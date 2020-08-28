Как испечь вкусный сливовый пирог к чаю: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты летних пирогов со сливами с фото

Пирог со сливами – обязательная выпечка для середины и конца лета. Слива появляется в середине лета и остается на прилавках почти до конца осени, и все это время просто необходимо печь сливовые пироги.

Выпечку со сливами подают вместе с чаем, кофе или вином. Десерт также можно дополнить шариком сливочного мороженого, заварным кремом или сладким соусом; посыпать миндальными хлопьями.

Сливовая шарлотка на сметане

Сметанная шарлотка со сливами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 яйца

130 г сахара

130 г сметаны

150 г муки

10 г ванильного сахара

10 г разрыхлителя

500 г слив

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Способ приготовления:

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром в крепкую пену. Добавьте сметану и аккуратно перемешайте лопаткой. Введите частями просеянную муку с разрыхлителем, перемешивая тесто лопаткой сверху вниз. Форму диаметром 24 см смажьте растительным маслом и присыпьте дно 2 ст. л. сахара. Сливы разрежьте пополам и удалите косточку. Положите сливы в форму срезом вверх. Залейте сливы тестом. Выпекайте пирог в духовке при 170 ºС в течение 30-40 минут. При подаче пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте кусочками сливы и листиками мяты.

Сливовый пирог из газеты The New York Times

Сливовый пирог из газеты Нью-Йорк Таймс Фото: cooking.nytimes.com

Время приготовления:

1 час 10 минут

Ингредиенты:

3/4 – 1 чашка сахара

1/2 чашки несоленого сливочного масла, размягченного

1 чашка просеянной муки

1 чайная ложка разрыхлителя

Щепотка соли (по желанию)

2 яйца

24 половинки слив без косточек

Сахар, лимонный сок и корица – для посыпки

Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку с фруктами:

Способ приготовления:

Нагрейте духовку до 180 ºC. Взбейте сахар и масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте. Выложите тесто в разъемную форму диаметром 23-26 см. Положите половинки сливы кожицей вверх на тесто. Слегка посыпьте сахаром и сбрызните лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте примерно 1 чайной ложкой молотой корицы. Выпекайте около 1 часа. Достаньте и остудите; поставьте пирог в холодильник или заморозьте по желанию. Или остудите до теплого и подавайте просто так или со взбитыми сливками.

Сливовый пирог с орехами

Сливовый пирог с орехами Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час 30 минут

Ингредиенты:

4 сливы

200 г растопленного сливочного масла

3/4 стакана сахара

2 яйца

1 ч. л. ванильной эссенции

1 1/2 стакана муки

1/2 ч. л. молотой корицы

1/2 стакана молотого миндаля

Способ приготовления:

Подготовить сливы: вымыть, разрезать пополам, удалить косточки и каждую половинку разрезать на четыре ломтика. Растопленное масло смешать с сахаром, добавить яйца, перемешать. Влить ванильную эссенцию (или добавить пакетик ванильного сахара). Просеять над миской муку со щепоткой соли, добавить корицу, молотый миндаль и перемешать в однородную массу. Смазать маслом форму диаметром 25 см и выложить в нее тесто. Уложить сверху ломтики слив и слегка вдавить в тесто. Посыпать чайной ложкой сахара и поставить в духовку, разогретую до 180 ºС. Выпекать примерно 40 минут.

Сливовый пирог-решетка от Джейми Оливера

Пирог со сливами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 35 минут

Ингредиенты:

Для теста:

275 г муки

2 ст.л. сахарной пудры

130 г сливочного масла

3 средних яичных желтка

Молоко

Сахарная пудра – для посыпки

Для начинки:

50 г хлопьев миндаля

10 слив (1,3 кг)

50 г сливочного масла

100 г сахарной пудры

1 ч.л. корицы

1/2 ч.л. молотого имбиря

3 ст.л. кукурузной муки

Способ приготовления:

Просейте муку, сахарную пудру и щепотку морской соли в миску кухонного комбайна. Добавьте нарезанное кубиками масло. Взбивайте, пока смесь не начнет напоминать хлебные крошки. Влейте 2 яичных желтка вместе с 60 мл ледяной воды и взбивайте, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей. Выложите тесто на чистую поверхность и осторожно месите его примерно 30 секунд, пока оно не станет однородным, при необходимости добавьте немного муки. Разделите его на две части, одна немного больше другой. Заверните в пленку и остудите в холодильнике в течение 30 минут. Раскатайте больший кусок теста и выложите его в форму для пирога размером 23 см. Поставьте в холодильник. Раскатайте оставшееся тесто и разрежьте его восемь длинных ровных полосок, каждая шириной около 2,5 см. Для начинки поджарьте миндаль на сухой сковороде до золотистого цвета. Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Крупные разрежьте на четвертинки. Нарежьте масло, затем поместите все ингредиенты в большую миску и хорошо перемешайте. Выложите фруктовую смесь на нижний корж. Взбейте оставшийся яичный желток с небольшим количеством молока, затем используйте его, чтобы смазать края теста. Разложите полоски теста в виде решетки на поверхности пирога. Красиво защипайте края. Смажьте пирог яйцом и посыпьте сахаром. Отправьте в холодильник на полчаса. Разогрейте духовку до 200 ºC. Переложите пирог на противень и запекайте в духовке в течение 20 минут, периодически проверяя и вращая, если он запекается неравномерно. Уменьшите нагрев до 180 ºC и выпекайте еще 20–30 минут, прикрыв листом фольги, если тесто слишком быстро подрумянится. Выньте пирог из духовки, посыпьте сахаром и дать постоять минимум три часа перед подачей. Разрежьте пирог на ломтики и подавайте с мороженым или крем-фреш, если хотите.

Сливовый пирог с бананами

Сливовый пирог в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

100 г муки

70 г сливочного масла

70 г сахара

1 яйцо

1/2 пакетика разрыхлителя

1 ст. ложки крахмала

Ванилин

Корица молотая

Гвоздика молотая

Для начинки:

400 г сливы без косточек

1 банан

1-2 ст.л. сахара

1 ч.л. лимонного сока

1 ст. л. рома или коньяка

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 ºС. Форму для выпечки смазать маслом. Для теста смешать муку, сахар, крахмал, разрыхлитель. Добавить по щепотке ванилина, корицы и гвоздики. Перемешать, добавить тертое сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, скатать его в шар и поставить в холодильник на полчаса. Сливы и банан нарезать кубиками, перемешать вместе с сахаром, лимонным соком и алкоголем. Выложить тесто в форму и сделать бортики. Добавить фруктовую смесь и выпекать 40 минут. Дать пирогу остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой или коричневым сахаром.

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового пирога с корицей, а также рассказывали, как сделать сливовый мармелад.

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