Как испечь воздушный домашний медовик

Рецепт легкого медовика с йогуртовым кремом

Классический домашний медовик – довольно калорийный десерт. Но его можно сделать легче, если прослоить коржи йогуртовым кремом и добавить в тесто совсем маленький кусочек сливочного масла.

Рецепт, конечно, не самый быстрый, придется повозиться. Но это того стоит, ведь в результате вы получите потрясающе нежный, в меру сладкий торт, буквально тающий во рту.

Домашний медовик с кремом

Вкусный домашний медовик Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

311 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для коржей:

300 г муки

25 г меда

25 г мягкого сливочного масла

200 г темного коричневого сахара или обычного белого

Щепотка соли

1 ч.л. пищевой соды

2 больших яйца

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Для крема:

500 г греческого йогурта

Ваниль

2 ст.л. сахарной пудры или по вкусу

Для украшения:

50 г орехов

50 г шоколада

Смотрите видео, как сделать медовые блины:

Способ приготовления:

Смешайте в миске муку, соль и соду, просейте. Приготовьте водяную баню. В верхнюю емкость водяной бани вылейте яйца и добавьте сахар. Взбивайте венчиком или миксером до тех пор, пока смесь не станет горячей, пышной и светлой, а сахар полностью не растворится. В горячую яичную массу добавьте масло и мед, взбейте до полного их растворения. Добавьте в яичную смесь муку с солью и содой, тщательно перемешайте лопаткой до получения однородного теста. Выключите нагрев под водяной баней, но оставьте на ней тесто в миске. Приготовьте четыре листа бумаги для выпечки, нарисуйте на них круги диаметром 24 см. Разогрейте духовку до 190 ºС. Силиконовой лопаткой размажьте четверть теста по листу ровным слоем, чтобы тесто немного выходило за начерченную линию. По очереди пеките коржи до красивого коричневого цвета, но не передерживайте их в духовке. Охладите на решетке или на деревянной доске. Сделайте крем: добавьте в греческий йогурт ваниль и сахарную пудру. Положите на каждый корж донышко от формы и острым ножом обрежьте корж по размеру трафарета. Обрезки от коржей подсушите в духовке на листе и раздробите для получения крошки. Смажьте коржи йогуртовым кремом (оставьте несколько столовых ложек для украшения). Уберите торт в холодильник на ночь.

Как украсить торт

Смешайте крошку от коржей и поджаренные измельченные орехи. Смажьте бока торта оставшимся йогуртом, обсыпьте торт сверху и с боков подготовленной крошкой и украсьте тертым шоколадом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с шоколадом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом медовика с халвой.

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