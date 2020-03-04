Как испечь яблочный пирог "Букет роз" на 8 Марта

Красивый пирог с яблоками и заварным кремом

Вкусный и красивый пирог с яблочными розами – лучший сюрприз на 8 Марта. Он готовится из нежного песочного теста и наполняется ароматным заварным кремом.

Чтобы десерт получился наряднее, обязательно выбирайте яблоки с красной кожицей и делайте из них "розочки" разного диаметра. Для этого сворачивайте "цветы" из меньшего и большего количества лепестков.

Пирог с яблочными розами в духовке

Пирог "Яблочные розы" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

554 ккал

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

120 г сливочного масла

2 ст.л. сахара

Щепотка соли

1 желток

80 мл ледяной воды

Для крема:

500 мл молока

100 г сахара

4 желтка

2 ст.л. муки с горкой

3 ст.л. рома (по желанию)

Ваниль – на кончике ножа

Для начинки:

4 красных яблока

1 стакан воды

4 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Растереть кубики холодного масла с мукой, чтобы получилась крошка. Добавить сахар, щепотку соли и яичный желток. Постепенно добавляя воду, замесить тесто. Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник. Выложить тесто в форму, сформировать бортики, чтобы получилась корзинка. Наколоть вилкой. Поставить корж в разогретую духовку. Выпекать 15 минут при температуре 200 ºС или до золотистого цвета. Дать остыть. Сварить сахарный сироп. Налить в широкую кастрюлю стакан воды, положить сахар и довести до кипения. Яблоки помыть и нарезать очень тонкими ломтиками, удалив сердевину. Положить в горячий сироп. Варить, пока яблочные дольки не станут полупрозрачными. Это займет около пяти минут. Переложить яблоки на сито, чтобы стек сироп. Сделать заварной крем. Отделить желтки от белков. Добавить к желткам муку, половину сахара и ваниль. Влить ром или воду, перемешать венчиком. Затем добавить немного молока и снова перемешать, чтобы не было комочков. Оставшееся молоко налить в кастрюлю, добавить остатки сахара, поставить кастрюлю на огонь. В теплое молоко влить яичную смесь. Помешивая, довести крем до кипения, варить две-три минуты, чтобы он загустел. Вылить готовый крем на корж.

Как сделать розы из яблок

Выложить на тарелку в ряд несколько яблочных пластинок. Желательно, чтобы у одного края были пластинки поменьше – это будет центр розочки. С того края, где была самая маленькая долька, начать сворачивать розочку. Когда рулетик будет готов, поместить его "бутоном" вверх и слегка расправить "лепестки". Повторить с оставшимися яблоками.

Смотрите видео, как приготовить букет из зефира на 8 Марта:

Готовые розы поместить в заварной крем. Когда вся поверхность пирога будет покрыта яблочными розами, поставить пирог в холодильник на два-три часа. Заварной крем должен хорошо застыть. Подавать десерт охлажденным.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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