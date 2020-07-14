Как испечь вкусный вишневый пирог: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты летних пирогов с вишней с фото

Выпечка с вишней отличается большим разнообразием. Это пироги и пирожки из сдобного дрожжевого теста, тарты с яично-сливочной заливкой, бисквиты, кексы, а также пироги из нежного слоистого теста.

В выпечке вишня великолепно сочетается с шоколадом, орехами, пряностями и ароматным алкоголем. Вместо свежей вишни в выпечке всегда можно использовать замороженную, предварительно разморозив ее (если в рецепте не сказано другого).

Венский пирог с вишней от Юлии Высоцкой

Вишневый пирог в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г вишни

200 г муки

190 г сливочного масла

140 г мелкого сахара или сахарной пудры

4 яйца

50 г миндальных хлопьев

50 г сахарной пудры

1 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. ванильного экстракта

1 щепотка морской соли

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 °С. Замороженную вишню разморозить. Муку просеять. Взбить 180 г предварительно размягченного сливочного масла с сахаром до состояния легкого крема. Продолжая взбивать, по одному ввести яйца, затем половину муки, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный экстракт. Добавить оставшуюся муку. Форму для выпечки смазать оставшимся сливочным маслом, выложить тесто, а сверху разместить как можно больше вишни. Присыпать пирог резаным миндалем и выпекать в разогретой духовке 30-35 минут. Проверить готовность, проткнув спичкой, — она должна остаться сухой. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Можно дополнить десерт ложкой взбитых сливок.

Заливной пирог с вишней

Пирог с вишней заливной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

350-400 г муки

2 яичных желтка

150 г сахара

150 г сливочного масла комнатной температуры

100 г сметаны

1 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л. крахмала для посыпки теста

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог от Григория Германа:

Для начинки:

300 г вишни

250 г сметаны

230 г сахара

1 ст. л. ванильного сахара

1 яйцо

60 г муки

Способ приготовления:

Просеять муку с разрыхлителем. Сахар растереть с яичными желтками. Добавить масло и сметану. Взбить до полного растворения сахара. Добавить масляную смесь к муке, замесить мягкое тесто в миске. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 40-60 минут. Разогреть духовку до 180 °С. Смазать форму диаметром 26 см маслом и поставить на холод. Приготовить начинку: взбить до однородности сахар, ванильный сахар, сметану, яйцо, постепенно добавлять муку. Достать тесто и форму из холодильника. Тесто равномерно распределить руками по форме; сформировать бортики. Наколоть вилкой в нескольких местах. Посыпать крахмалом. Сверху равномерно разложить вишню (если ягоды замороженные, размораживать их не нужно). Залить кремом и слегка встряхнуть, чтобы он лучше распределился. Выпекать пирог при 180 °С, примерно 50-60 минут. Готовый заливной вишневый пирог остудить и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Вишневый пирог со штрейзелем

Пирог с вишней и штрейзелем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

125 г творога 9%

3 ст.л. молока

1 яйцо

60 г сахара

Соль

Для штрейзеля:

100 г муки

30-50 г сливочного масла, растопленного

50 г сахара

Соль

Для начинки:

200 г вишни

1,5 ст.л. крахмала

1 ст.л. сахара

100 мл вишневого сока

Способ приготовления:

Муку смешать с творогом, добавить яйцо, соль и сахар. Начать замешивать тесто, по столовой ложке добавляя молоко. Собрать тесто в шар и убрать в холодильник примерно на час. Затем раскатать тесто и распределить по противню. Приготовить штрейзель. Смешать муку с сахаром и солью. Влить теплое сливочное масло и перемешать до получения крошки. Крахмал растворить в небольшом количестве холодного вишневого сока. Вишню положить в сотейник, влить оставшийся вишневый сок, добавить сахар и корицу. Поставить на небольшой огонь. Добавить в сотейник крахмал, довести до кипения, подержать пару минут и снять с огня. Дать остыть. Распределить вишневую смесь по тесту. Посыпать крошкой и выпекать при 200 ºС около 30 минут (до золотистого цвета).

Полезный совет

Будьте осторожны, используя свежую вишню и другие ягоды, в которых много сока. Их желательно смешать с ложкой крахмала.

Шоколадно-творожный пирог с вишней в мультиварке

Шоколадный пирог с творогом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

150 г черного шоколада

150 г сливочного масла

2 яйца

100 г сахара

100 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

Щепотка соли

Для начинки:

400 г домашнего творога

10 г ванильного сахара

100-150 г сахара

2 ст.л. сметаны

1 ст.л. крахмала

1 стакан размороженной или консервированной вишни

Для глазури:

50 мл черного шоколада

50 мл сливок

Способ приготовления:

Для теста растопить нарезанный шоколад и масло в микроволновке. Перемешать, немного остудить. Добавить яйца и сахар, взбить миксером. Всыпать муку, разрыхлитель и соль, не переставая мешать. Взбить все ингредиенты для творожной начинки блендером. Выложить в чашу мультиварки, смазанную маслом, половину теста. Сверху распределить творожную начинку и вишню. Залить оставшимся тестом. Готовить пирог в режиме "Выпечка" 50 минут. Аккуратно перевернуть на тарелку и дать остыть. Для глазури растопить шоколад со сливками, полить пирог. Украсить по желанию.

Совет: если у вас нет мультиварки, пеките пирог в разогретой до 180 °С духовке.

Тертый пирог с вишней

Тертый вишневый пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

3,5 – 4 стакана муки

200 г размягченного сливочного масла

2/3 стакана сахара

2 яйца

2 ст.л. сметаны

1 ч.л. разрыхлителя

Щепотка морской соли

Для начинки:

200 г вишен

1/2 стакана сахара

Горсть грецких орехов

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать. Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут. Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять. Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40-50 минут. Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ленивые вареники с вишней, а также рассказывали, как приготовить вишню в собственном соку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться