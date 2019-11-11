Как испечь вкусный яблочный пирог: лучшие рецепты для домашнего чаепития
Рецепты сладких пирогов с яблоками
Если вы хотите испечь вкусный яблочный пирог к чаю, а классическая шарлотка уже успела вам надоесть, обязательно возьмите на вооружение идеи из нашей подборки.
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Эти пироги с яблоками готовятся из доступных продуктов и требуют не слишком много усилий, но получаются потрясающе вкусными.
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"Невидимый" яблочный пирог
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 60 г муки
- 50-70 г сахара
- 2 яйца
- 10-15 г разрыхлителя
- 90 мл молока
- 1 ст.л. коньяка или рома
- 1 ч.л. экстракта ванили
- 2 ст.л. растительного масла
- 3 крупных яблока
Для заливки:
- 1 яйцо
- 50-80 г сахара
- 2 ст.л. растопленного сливочного масла
- 3 ст.л. миндальных лепестков
Способ приготовления:
- Смешать муку, разрыхлитель и сахар. Отдельно взбить яйца и влить в сухую смесь.
- Добавить молоко и размешать.
- Добавить ванильный экстракт, коньяк и растительное масло. Перемешать венчиком.
- Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими пластинками.
- Фрукты выложить в тесто, перемешать.
- Форму застелить бумагой для выпечки. Вылить тесто, разровнять яблоки сверху. Выпекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке около 25-30 минут, до золотистого цвета.
- Для заливки взбить яйца с сахаром до пены, добавить сливочное масло и перемешать. Заливку вылить на горячий пирог, щедро посыпать миндальными лепестками и снова отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы она подрумянилась.
- Готовый яблочный пирог остудить в форме. Затем поставить на ночь в холодильник, чтобы он хорошо остыл.
Яблочный пирог к утреннему кофе
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 чашка муки
- 1 ч.л. разрыхлитель
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 чашки сахара
- 1 ч.л. молотой корицы
- 6 ст.л. сливочного масла
- 1 яйцо
- 1/2 стакана молока
- 1 крупное очищенное яблоко
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 ºС. Смазать форму для выпечки сливочным маслом.
- Перемешать в миске муку, разрыхлитель и соль. В отдельной небольшой миске смешать 1/4 чашки сахара с корицей, отложить в сторону.
- Миксером взбить масло с оставшейся 1/4 стакана сахара. Продолжая взбивать, добавить яйцо. Всыпать мучную смесь в три приема, чередуя с молоком и тщательно перемешивая после каждой новой порции.
- Вылить половину теста на дно формы для выпечки. Выложить кусочки яблок на тесто, посыпать корицей и сахаром. Вылить остальное тесто на яблоки.
- Посыпать корицей и сахаром. Выпекать пирог в течение 25 минут или до золотисто-коричневого цвета. Подавать вместе с черным кофе на завтрак.
Яблочный пирог со сметанной заливкой
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 90 г сливочного масла комнатной температуры
- 40 г сахарной пудры
- Щепотка соли
- 1 ч.л. тертой лимонной цедры
- 1 яйцо
Для начинки:
- 500 г яблок
- 200 г сметаны
- 75 г сахара
- 5 г ванильного сахара
- 2 яйца
- 1 ст.л. с горкой кукурузного крахмала
- Немного молотой корицы для посыпки
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для теста, замесить. Свернуть готовое тесто в шар и поставить в холодильник на полчаса. Разогреть духовку до 180 ºС.
- Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Тесто выложить в форму 24 см, сформировать бортики. Разложить сверху кусочки яблок и поставить в духовку, пока готовится начинка.
- Для начинки перемешать сметану, сахар, ваниль, яйца и крахмал. Вылить сверху на тесто. Запекать еще около 40 минут, пока заливка не загустеет, а тесто не станет золотистым. Готовый пирог присыпать молотой корицей и остудить в холодильнике.
Немецкий яблочный пирог от Марты Стюарт
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 чашка муки
- 1 1/2 чайные ложки разрыхлителя
- 1 чайная ложка крупной соли
- 8 столовых ложек (113 г) несоленого масла, мягкого
- 1 1/3 стакана сахара
- 2 больших яйца, слегка взбитых
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1 чайная ложка молотой корицы
- Сок половины лимона
- 3-4 яблока
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 ºС. Смазать маслом квадратную форму для выпечки со стороной 20 см.
- В маленькой миске перемешать муку, разрыхлитель и соль. В средней миске взбить масло и 1 стакан сахара. Добавить яйца и ваниль, затем всыпать мучную смесь, перемешать. Выложить тесто в подготовленную форму.
- В маленькой миске смешать 1/3 стакана сахара с корицей. Выжать лимонный сок в миску. Яблоки почистить и нарезать ломтиками. Перемешать яблоки с сахаром и корицей, выложить сверху на тесто.
- Выпекать пирог в течение 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.
Яблочный пирог с безе и орехами
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г масла
- 50 г сахарной пудры
- 2 желтка
- 200 г муки
- 2 ст.л. молока
Для начинки:
- 2 крупных яблока
- 2 белка
- 50 г сахара
- 2 ст.л. молотых орехов
Способ приготовления:
- Для теста размягченное масло соединить с сахарной пудрой и добавить желтки. Взбить в однородный крем.
- Добавить муку и растереть в крошку. Если нужно, добавить 2 ст. л. молока и замесить тесто. Оно должно получиться гладким и мягким. Раскатать на хорошо посыпанной мукой поверхности и переложить в форму или на противень. Наколоть вилкой и поставить в холодильник на полчаса.
- На охлажденном тесте разложить два крупных, нарезанных тонкими дольками яблока и поставить в духовку при 200 ºС на 20 минут.
- Взбить белки в плотную массу, всыпать сахар и взбивать еще несколько минут, чтобы масса стала плотной и блестящей. Добавить молотые орехи, перемешать.
- На горячий пирог намазать безе, оставив посередине отверстие для выхода пара, и запекать при 120 ºС около часа.
Как выбрать яблоки для пирога
Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.
Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.
Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.
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