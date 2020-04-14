Как испечь воздушный домашний медовик
Рецепт легкого медовика с йогуртовым кремом
Классический домашний медовик – довольно калорийный десерт. Но его можно сделать легче, если прослоить коржи йогуртовым кремом и добавить в тесто совсем маленький кусочек сливочного масла.
Рецепт, конечно, не самый быстрый, придется повозиться. Но это того стоит, ведь в результате вы получите потрясающе нежный, в меру сладкий торт, буквально тающий во рту.
Домашний медовик с кремом
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 311 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для коржей:
- 300 г муки
- 25 г меда
- 25 г мягкого сливочного масла
- 200 г темного коричневого сахара или обычного белого
- Щепотка соли
- 1 ч.л. пищевой соды
- 2 больших яйца
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Для крема:
- 500 г греческого йогурта
- Ваниль
- 2 ст.л. сахарной пудры или по вкусу
Для украшения:
- 50 г орехов
- 50 г шоколада
Смотрите видео, как сделать медовые блины:
Способ приготовления:
- Смешайте в миске муку, соль и соду, просейте.
- Приготовьте водяную баню. В верхнюю емкость водяной бани вылейте яйца и добавьте сахар. Взбивайте венчиком или миксером до тех пор, пока смесь не станет горячей, пышной и светлой, а сахар полностью не растворится.
- В горячую яичную массу добавьте масло и мед, взбейте до полного их растворения.
- Добавьте в яичную смесь муку с солью и содой, тщательно перемешайте лопаткой до получения однородного теста. Выключите нагрев под водяной баней, но оставьте на ней тесто в миске.
- Приготовьте четыре листа бумаги для выпечки, нарисуйте на них круги диаметром 24 см. Разогрейте духовку до 190 ºС.
- Силиконовой лопаткой размажьте четверть теста по листу ровным слоем, чтобы тесто немного выходило за начерченную линию.
- По очереди пеките коржи до красивого коричневого цвета, но не передерживайте их в духовке. Охладите на решетке или на деревянной доске.
- Сделайте крем: добавьте в греческий йогурт ваниль и сахарную пудру.
- Положите на каждый корж донышко от формы и острым ножом обрежьте корж по размеру трафарета. Обрезки от коржей подсушите в духовке на листе и раздробите для получения крошки.
- Смажьте коржи йогуртовым кремом (оставьте несколько столовых ложек для украшения). Уберите торт в холодильник на ночь.
Как украсить торт
Смешайте крошку от коржей и поджаренные измельченные орехи. Смажьте бока торта оставшимся йогуртом, обсыпьте торт сверху и с боков подготовленной крошкой и украсьте тертым шоколадом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с шоколадом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом медовика с халвой.
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