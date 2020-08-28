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Как испечь вкусный сливовый пирог к чаю: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 12:16

Лучшие рецепты летних пирогов со сливами с фото

Пирог со сливами – обязательная выпечка для середины и конца лета. Слива появляется в середине лета и остается на прилавках почти до конца осени, и все это время просто необходимо печь сливовые пироги.

Выпечку со сливами подают вместе с чаем, кофе или вином. Десерт также можно дополнить шариком сливочного мороженого, заварным кремом или сладким соусом; посыпать миндальными хлопьями.

Сливовая шарлотка на сметане

Сметанная шарлотка со сливами
Сметанная шарлотка со сливами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 130 г сахара
  • 130 г сметаны
  • 150 г муки
  • 10 г ванильного сахара
  • 10 г разрыхлителя
  • 500 г слив

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Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром в крепкую пену.
  2. Добавьте сметану и аккуратно перемешайте лопаткой.
  3. Введите частями просеянную муку с разрыхлителем, перемешивая тесто лопаткой сверху вниз.
  4. Форму диаметром 24 см смажьте растительным маслом и присыпьте дно 2 ст. л. сахара. Сливы разрежьте пополам и удалите косточку. Положите сливы в форму срезом вверх.
  5. Залейте сливы тестом. Выпекайте пирог в духовке при 170 ºС в течение 30-40 минут.
  6. При подаче пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте кусочками сливы и листиками мяты.

Сливовый пирог из газеты The New York Times

Сливовый пирог из газеты Нью-Йорк Таймс
Сливовый пирог из газеты Нью-Йорк Таймс
Фото: cooking.nytimes.com

Время приготовления:

  • 1 час 10 минут

Ингредиенты:

  • 3/4 – 1 чашка сахара
  • 1/2 чашки несоленого сливочного масла, размягченного
  • 1 чашка просеянной муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • Щепотка соли (по желанию)
  • 2 яйца
  • 24 половинки слив без косточек
  • Сахар, лимонный сок и корица – для посыпки

Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку с фруктами:

Способ приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 180 ºC.
  2. Взбейте сахар и масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте.
  3. Выложите тесто в разъемную форму диаметром 23-26 см. Положите половинки сливы кожицей вверх на тесто.
  4. Слегка посыпьте сахаром и сбрызните лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте примерно 1 чайной ложкой молотой корицы.
  5. Выпекайте около 1 часа. Достаньте и остудите; поставьте пирог в холодильник или заморозьте по желанию. Или остудите до теплого и подавайте просто так или со взбитыми сливками.

Сливовый пирог с орехами

Сливовый пирог с орехами
Сливовый пирог с орехами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 сливы
  • 200 г растопленного сливочного масла
  • 3/4 стакана сахара
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. ванильной эссенции
  • 1 1/2 стакана муки
  • 1/2 ч. л. молотой корицы
  • 1/2 стакана молотого миндаля

Способ приготовления:

  1. Подготовить сливы: вымыть, разрезать пополам, удалить косточки и каждую половинку разрезать на четыре ломтика.
  2. Растопленное масло смешать с сахаром, добавить яйца, перемешать. Влить ванильную эссенцию (или добавить пакетик ванильного сахара).
  3. Просеять над миской муку со щепоткой соли, добавить корицу, молотый миндаль и перемешать в однородную массу. Смазать маслом форму диаметром 25 см и выложить в нее тесто.
  4. Уложить сверху ломтики слив и слегка вдавить в тесто.
  5. Посыпать чайной ложкой сахара и поставить в духовку, разогретую до 180 ºС. Выпекать примерно 40 минут.

Сливовый пирог-решетка от Джейми Оливера

Пирог со сливами
Пирог со сливами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 35 минут

Ингредиенты:

Для теста:

  • 275 г муки
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • 130 г сливочного масла
  • 3 средних яичных желтка
  • Молоко
  • Сахарная пудра – для посыпки

Для начинки:

  • 50 г хлопьев миндаля
  • 10 слив (1,3 кг)
  • 50 г сливочного масла
  • 100 г сахарной пудры
  • 1 ч.л. корицы
  • 1/2 ч.л. молотого имбиря
  • 3 ст.л. кукурузной муки

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, сахарную пудру и щепотку морской соли в миску кухонного комбайна.
  2. Добавьте нарезанное кубиками масло. Взбивайте, пока смесь не начнет напоминать хлебные крошки.
  3. Влейте 2 яичных желтка вместе с 60 мл ледяной воды и взбивайте, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей.
  4. Выложите тесто на чистую поверхность и осторожно месите его примерно 30 секунд, пока оно не станет однородным, при необходимости добавьте немного муки.
  5. Разделите его на две части, одна немного больше другой. Заверните в пленку и остудите в холодильнике в течение 30 минут.
  6. Раскатайте больший кусок теста и выложите его в форму для пирога размером 23 см. Поставьте в холодильник.
  7. Раскатайте оставшееся тесто и разрежьте его восемь длинных ровных полосок, каждая шириной около 2,5 см.
  8. Для начинки поджарьте миндаль на сухой сковороде до золотистого цвета. Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Крупные разрежьте на четвертинки.
  9. Нарежьте масло, затем поместите все ингредиенты в большую миску и хорошо перемешайте.
  10. Выложите фруктовую смесь на нижний корж. Взбейте оставшийся яичный желток с небольшим количеством молока, затем используйте его, чтобы смазать края теста.
  11. Разложите полоски теста в виде решетки на поверхности пирога. Красиво защипайте края.
  12. Смажьте пирог яйцом и посыпьте сахаром. Отправьте в холодильник на полчаса.
  13. Разогрейте духовку до 200 ºC.
  14. Переложите пирог на противень и запекайте в духовке в течение 20 минут, периодически проверяя и вращая, если он запекается неравномерно.
  15. Уменьшите нагрев до 180 ºC и выпекайте еще 20–30 минут, прикрыв листом фольги, если тесто слишком быстро подрумянится.
  16. Выньте пирог из духовки, посыпьте сахаром и дать постоять минимум три часа перед подачей.
  17. Разрежьте пирог на ломтики и подавайте с мороженым или крем-фреш, если хотите.

Сливовый пирог с бананами

Сливовый пирог в духовке
Сливовый пирог в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г муки
  • 70 г сливочного масла
  • 70 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1/2 пакетика разрыхлителя
  • 1 ст. ложки крахмала
  • Ванилин
  • Корица молотая
  • Гвоздика молотая

Для начинки:

  • 400 г сливы без косточек
  • 1 банан
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1 ст. л. рома или коньяка

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 ºС. Форму для выпечки смазать маслом.
  2. Для теста смешать муку, сахар, крахмал, разрыхлитель. Добавить по щепотке ванилина, корицы и гвоздики. Перемешать, добавить тертое сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, скатать его в шар и поставить в холодильник на полчаса.
  3. Сливы и банан нарезать кубиками, перемешать вместе с сахаром, лимонным соком и алкоголем.
  4. Выложить тесто в форму и сделать бортики. Добавить фруктовую смесь и выпекать 40 минут.
  5. Дать пирогу остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой или коричневым сахаром.

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового пирога с корицей, а также рассказывали, как сделать сливовый мармелад.

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Источник: Сегодня
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