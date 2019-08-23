Как испечь яблочные маффины с корицей
Рецепт вкусных маффинов с яблоками из творожного теста
Яблочные маффины – отличное дополнение к чаю или кофе. Благодаря творогу они получаются очень мягкими и нежными.
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Яблоки выбирайте не слишком сладкие, чтобы в готовых маффинах их вкус не потерялся. Перед выпечкой кексы можно посыпать коричневым сахаром. А для более яркого аромата стоит добавить в тесто чайную ложку лимонной или апельсиновой цедры.
Творожно-яблочные кексы в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 130 г творога
- 150 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 2 яйца
- 80 г сливочного масла комнатной температуры
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 2 средних яблока
- По щепотке молотой корицы, гвоздики и мускатного ореха
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Способ приготовления:
- Яблоки помыть, почистить и нарезать небольшими кубиками.
- Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром.
- Добавить творог и размять вилкой. Если он сухой, влить немного молока или сливок.
- По одному ввести яйца, каждый раз перемешивая.
- Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
- Добавить нарезанные яблоки и молотые специи, перемешать.
- Разложить тесто по формочкам для маффинов, наполняя их на две трети.
- Выпекать при 180 градусах около 30-40 минут до золотистого цвета.
- Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей яблочные маффины остудить.
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Источник: Сегодня