Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь воздушный домашний медовик

Рецепт легкого медовика с йогуртовым кремом

Ирина Павлина
Сегодня, 17:31

Классический домашний медовик – довольно калорийный десерт. Но его можно сделать легче, если прослоить коржи йогуртовым кремом и добавить в тесто совсем маленький кусочек сливочного масла.

Рецепт, конечно, не самый быстрый, придется повозиться. Но это того стоит, ведь в результате вы получите потрясающе нежный, в меру сладкий торт, буквально тающий во рту.

Домашний медовик с кремом

Вкусный домашний медовик
Вкусный домашний медовик
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 311 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для коржей:

  • 300 г муки
  • 25 г меда
  • 25 г мягкого сливочного масла
  • 200 г темного коричневого сахара или обычного белого
  • Щепотка соли
  • 1 ч.л. пищевой соды
  • 2 больших яйца

Читайте также:
Рецепт самого вкусного медовика с черносливом

Для крема:

  • 500 г греческого йогурта
  • Ваниль
  • 2 ст.л. сахарной пудры или по вкусу

Для украшения:

  • 50 г орехов
  • 50 г шоколада

Смотрите видео, как сделать медовые блины:

Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске муку, соль и соду, просейте.
  2. Приготовьте водяную баню. В верхнюю емкость водяной бани вылейте яйца и добавьте сахар. Взбивайте венчиком или миксером до тех пор, пока смесь не станет горячей, пышной и светлой, а сахар полностью не растворится.
  3. В горячую яичную массу добавьте масло и мед, взбейте до полного их растворения.
  4. Добавьте в яичную смесь муку с солью и содой, тщательно перемешайте лопаткой до получения однородного теста. Выключите нагрев под водяной баней, но оставьте на ней тесто в миске.
  5. Приготовьте четыре листа бумаги для выпечки, нарисуйте на них круги диаметром 24 см. Разогрейте духовку до 190 ºС.
  6. Силиконовой лопаткой размажьте четверть теста по листу ровным слоем, чтобы тесто немного выходило за начерченную линию.
  7. По очереди пеките коржи до красивого коричневого цвета, но не передерживайте их в духовке. Охладите на решетке или на деревянной доске.
  8. Сделайте крем: добавьте в греческий йогурт ваниль и сахарную пудру.
  9. Положите на каждый корж донышко от формы и острым ножом обрежьте корж по размеру трафарета. Обрезки от коржей подсушите в духовке на листе и раздробите для получения крошки.
  10. Смажьте коржи йогуртовым кремом (оставьте несколько столовых ложек для украшения). Уберите торт в холодильник на ночь.

Как украсить торт

Смешайте крошку от коржей и поджаренные измельченные орехи. Смажьте бока торта оставшимся йогуртом, обсыпьте торт сверху и с боков подготовленной крошкой и украсьте тертым шоколадом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с шоколадом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом медовика с халвой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт идеальных сочников с творожной начинкой Как испечь заливной пирог на кефире с молодой капустой Лучший рецепт луковых колец к пиву Как сделать вкуснейший торт без выпечки "Пломбир"
торт выпечка рецепт медовик
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Не каждая маска защищает от вирусов
Не каждая маска защищает от вирусов
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?

Популярные статьи

Сегодня, 18:08Food

Весенние салаты из рукколы: три вкусные идеи

Сегодня, 12:43Fun

Чистый четверг: главные приметы праздника

Сегодня, 12:22Wellness

Ячмень на глазу: почему он появляется и как его быстро вылечить

Сегодня, 12:12Fun

Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля

Вчера, 16:16Психология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Вчера, 15:05Wellness

Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

Вчера, 12:46Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Вчера, 09:44Fun

Познакомились онлайн: 36-летняя невеста увидела жениха за несколько дней до свадьбы, фото

12 апреляFun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать

12 апреляEvents

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

12 апреляFood

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

12 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

12 апреляFun

Поздравления с католической Пасхой 2020: короткие смс и открытки

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: три рецепта праздничной выпечки

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

12 апреляFun

Католическая Пасха 2020: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Новости партнеров

Самый модный цвет сезона весна-лето 2020
Самый модный цвет сезона весна-лето 2020
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Солистка ВИАгры - самая привлекательная девушка шоу-бизнеса
Солистка ВИАгры - самая привлекательная девушка шоу-бизнеса
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник