Как испечь вкусный пирог на кефире: ТОП-5 рецептов
Рецепты сладкой выпечки на кефире с фото
Пирог на кефире – один из самых простых десертов, что можно приготовить к чаю. Выпечка на кефире всегда получается мягкой и пышной.
Смотрите видео, как делают кефир в Украине:
В начинку можно добавить практически любые фрукты и ягоды по сезону, а также какао-порошок, орехи, мак или сухофрукты.
Грушевая шарлотка на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г груш
- 2 яйца
- 180 г сахара
- 200 г кефира, натурального йогурта или простокваши
- 250 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 0,5 ч. л. соли
- 40 г вяленой вишни или шоколадных чипсов (по желанию)
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200 ºС.
- Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками среднего размера.
- Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт или простоквашу, просеянную муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, соль.
- Тщательно перемешать и добавить груши с вишней или шоколадом.
- Разъемную форму выстелить пергаментом и выложить тесто.
- Печь грушевую шарлотку 40–45 минут.
- По желанию посыпать готовый пирог сахарной пудрой.
Пирог с черной смородиной на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 180 г пшеничной муки
- 70 г кукурузной муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 200 г сахара
- 150 г кефире
- 2-3 яйца
- 170 г сливочного масла
- 300 г свежей или замороженной смородины
- 1/2 ч.л. ванильного сахара с натуральной ванилью
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Просеять в миску оба вида муки.
- Добавить сахар, соль, разрыхлитель и перемешать деревянной ложкой.
- В миске большего объема взбить при помощи миксера мягкое сливочное масло, кефир и яйца.
- Добавить мучную смесь к яичной и перемешать миксером, чтобы получилось однородное тесто.
- Разъемную форму для выпечки застелить пергаментной бумагой.
- Вылить тесто и разровнять его лопаткой.
- Выложить смородину по всей поверхности пирога. Если ягоды замороженные, размораживать их не нужно.
- Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.
- Готовность выпечки проверить зубочисткой. Дать остыть в форме.
- Перед подачей посыпать смородиновый пирог просеянной сахарной пудрой.
Быстрый яблочный пирог на кефире от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 300 мл кефира
- 50 г сливочного масла
- 10 г ванильного сахара
- ванильный экстракт – несколько капель
- 250 г пшеничной муки
- 1 щепотка соли
- 2 яблока
Способ приготовления:
- Взбить яйца с ванильным сахаром, солью, ванилью, растопленным сливочным маслом и кефиром.
- К яично-сливочной смеси добавить просеянную муку и взбить до однородного гладкого состояния.
- Яблоки очистить и нарезать дольками.
- Форму смазать сливочным маслом и выложить яблоки.
- На яблоки сверху выложить тесто и разровнять его.
- Выпекать при 180 ºC 40 минут, дать остыть и посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.
Шоколадный пирог на кефире
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 3 стакана муки
- 300 мл кефира
- 3 яйца
- 100 г сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 1 ч.л. соды
- 50 г какао
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты, тщательно перемешайте и выложите получившееся тесто в форму, смазанную маслом.
- Выпекайте шоколадный пирог 25-30 минут в разогретой до 200 °С духовке.
- Готовый пирог по желанию украсьте шоколадной глазурью или же полейте растопленным на водяной бане белым или темным шоколадом, а сверху посыпьте шоколадной стружкой.
Рецепт бисквита на кефире без яиц
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 300 мл кефира
- 1/2 стакан растительного масла
- 150-200 г сахара
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 1 пакетик ванильного сахара
Способ приготовления:
- Смешиваем в одной миске жидкие ингредиенты: кефир, растительное масло.
- В другой миске смешиваем сухие составляющие: муку, сахар, разыхлитель, ванильный сахар.
- Теперь жидкие добавляем в сухие, перемешиваем, и тесто готово.
- Выкладываем тесто в подготовленную форму 21х21 см и выпекаем в разогретой до 200 ºС духовке около 30-35 минут.
Совет: Сверху на бисквит можно выложить нарезанные крупными дольками яблоки, кружочки ананасов, половинки консервированных персиков, дольки груш, ягоды. Кроме этого, можно сделать коричную посыпку, которая при выпечке в духовке становится хрустящей. Для этого перетрите руками 30 г сливочного масла, 2 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. корицы, 2 ст.л. муки и посыпьте сверху пирог.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный пирог на кефире.
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