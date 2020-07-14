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Как испечь вкусный вишневый пирог: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 09:10

Лучшие рецепты летних пирогов с вишней с фото

Выпечка с вишней отличается большим разнообразием. Это пироги и пирожки из сдобного дрожжевого теста, тарты с яично-сливочной заливкой, бисквиты, кексы, а также пироги из нежного слоистого теста.

В выпечке вишня великолепно сочетается с шоколадом, орехами, пряностями и ароматным алкоголем. Вместо свежей вишни в выпечке всегда можно использовать замороженную, предварительно разморозив ее (если в рецепте не сказано другого).

Венский пирог с вишней от Юлии Высоцкой

Вишневый пирог в духовке
Вишневый пирог в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г вишни
  • 200 г муки
  • 190 г сливочного масла
  • 140 г мелкого сахара или сахарной пудры
  • 4 яйца
  • 50 г миндальных хлопьев
  • 50 г сахарной пудры
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 щепотка морской соли

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Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
  2. Замороженную вишню разморозить.
  3. Муку просеять.
  4. Взбить 180 г предварительно размягченного сливочного масла с сахаром до состояния легкого крема.
  5. Продолжая взбивать, по одному ввести яйца, затем половину муки, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный экстракт. Добавить оставшуюся муку.
  6. Форму для выпечки смазать оставшимся сливочным маслом, выложить тесто, а сверху разместить как можно больше вишни.
  7. Присыпать пирог резаным миндалем и выпекать в разогретой духовке 30-35 минут. Проверить готовность, проткнув спичкой, — она должна остаться сухой.
  8. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Можно дополнить десерт ложкой взбитых сливок.

Заливной пирог с вишней

Пирог с вишней заливной
Пирог с вишней заливной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 350-400 г муки
  • 2 яичных желтка
  • 150 г сахара
  • 150 г сливочного масла комнатной температуры
  • 100 г сметаны
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л. крахмала для посыпки теста

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог от Григория Германа:

Для начинки:

  • 300 г вишни
  • 250 г сметаны
  • 230 г сахара
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 60 г муки

Способ приготовления:

  1. Просеять муку с разрыхлителем.
  2. Сахар растереть с яичными желтками. Добавить масло и сметану. Взбить до полного растворения сахара.
  3. Добавить масляную смесь к муке, замесить мягкое тесто в миске. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 40-60 минут.
  4. Разогреть духовку до 180 °С. Смазать форму диаметром 26 см маслом и поставить на холод.
  5. Приготовить начинку: взбить до однородности сахар, ванильный сахар, сметану, яйцо, постепенно добавлять муку.
  6. Достать тесто и форму из холодильника. Тесто равномерно распределить руками по форме; сформировать бортики. Наколоть вилкой в нескольких местах. Посыпать крахмалом.
  7. Сверху равномерно разложить вишню (если ягоды замороженные, размораживать их не нужно). Залить кремом и слегка встряхнуть, чтобы он лучше распределился.
  8. Выпекать пирог при 180 °С, примерно 50-60 минут.
  9. Готовый заливной вишневый пирог остудить и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Вишневый пирог со штрейзелем

Пирог с вишней и штрейзелем
Пирог с вишней и штрейзелем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 125 г творога 9%
  • 3 ст.л. молока
  • 1 яйцо
  • 60 г сахара
  • Соль

Для штрейзеля:

  • 100 г муки
  • 30-50 г сливочного масла, растопленного
  • 50 г сахара
  • Соль

Для начинки:

  • 200 г вишни
  • 1,5 ст.л. крахмала
  • 1 ст.л. сахара
  • 100 мл вишневого сока

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с творогом, добавить яйцо, соль и сахар. Начать замешивать тесто, по столовой ложке добавляя молоко. Собрать тесто в шар и убрать в холодильник примерно на час.
  2. Затем раскатать тесто и распределить по противню.
  3. Приготовить штрейзель. Смешать муку с сахаром и солью. Влить теплое сливочное масло и перемешать до получения крошки.
  4. Крахмал растворить в небольшом количестве холодного вишневого сока.
  5. Вишню положить в сотейник, влить оставшийся вишневый сок, добавить сахар и корицу. Поставить на небольшой огонь.
  6. Добавить в сотейник крахмал, довести до кипения, подержать пару минут и снять с огня. Дать остыть.
  7. Распределить вишневую смесь по тесту. Посыпать крошкой и выпекать при 200 ºС около 30 минут (до золотистого цвета).

Полезный совет

Будьте осторожны, используя свежую вишню и другие ягоды, в которых много сока. Их желательно смешать с ложкой крахмала.

Шоколадно-творожный пирог с вишней в мультиварке

Шоколадный пирог с творогом
Шоколадный пирог с творогом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 150 г черного шоколада
  • 150 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 100 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 400 г домашнего творога
  • 10 г ванильного сахара
  • 100-150 г сахара
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ст.л. крахмала
  • 1 стакан размороженной или консервированной вишни

Для глазури:

  • 50 мл черного шоколада
  • 50 мл сливок

Способ приготовления:

  1. Для теста растопить нарезанный шоколад и масло в микроволновке. Перемешать, немного остудить.
  2. Добавить яйца и сахар, взбить миксером.
  3. Всыпать муку, разрыхлитель и соль, не переставая мешать.
  4. Взбить все ингредиенты для творожной начинки блендером.
  5. Выложить в чашу мультиварки, смазанную маслом, половину теста. Сверху распределить творожную начинку и вишню. Залить оставшимся тестом.
  6. Готовить пирог в режиме "Выпечка" 50 минут. Аккуратно перевернуть на тарелку и дать остыть.
  7. Для глазури растопить шоколад со сливками, полить пирог. Украсить по желанию.

Совет: если у вас нет мультиварки, пеките пирог в разогретой до 180 °С духовке.

Тертый пирог с вишней

Тертый вишневый пирог
Тертый вишневый пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3,5 – 4 стакана муки
  • 200 г размягченного сливочного масла
  • 2/3 стакана сахара
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка морской соли

Для начинки:

  • 200 г вишен
  • 1/2 стакана сахара
  • Горсть грецких орехов

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать.
  2. Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут.
  3. Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять.
  4. Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто.
  5. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40-50 минут.
  6. Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ленивые вареники с вишней, а также рассказывали, как приготовить вишню в собственном соку.

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Источник: Сегодня
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