Как испечь яблочный пирог "Букет роз" на 8 Марта
Красивый пирог с яблоками и заварным кремом
Вкусный и красивый пирог с яблочными розами – лучший сюрприз на 8 Марта. Он готовится из нежного песочного теста и наполняется ароматным заварным кремом.
Чтобы десерт получился наряднее, обязательно выбирайте яблоки с красной кожицей и делайте из них "розочки" разного диаметра. Для этого сворачивайте "цветы" из меньшего и большего количества лепестков.
Пирог с яблочными розами в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 554 ккал
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 120 г сливочного масла
- 2 ст.л. сахара
- Щепотка соли
- 1 желток
- 80 мл ледяной воды
Для крема:
- 500 мл молока
- 100 г сахара
- 4 желтка
- 2 ст.л. муки с горкой
- 3 ст.л. рома (по желанию)
- Ваниль – на кончике ножа
Для начинки:
- 4 красных яблока
- 1 стакан воды
- 4 ст.л. сахара
Способ приготовления:
- Растереть кубики холодного масла с мукой, чтобы получилась крошка. Добавить сахар, щепотку соли и яичный желток. Постепенно добавляя воду, замесить тесто. Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник.
- Выложить тесто в форму, сформировать бортики, чтобы получилась корзинка. Наколоть вилкой.
- Поставить корж в разогретую духовку. Выпекать 15 минут при температуре 200 ºС или до золотистого цвета. Дать остыть.
- Сварить сахарный сироп. Налить в широкую кастрюлю стакан воды, положить сахар и довести до кипения.
- Яблоки помыть и нарезать очень тонкими ломтиками, удалив сердевину. Положить в горячий сироп. Варить, пока яблочные дольки не станут полупрозрачными. Это займет около пяти минут. Переложить яблоки на сито, чтобы стек сироп.
- Сделать заварной крем. Отделить желтки от белков. Добавить к желткам муку, половину сахара и ваниль. Влить ром или воду, перемешать венчиком. Затем добавить немного молока и снова перемешать, чтобы не было комочков.
- Оставшееся молоко налить в кастрюлю, добавить остатки сахара, поставить кастрюлю на огонь. В теплое молоко влить яичную смесь. Помешивая, довести крем до кипения, варить две-три минуты, чтобы он загустел. Вылить готовый крем на корж.
Как сделать розы из яблок
Выложить на тарелку в ряд несколько яблочных пластинок. Желательно, чтобы у одного края были пластинки поменьше – это будет центр розочки. С того края, где была самая маленькая долька, начать сворачивать розочку. Когда рулетик будет готов, поместить его "бутоном" вверх и слегка расправить "лепестки". Повторить с оставшимися яблоками.
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Готовые розы поместить в заварной крем. Когда вся поверхность пирога будет покрыта яблочными розами, поставить пирог в холодильник на два-три часа. Заварной крем должен хорошо застыть. Подавать десерт охлажденным.
Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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