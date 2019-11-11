Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь вкусный яблочный пирог: лучшие рецепты для домашнего чаепития

Рецепты сладких пирогов с яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Яблочный пирог домашний
Яблочный пирог домашний
Фото: freepik.com

Если вы хотите испечь вкусный яблочный пирог к чаю, а классическая шарлотка уже успела вам надоесть, обязательно возьмите на вооружение идеи из нашей подборки.

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками:

Эти пироги с яблоками готовятся из доступных продуктов и требуют не слишком много усилий, но получаются потрясающе вкусными.

Читайте также:
Рецепт дня: шарлотка с яблоками и карамелью

"Невидимый" яблочный пирог

Яблочный пирог-"невидимка"
Яблочный пирог-"невидимка"
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 60 г муки
  • 50-70 г сахара
  • 2 яйца
  • 10-15 г разрыхлителя
  • 90 мл молока
  • 1 ст.л. коньяка или рома
  • 1 ч.л. экстракта ванили
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 3 крупных яблока

Для заливки:

  • 1 яйцо
  • 50-80 г сахара
  • 2 ст.л. растопленного сливочного масла
  • 3 ст.л. миндальных лепестков

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, разрыхлитель и сахар. Отдельно взбить яйца и влить в сухую смесь.
  2. Добавить молоко и размешать.
  3. Добавить ванильный экстракт, коньяк и растительное масло. Перемешать венчиком.
  4. Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими пластинками.
  5. Фрукты выложить в тесто, перемешать.
  6. Форму застелить бумагой для выпечки. Вылить тесто, разровнять яблоки сверху. Выпекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке около 25-30 минут, до золотистого цвета.
  7. Для заливки взбить яйца с сахаром до пены, добавить сливочное масло и перемешать. Заливку вылить на горячий пирог, щедро посыпать миндальными лепестками и снова отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы она подрумянилась.
  8. Готовый яблочный пирог остудить в форме. Затем поставить на ночь в холодильник, чтобы он хорошо остыл.

Яблочный пирог к утреннему кофе

Яблочный пирог с корицей
Яблочный пирог с корицей
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 чашка муки
  • 1 ч.л. разрыхлитель
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 чашки сахара
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • 6 ст.л. сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1/2 стакана молока
  • 1 крупное очищенное яблоко

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 ºС. Смазать форму для выпечки сливочным маслом.
  2. Перемешать в миске муку, разрыхлитель и соль. В отдельной небольшой миске смешать 1/4 чашки сахара с корицей, отложить в сторону.
  3. Миксером взбить масло с оставшейся 1/4 стакана сахара. Продолжая взбивать, добавить яйцо. Всыпать мучную смесь в три приема, чередуя с молоком и тщательно перемешивая после каждой новой порции.
  4. Вылить половину теста на дно формы для выпечки. Выложить кусочки яблок на тесто, посыпать корицей и сахаром. Вылить остальное тесто на яблоки.
  5. Посыпать корицей и сахаром. Выпекать пирог в течение 25 минут или до золотисто-коричневого цвета. Подавать вместе с черным кофе на завтрак.

Яблочный пирог со сметанной заливкой

Пирог с яблоками и сметаной
Пирог с яблоками и сметаной
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 90 г сливочного масла комнатной температуры
  • 40 г сахарной пудры
  • Щепотка соли
  • 1 ч.л. тертой лимонной цедры
  • 1 яйцо

Для начинки:

  • 500 г яблок
  • 200 г сметаны
  • 75 г сахара
  • 5 г ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. с горкой кукурузного крахмала
  • Немного молотой корицы для посыпки

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для теста, замесить. Свернуть готовое тесто в шар и поставить в холодильник на полчаса. Разогреть духовку до 180 ºС.
  2. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Тесто выложить в форму 24 см, сформировать бортики. Разложить сверху кусочки яблок и поставить в духовку, пока готовится начинка.
  3. Для начинки перемешать сметану, сахар, ваниль, яйца и крахмал. Вылить сверху на тесто. Запекать еще около 40 минут, пока заливка не загустеет, а тесто не станет золотистым. Готовый пирог присыпать молотой корицей и остудить в холодильнике.

Немецкий яблочный пирог от Марты Стюарт

Яблочный пирог от Марты Стюарт
Яблочный пирог от Марты Стюарт
Фото: instagram.com/petite_furia

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 чашка муки
  • 1 1/2 чайные ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка крупной соли
  • 8 столовых ложек (113 г) несоленого масла, мягкого
  • 1 1/3 стакана сахара
  • 2 больших яйца, слегка взбитых
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • Сок половины лимона
  • 3-4 яблока

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 ºС. Смазать маслом квадратную форму для выпечки со стороной 20 см.
  2. В маленькой миске перемешать муку, разрыхлитель и соль. В средней миске взбить масло и 1 стакан сахара. Добавить яйца и ваниль, затем всыпать мучную смесь, перемешать. Выложить тесто в подготовленную форму.
  3. В маленькой миске смешать 1/3 стакана сахара с корицей. Выжать лимонный сок в миску. Яблоки почистить и нарезать ломтиками. Перемешать яблоки с сахаром и корицей, выложить сверху на тесто.
  4. Выпекать пирог в течение 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Яблочный пирог с безе и орехами

Пирог с яблоками и взбитыми белками
Пирог с яблоками и взбитыми белками
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г масла
  • 50 г сахарной пудры
  • 2 желтка
  • 200 г муки
  • 2 ст.л. молока

Для начинки:

  • 2 крупных яблока
  • 2 белка
  • 50 г сахара
  • 2 ст.л. молотых орехов

Способ приготовления:

  1. Для теста размягченное масло соединить с сахарной пудрой и добавить желтки. Взбить в однородный крем.
  2. Добавить муку и растереть в крошку. Если нужно, добавить 2 ст. л. молока и замесить тесто. Оно должно получиться гладким и мягким. Раскатать на хорошо посыпанной мукой поверхности и переложить в форму или на противень. Наколоть вилкой и поставить в холодильник на полчаса.
  3. На охлажденном тесте разложить два крупных, нарезанных тонкими дольками яблока и поставить в духовку при 200 ºС на 20 минут.
  4. Взбить белки в плотную массу, всыпать сахар и взбивать еще несколько минут, чтобы масса стала плотной и блестящей. Добавить молотые орехи, перемешать.
  5. На горячий пирог намазать безе, оставив посередине отверстие для выхода пара, и запекать при 120 ºС около часа.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Без муки: как приготовить шоколадно-миндальный пирог с апельсинами Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке Как сделать чизкейк без выпечки за 15 минут Как запечь яблоки с изюмом и медом
рецепты яблоки пирог выпечка как приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
Звезда
Звезда "Сватов" тайно расписалась с Федором Добронравовым?

Популярные статьи

Вчера, 18:26Психология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 11:45Техно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Вчера, 08:19Шоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

9 ноябряТехно

Ученые обнаружили край Вселенной

8 ноябряEvents

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

8 ноябряШоу-бизнес

Успех на мировой арене: как Настя Каменских презентует Elefante в Мексике

8 ноябряEvents

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

8 ноябряШоу-бизнес

Ани Лорак сменила цвет волос и прическу: фото

8 ноябряТехно

"Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет

8 ноябряFood

Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

8 ноябряFood

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

8 ноябряFun

Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы

8 ноябряТехно

Киберпанк Илона Маска: Tesla выпустит электропикап Cybertruck

8 ноябряFun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Простой банановый чизкейк без выпечки дома
Простой банановый чизкейк без выпечки дома
"Скоро рот будет до ушей": Ани Лорак шокировала своим лицом
Не побоялась в свои сорок: Ани Лорак предстала без макияжа
Не побоялась в свои сорок: Ани Лорак предстала без макияжа
ТОП-5 правил, чтобы сохранить здоровье печени
ТОП-5 правил, чтобы сохранить здоровье печени
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии