Как испечь вкусный сливовый штрудель
Рецепт вкусной осенней выпечки со сливами
Штрудель со сливами получается очень вкусным, сочным и ароматным. Он готовится из тонкого вытяжного теста. Чтобы тесто не размокло, обязательно присыпьте его панировочными сухарями или молотым миндалем.
Сливовый штрудель в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 274 ккал на 100 г
Для теста:
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 130 мл воды
- 1/2 яйца
- 2 ст.л. растительного масла + еще немного
- Щепотка соли
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Для начинки:
- 700 г слив (косточки удалить)
- 100 г сахара
- 90 г панировочных сухарей
- Щепотка молотой гвоздики
- Щепотка мускатного ореха
- 100 г сливочного масла
- Сахарная пудра – для подачи
Смотрите видео, как приготовить сливовый соус:
Способ приготовления:
- Смешайте муку с водой, 1/2 яйца, солью и 2 ст.л. растительного масла. Замесите липкое тесто. Смажьте руки растительным маслом и соберите тесто в шар. Положите в смазанную маслом миску и накройте салфеткой. Оставьте на 2 часа.
- Сливы разрежьте на четвертинки, смешайте с сахаром и специями.
- Растопите сливочное масло, добавьте его к панировочным сухарям, сохранив около 4 ст.л.
- Влажное кухонное полотенце присыпьте мукой; выложите на него тесто. Сначала раскатайте скалкой, слегка присыпая мукой. Затем возьмите в руки и вытяните, поддерживая внешней стороной ладоней. Верните тесто на полотенце и подтяните толстые края от центра в стороны, лишнее обрежьте. Тесто должно быть вытянуто так, чтобы был виден рисунок на полотенце.
- Слегка смажьте поверхность теста 2 ст.л. (30 мл) растопленного сливочного масла. Выложите панировочные сухари, затем сливы.
- При помощи полотенца сверните в плотный рулет. Переложите на противень швом вниз.
- Смажьте взбитым яйцом и оставшимся сливочным маслом (2 ст.л. или 30 мл).
- Выпекайте при 200 градусах около 40 минут. Дайте немного остыть и подавайте, посыпав сахарной пудрой.
Как отделить половину яйца
В мисочку разбейте яйцо, немного взболтайте, чтобы желток перемешался с белком, и отмерьте нужное количество.
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного штруделя с изюмом и орехами, а также рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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