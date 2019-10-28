Как испечь яблочный пирог с грецкими орехами и шоколадом

Вкусный пирог с яблоками, орехами и шоколадными каплями

Пирог с яблоками простой Фото: Depositphotos

Выпечка с яблоками – самая вкусная, простая и доступная. Мы предлагаем разнообразить классический рецепт яблочного пирога и приготовить его с добавлением грецких орехов и шоколадных капель.

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Грецкие орехи в рецепте можно заменить фундуком или миндалем, и шоколадные капли – кусочками черного или молочного шоколада.

Простой пирог на молоке с яблоками, шоколадом и орехами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Разрыхлитель – 6 г

Сахар – 150 г

Ванильный сахар – 10 г

Сливочное масло – 150 г

Молоко – 2 ст.л.

Яйца – 4 шт.

Яблоко – 2 шт.

Шоколадные капли – 75 г

Орехи грецкие – 75 г

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Желтки взбить с размягченным сливочным маслом, коричневым сахаром, ванильным сахаром и молоком в пышную массу. Муку смешать с разрыхлителем, добавить в нее шоколадные капли, рубленые орехов и яблоки, нарезанные на мелкие кубики. Белки взбить до пиков, затем осторожно вмешать в желтково-сахарно-масляную смесь. Добавить к этой смеси муку с начинкой. Выложить тесто в подготовленную форму для выпечки и готовить в разогретой до 180 °С духовке в течение 35-45 минут. Готовый пирог охладить и подавать, посыпав сахарной пудрой.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.

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