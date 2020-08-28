Как испечь вкусный сливовый пирог к чаю: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты летних пирогов со сливами с фото
Пирог со сливами – обязательная выпечка для середины и конца лета. Слива появляется в середине лета и остается на прилавках почти до конца осени, и все это время просто необходимо печь сливовые пироги.
Выпечку со сливами подают вместе с чаем, кофе или вином. Десерт также можно дополнить шариком сливочного мороженого, заварным кремом или сладким соусом; посыпать миндальными хлопьями.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 130 г сахара
- 130 г сметаны
- 150 г муки
- 10 г ванильного сахара
- 10 г разрыхлителя
- 500 г слив
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Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром в крепкую пену.
- Добавьте сметану и аккуратно перемешайте лопаткой.
- Введите частями просеянную муку с разрыхлителем, перемешивая тесто лопаткой сверху вниз.
- Форму диаметром 24 см смажьте растительным маслом и присыпьте дно 2 ст. л. сахара. Сливы разрежьте пополам и удалите косточку. Положите сливы в форму срезом вверх.
- Залейте сливы тестом. Выпекайте пирог в духовке при 170 ºС в течение 30-40 минут.
- При подаче пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте кусочками сливы и листиками мяты.
Время приготовления:
- 1 час 10 минут
Ингредиенты:
- 3/4 – 1 чашка сахара
- 1/2 чашки несоленого сливочного масла, размягченного
- 1 чашка просеянной муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- Щепотка соли (по желанию)
- 2 яйца
- 24 половинки слив без косточек
- Сахар, лимонный сок и корица – для посыпки
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Способ приготовления:
- Нагрейте духовку до 180 ºC.
- Взбейте сахар и масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте.
- Выложите тесто в разъемную форму диаметром 23-26 см. Положите половинки сливы кожицей вверх на тесто.
- Слегка посыпьте сахаром и сбрызните лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте примерно 1 чайной ложкой молотой корицы.
- Выпекайте около 1 часа. Достаньте и остудите; поставьте пирог в холодильник или заморозьте по желанию. Или остудите до теплого и подавайте просто так или со взбитыми сливками.
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Ингредиенты:
- 4 сливы
- 200 г растопленного сливочного масла
- 3/4 стакана сахара
- 2 яйца
- 1 ч. л. ванильной эссенции
- 1 1/2 стакана муки
- 1/2 ч. л. молотой корицы
- 1/2 стакана молотого миндаля
Способ приготовления:
- Подготовить сливы: вымыть, разрезать пополам, удалить косточки и каждую половинку разрезать на четыре ломтика.
- Растопленное масло смешать с сахаром, добавить яйца, перемешать. Влить ванильную эссенцию (или добавить пакетик ванильного сахара).
- Просеять над миской муку со щепоткой соли, добавить корицу, молотый миндаль и перемешать в однородную массу. Смазать маслом форму диаметром 25 см и выложить в нее тесто.
- Уложить сверху ломтики слив и слегка вдавить в тесто.
- Посыпать чайной ложкой сахара и поставить в духовку, разогретую до 180 ºС. Выпекать примерно 40 минут.
Время приготовления:
- 1 час 35 минут
Ингредиенты:
Для теста:
- 275 г муки
- 2 ст.л. сахарной пудры
- 130 г сливочного масла
- 3 средних яичных желтка
- Молоко
- Сахарная пудра – для посыпки
Для начинки:
- 50 г хлопьев миндаля
- 10 слив (1,3 кг)
- 50 г сливочного масла
- 100 г сахарной пудры
- 1 ч.л. корицы
- 1/2 ч.л. молотого имбиря
- 3 ст.л. кукурузной муки
Способ приготовления:
- Просейте муку, сахарную пудру и щепотку морской соли в миску кухонного комбайна.
- Добавьте нарезанное кубиками масло. Взбивайте, пока смесь не начнет напоминать хлебные крошки.
- Влейте 2 яичных желтка вместе с 60 мл ледяной воды и взбивайте, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей.
- Выложите тесто на чистую поверхность и осторожно месите его примерно 30 секунд, пока оно не станет однородным, при необходимости добавьте немного муки.
- Разделите его на две части, одна немного больше другой. Заверните в пленку и остудите в холодильнике в течение 30 минут.
- Раскатайте больший кусок теста и выложите его в форму для пирога размером 23 см. Поставьте в холодильник.
- Раскатайте оставшееся тесто и разрежьте его восемь длинных ровных полосок, каждая шириной около 2,5 см.
- Для начинки поджарьте миндаль на сухой сковороде до золотистого цвета. Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Крупные разрежьте на четвертинки.
- Нарежьте масло, затем поместите все ингредиенты в большую миску и хорошо перемешайте.
- Выложите фруктовую смесь на нижний корж. Взбейте оставшийся яичный желток с небольшим количеством молока, затем используйте его, чтобы смазать края теста.
- Разложите полоски теста в виде решетки на поверхности пирога. Красиво защипайте края.
- Смажьте пирог яйцом и посыпьте сахаром. Отправьте в холодильник на полчаса.
- Разогрейте духовку до 200 ºC.
- Переложите пирог на противень и запекайте в духовке в течение 20 минут, периодически проверяя и вращая, если он запекается неравномерно.
- Уменьшите нагрев до 180 ºC и выпекайте еще 20–30 минут, прикрыв листом фольги, если тесто слишком быстро подрумянится.
- Выньте пирог из духовки, посыпьте сахаром и дать постоять минимум три часа перед подачей.
- Разрежьте пирог на ломтики и подавайте с мороженым или крем-фреш, если хотите.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г муки
- 70 г сливочного масла
- 70 г сахара
- 1 яйцо
- 1/2 пакетика разрыхлителя
- 1 ст. ложки крахмала
- Ванилин
- Корица молотая
- Гвоздика молотая
Для начинки:
- 400 г сливы без косточек
- 1 банан
- 1-2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1 ст. л. рома или коньяка
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200 ºС. Форму для выпечки смазать маслом.
- Для теста смешать муку, сахар, крахмал, разрыхлитель. Добавить по щепотке ванилина, корицы и гвоздики. Перемешать, добавить тертое сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, скатать его в шар и поставить в холодильник на полчаса.
- Сливы и банан нарезать кубиками, перемешать вместе с сахаром, лимонным соком и алкоголем.
- Выложить тесто в форму и сделать бортики. Добавить фруктовую смесь и выпекать 40 минут.
- Дать пирогу остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой или коричневым сахаром.
Напомним, ранее мы делились рецептом сливового пирога с корицей, а также рассказывали, как сделать сливовый мармелад.
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