Как испечь вкусный яблочный пирог: лучшие рецепты для домашнего чаепития

Рецепты сладких пирогов с яблоками

Яблочный пирог домашний Фото: freepik.com

Если вы хотите испечь вкусный яблочный пирог к чаю, а классическая шарлотка уже успела вам надоесть, обязательно возьмите на вооружение идеи из нашей подборки.

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками:

Эти пироги с яблоками готовятся из доступных продуктов и требуют не слишком много усилий, но получаются потрясающе вкусными.

"Невидимый" яблочный пирог

Яблочный пирог-"невидимка" Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

60 г муки

50-70 г сахара

2 яйца

10-15 г разрыхлителя

90 мл молока

1 ст.л. коньяка или рома

1 ч.л. экстракта ванили

2 ст.л. растительного масла

3 крупных яблока

Для заливки:

1 яйцо

50-80 г сахара

2 ст.л. растопленного сливочного масла

3 ст.л. миндальных лепестков

Способ приготовления:

Смешать муку, разрыхлитель и сахар. Отдельно взбить яйца и влить в сухую смесь. Добавить молоко и размешать. Добавить ванильный экстракт, коньяк и растительное масло. Перемешать венчиком. Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими пластинками. Фрукты выложить в тесто, перемешать. Форму застелить бумагой для выпечки. Вылить тесто, разровнять яблоки сверху. Выпекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке около 25-30 минут, до золотистого цвета. Для заливки взбить яйца с сахаром до пены, добавить сливочное масло и перемешать. Заливку вылить на горячий пирог, щедро посыпать миндальными лепестками и снова отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы она подрумянилась. Готовый яблочный пирог остудить в форме. Затем поставить на ночь в холодильник, чтобы он хорошо остыл.

Яблочный пирог к утреннему кофе

Яблочный пирог с корицей Фото: Pinterest

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 чашка муки

1 ч.л. разрыхлитель

1/2 ч.л. соли

1/2 чашки сахара

1 ч.л. молотой корицы

6 ст.л. сливочного масла

1 яйцо

1/2 стакана молока

1 крупное очищенное яблоко

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 ºС. Смазать форму для выпечки сливочным маслом. Перемешать в миске муку, разрыхлитель и соль. В отдельной небольшой миске смешать 1/4 чашки сахара с корицей, отложить в сторону. Миксером взбить масло с оставшейся 1/4 стакана сахара. Продолжая взбивать, добавить яйцо. Всыпать мучную смесь в три приема, чередуя с молоком и тщательно перемешивая после каждой новой порции. Вылить половину теста на дно формы для выпечки. Выложить кусочки яблок на тесто, посыпать корицей и сахаром. Вылить остальное тесто на яблоки. Посыпать корицей и сахаром. Выпекать пирог в течение 25 минут или до золотисто-коричневого цвета. Подавать вместе с черным кофе на завтрак.

Яблочный пирог со сметанной заливкой

Пирог с яблоками и сметаной Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

90 г сливочного масла комнатной температуры

40 г сахарной пудры

Щепотка соли

1 ч.л. тертой лимонной цедры

1 яйцо

Для начинки:

500 г яблок

200 г сметаны

75 г сахара

5 г ванильного сахара

2 яйца

1 ст.л. с горкой кукурузного крахмала

Немного молотой корицы для посыпки

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для теста, замесить. Свернуть готовое тесто в шар и поставить в холодильник на полчаса. Разогреть духовку до 180 ºС. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Тесто выложить в форму 24 см, сформировать бортики. Разложить сверху кусочки яблок и поставить в духовку, пока готовится начинка. Для начинки перемешать сметану, сахар, ваниль, яйца и крахмал. Вылить сверху на тесто. Запекать еще около 40 минут, пока заливка не загустеет, а тесто не станет золотистым. Готовый пирог присыпать молотой корицей и остудить в холодильнике.

Немецкий яблочный пирог от Марты Стюарт

Яблочный пирог от Марты Стюарт Фото: instagram.com/petite_furia

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 чашка муки

1 1/2 чайные ложки разрыхлителя

1 чайная ложка крупной соли

8 столовых ложек (113 г) несоленого масла, мягкого

1 1/3 стакана сахара

2 больших яйца, слегка взбитых

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 чайная ложка молотой корицы

Сок половины лимона

3-4 яблока

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 ºС. Смазать маслом квадратную форму для выпечки со стороной 20 см. В маленькой миске перемешать муку, разрыхлитель и соль. В средней миске взбить масло и 1 стакан сахара. Добавить яйца и ваниль, затем всыпать мучную смесь, перемешать. Выложить тесто в подготовленную форму. В маленькой миске смешать 1/3 стакана сахара с корицей. Выжать лимонный сок в миску. Яблоки почистить и нарезать ломтиками. Перемешать яблоки с сахаром и корицей, выложить сверху на тесто. Выпекать пирог в течение 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Яблочный пирог с безе и орехами

Пирог с яблоками и взбитыми белками Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

100 г масла

50 г сахарной пудры

2 желтка

200 г муки

2 ст.л. молока

Для начинки:

2 крупных яблока

2 белка

50 г сахара

2 ст.л. молотых орехов

Способ приготовления:

Для теста размягченное масло соединить с сахарной пудрой и добавить желтки. Взбить в однородный крем. Добавить муку и растереть в крошку. Если нужно, добавить 2 ст. л. молока и замесить тесто. Оно должно получиться гладким и мягким. Раскатать на хорошо посыпанной мукой поверхности и переложить в форму или на противень. Наколоть вилкой и поставить в холодильник на полчаса. На охлажденном тесте разложить два крупных, нарезанных тонкими дольками яблока и поставить в духовку при 200 ºС на 20 минут. Взбить белки в плотную массу, всыпать сахар и взбивать еще несколько минут, чтобы масса стала плотной и блестящей. Добавить молотые орехи, перемешать. На горячий пирог намазать безе, оставив посередине отверстие для выхода пара, и запекать при 120 ºС около часа.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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