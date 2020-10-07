Как испечь вкусный сливовый штрудель

Рецепт вкусной осенней выпечки со сливами

Штрудель со сливами получается очень вкусным, сочным и ароматным. Он готовится из тонкого вытяжного теста. Чтобы тесто не размокло, обязательно присыпьте его панировочными сухарями или молотым миндалем.

Сливовый штрудель в духовке

Штрудель со сливовой начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

274 ккал на 100 г

Для теста:

Ингредиенты:

200 г муки

130 мл воды

1/2 яйца

2 ст.л. растительного масла + еще немного

Щепотка соли

Для начинки:

700 г слив (косточки удалить)

100 г сахара

90 г панировочных сухарей

Щепотка молотой гвоздики

Щепотка мускатного ореха

100 г сливочного масла

Сахарная пудра – для подачи

Смотрите видео, как приготовить сливовый соус:

Способ приготовления:

Смешайте муку с водой, 1/2 яйца, солью и 2 ст.л. растительного масла. Замесите липкое тесто. Смажьте руки растительным маслом и соберите тесто в шар. Положите в смазанную маслом миску и накройте салфеткой. Оставьте на 2 часа. Сливы разрежьте на четвертинки, смешайте с сахаром и специями. Растопите сливочное масло, добавьте его к панировочным сухарям, сохранив около 4 ст.л. Влажное кухонное полотенце присыпьте мукой; выложите на него тесто. Сначала раскатайте скалкой, слегка присыпая мукой. Затем возьмите в руки и вытяните, поддерживая внешней стороной ладоней. Верните тесто на полотенце и подтяните толстые края от центра в стороны, лишнее обрежьте. Тесто должно быть вытянуто так, чтобы был виден рисунок на полотенце. Слегка смажьте поверхность теста 2 ст.л. (30 мл) растопленного сливочного масла. Выложите панировочные сухари, затем сливы. При помощи полотенца сверните в плотный рулет. Переложите на противень швом вниз. Смажьте взбитым яйцом и оставшимся сливочным маслом (2 ст.л. или 30 мл). Выпекайте при 200 градусах около 40 минут. Дайте немного остыть и подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Как отделить половину яйца

В мисочку разбейте яйцо, немного взболтайте, чтобы желток перемешался с белком, и отмерьте нужное количество.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного штруделя с изюмом и орехами, а также рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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