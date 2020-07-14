Как испечь вкусный вишневый пирог: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты летних пирогов с вишней с фото
Выпечка с вишней отличается большим разнообразием. Это пироги и пирожки из сдобного дрожжевого теста, тарты с яично-сливочной заливкой, бисквиты, кексы, а также пироги из нежного слоистого теста.
В выпечке вишня великолепно сочетается с шоколадом, орехами, пряностями и ароматным алкоголем. Вместо свежей вишни в выпечке всегда можно использовать замороженную, предварительно разморозив ее (если в рецепте не сказано другого).
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г вишни
- 200 г муки
- 190 г сливочного масла
- 140 г мелкого сахара или сахарной пудры
- 4 яйца
- 50 г миндальных хлопьев
- 50 г сахарной пудры
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/4 ч. л. ванильного экстракта
- 1 щепотка морской соли
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Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
- Замороженную вишню разморозить.
- Муку просеять.
- Взбить 180 г предварительно размягченного сливочного масла с сахаром до состояния легкого крема.
- Продолжая взбивать, по одному ввести яйца, затем половину муки, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный экстракт. Добавить оставшуюся муку.
- Форму для выпечки смазать оставшимся сливочным маслом, выложить тесто, а сверху разместить как можно больше вишни.
- Присыпать пирог резаным миндалем и выпекать в разогретой духовке 30-35 минут. Проверить готовность, проткнув спичкой, — она должна остаться сухой.
- Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Можно дополнить десерт ложкой взбитых сливок.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 350-400 г муки
- 2 яичных желтка
- 150 г сахара
- 150 г сливочного масла комнатной температуры
- 100 г сметаны
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 ст.л. крахмала для посыпки теста
Смотрите видео, как испечь вишневый пирог от Григория Германа:
Для начинки:
- 300 г вишни
- 250 г сметаны
- 230 г сахара
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 1 яйцо
- 60 г муки
Способ приготовления:
- Просеять муку с разрыхлителем.
- Сахар растереть с яичными желтками. Добавить масло и сметану. Взбить до полного растворения сахара.
- Добавить масляную смесь к муке, замесить мягкое тесто в миске. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 40-60 минут.
- Разогреть духовку до 180 °С. Смазать форму диаметром 26 см маслом и поставить на холод.
- Приготовить начинку: взбить до однородности сахар, ванильный сахар, сметану, яйцо, постепенно добавлять муку.
- Достать тесто и форму из холодильника. Тесто равномерно распределить руками по форме; сформировать бортики. Наколоть вилкой в нескольких местах. Посыпать крахмалом.
- Сверху равномерно разложить вишню (если ягоды замороженные, размораживать их не нужно). Залить кремом и слегка встряхнуть, чтобы он лучше распределился.
- Выпекать пирог при 180 °С, примерно 50-60 минут.
- Готовый заливной вишневый пирог остудить и убрать в холодильник на 2-3 часа.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 125 г творога 9%
- 3 ст.л. молока
- 1 яйцо
- 60 г сахара
- Соль
Для штрейзеля:
- 100 г муки
- 30-50 г сливочного масла, растопленного
- 50 г сахара
- Соль
Для начинки:
- 200 г вишни
- 1,5 ст.л. крахмала
- 1 ст.л. сахара
- 100 мл вишневого сока
Способ приготовления:
- Муку смешать с творогом, добавить яйцо, соль и сахар. Начать замешивать тесто, по столовой ложке добавляя молоко. Собрать тесто в шар и убрать в холодильник примерно на час.
- Затем раскатать тесто и распределить по противню.
- Приготовить штрейзель. Смешать муку с сахаром и солью. Влить теплое сливочное масло и перемешать до получения крошки.
- Крахмал растворить в небольшом количестве холодного вишневого сока.
- Вишню положить в сотейник, влить оставшийся вишневый сок, добавить сахар и корицу. Поставить на небольшой огонь.
- Добавить в сотейник крахмал, довести до кипения, подержать пару минут и снять с огня. Дать остыть.
- Распределить вишневую смесь по тесту. Посыпать крошкой и выпекать при 200 ºС около 30 минут (до золотистого цвета).
Полезный совет
Будьте осторожны, используя свежую вишню и другие ягоды, в которых много сока. Их желательно смешать с ложкой крахмала.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 150 г черного шоколада
- 150 г сливочного масла
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 100 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- Щепотка соли
Для начинки:
- 400 г домашнего творога
- 10 г ванильного сахара
- 100-150 г сахара
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ст.л. крахмала
- 1 стакан размороженной или консервированной вишни
Для глазури:
- 50 мл черного шоколада
- 50 мл сливок
Способ приготовления:
- Для теста растопить нарезанный шоколад и масло в микроволновке. Перемешать, немного остудить.
- Добавить яйца и сахар, взбить миксером.
- Всыпать муку, разрыхлитель и соль, не переставая мешать.
- Взбить все ингредиенты для творожной начинки блендером.
- Выложить в чашу мультиварки, смазанную маслом, половину теста. Сверху распределить творожную начинку и вишню. Залить оставшимся тестом.
- Готовить пирог в режиме "Выпечка" 50 минут. Аккуратно перевернуть на тарелку и дать остыть.
- Для глазури растопить шоколад со сливками, полить пирог. Украсить по желанию.
Совет: если у вас нет мультиварки, пеките пирог в разогретой до 180 °С духовке.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 3,5 – 4 стакана муки
- 200 г размягченного сливочного масла
- 2/3 стакана сахара
- 2 яйца
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Щепотка морской соли
Для начинки:
- 200 г вишен
- 1/2 стакана сахара
- Горсть грецких орехов
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут.
- Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять.
- Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто.
- Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40-50 минут.
- Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.
Напомним, ранее мы писали, как сделать ленивые вареники с вишней, а также рассказывали, как приготовить вишню в собственном соку.
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