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Как испечь яблочные маффины с корицей

Рецепт вкусных маффинов с яблоками из творожного теста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Яблочные маффины
Яблочные маффины
Фото: Depositphotos

Яблочные маффины – отличное дополнение к чаю или кофе. Благодаря творогу они получаются очень мягкими и нежными.

Смотрите видео, как приготовить немецкий панкейк с яблоками и корицей:

Яблоки выбирайте не слишком сладкие, чтобы в готовых маффинах их вкус не потерялся. Перед выпечкой кексы можно посыпать коричневым сахаром. А для более яркого аромата стоит добавить в тесто чайную ложку лимонной или апельсиновой цедры.

Творожно-яблочные кексы в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 130 г творога
  • 150 г сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 80 г сливочного масла комнатной температуры
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 2 средних яблока
  • По щепотке молотой корицы, гвоздики и мускатного ореха

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Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, почистить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром.
  3. Добавить творог и размять вилкой. Если он сухой, влить немного молока или сливок.
  4. По одному ввести яйца, каждый раз перемешивая.
  5. Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
  6. Добавить нарезанные яблоки и молотые специи, перемешать.
  7. Разложить тесто по формочкам для маффинов, наполняя их на две трети.
  8. Выпекать при 180 градусах около 30-40 минут до золотистого цвета.
  9. Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей яблочные маффины остудить.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить маффины с шоколадом и сливочным сыром. Мы также рассказывали, как испечь идеальные черничные маффины по рецепту Марты Стюарт.

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Источник: Сегодня
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