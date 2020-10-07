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Как испечь вкусный сливовый штрудель

Сегодня, 10:57

Рецепт вкусной осенней выпечки со сливами

Штрудель со сливами получается очень вкусным, сочным и ароматным. Он готовится из тонкого вытяжного теста. Чтобы тесто не размокло, обязательно присыпьте его панировочными сухарями или молотым миндалем.

Сливовый штрудель в духовке

Штрудель со сливовой начинкой
Штрудель со сливовой начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 274 ккал на 100 г

Для теста:

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 130 мл воды
  • 1/2 яйца
  • 2 ст.л. растительного масла + еще немного
  • Щепотка соли

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Для начинки:

  • 700 г слив (косточки удалить)
  • 100 г сахара
  • 90 г панировочных сухарей
  • Щепотка молотой гвоздики
  • Щепотка мускатного ореха
  • 100 г сливочного масла
  • Сахарная пудра – для подачи

Смотрите видео, как приготовить сливовый соус:

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку с водой, 1/2 яйца, солью и 2 ст.л. растительного масла. Замесите липкое тесто. Смажьте руки растительным маслом и соберите тесто в шар. Положите в смазанную маслом миску и накройте салфеткой. Оставьте на 2 часа.
  2. Сливы разрежьте на четвертинки, смешайте с сахаром и специями.
  3. Растопите сливочное масло, добавьте его к панировочным сухарям, сохранив около 4 ст.л.
  4. Влажное кухонное полотенце присыпьте мукой; выложите на него тесто. Сначала раскатайте скалкой, слегка присыпая мукой. Затем возьмите в руки и вытяните, поддерживая внешней стороной ладоней. Верните тесто на полотенце и подтяните толстые края от центра в стороны, лишнее обрежьте. Тесто должно быть вытянуто так, чтобы был виден рисунок на полотенце.
  5. Слегка смажьте поверхность теста 2 ст.л. (30 мл) растопленного сливочного масла. Выложите панировочные сухари, затем сливы.
  6. При помощи полотенца сверните в плотный рулет. Переложите на противень швом вниз.
  7. Смажьте взбитым яйцом и оставшимся сливочным маслом (2 ст.л. или 30 мл).
  8. Выпекайте при 200 градусах около 40 минут. Дайте немного остыть и подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Как отделить половину яйца

В мисочку разбейте яйцо, немного взболтайте, чтобы желток перемешался с белком, и отмерьте нужное количество.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного штруделя с изюмом и орехами, а также рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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