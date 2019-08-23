Как испечь яблочные маффины с корицей

Рецепт вкусных маффинов с яблоками из творожного теста

Яблочные маффины Фото: Depositphotos

Яблочные маффины – отличное дополнение к чаю или кофе. Благодаря творогу они получаются очень мягкими и нежными.

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Яблоки выбирайте не слишком сладкие, чтобы в готовых маффинах их вкус не потерялся. Перед выпечкой кексы можно посыпать коричневым сахаром. А для более яркого аромата стоит добавить в тесто чайную ложку лимонной или апельсиновой цедры.

Творожно-яблочные кексы в духовке

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

150 г муки

130 г творога

150 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара

2 яйца

80 г сливочного масла комнатной температуры

1/2 ч.л. разрыхлителя

2 средних яблока

По щепотке молотой корицы, гвоздики и мускатного ореха

Способ приготовления:

Яблоки помыть, почистить и нарезать небольшими кубиками. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром. Добавить творог и размять вилкой. Если он сухой, влить немного молока или сливок. По одному ввести яйца, каждый раз перемешивая. Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности. Добавить нарезанные яблоки и молотые специи, перемешать. Разложить тесто по формочкам для маффинов, наполняя их на две трети. Выпекать при 180 градусах около 30-40 минут до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей яблочные маффины остудить.

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