире
Пирог с какао на кефире
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки
  • 300 мл кефира
  • 3 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 1 ч.л. соды
  • 50 г какао

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты, тщательно перемешайте и выложите получившееся тесто в форму, смазанную маслом.
  2. Выпекайте шоколадный пирог 25-30 минут в разогретой до 200 °С духовке.
  3. Готовый пирог по желанию украсьте шоколадной глазурью или же полейте растопленным на водяной бане белым или темным шоколадом, а сверху посыпьте шоколадной стружкой.

Рецепт бисквита на кефире без яиц

Бисквит на кефире в духовке
Бисквит на кефире в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 300 мл кефира
  • 1/2 стакан растительного масла
  • 150-200 г сахара
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 1 пакетик ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Смешиваем в одной миске жидкие ингредиенты: кефир, растительное масло.
  2. В другой миске смешиваем сухие составляющие: муку, сахар, разыхлитель, ванильный сахар.
  3. Теперь жидкие добавляем в сухие, перемешиваем, и тесто готово.
  4. Выкладываем тесто в подготовленную форму 21х21 см и выпекаем в разогретой до 200 ºС духовке около 30-35 минут.

Совет: Сверху на бисквит можно выложить нарезанные крупными дольками яблоки, кружочки ананасов, половинки консервированных персиков, дольки груш, ягоды. Кроме этого, можно сделать коричную посыпку, которая при выпечке в духовке становится хрустящей. Для этого перетрите руками 30 г сливочного масла, 2 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. корицы, 2 ст.л. муки и посыпьте сверху пирог.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный пирог на кефире.

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Источник: Сегодня
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