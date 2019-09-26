Как испечь яблочный пирог с решеткой из песочного теста

Рецепт вкусного яблочного пирога с сеточкой

Яблочный пирог с сеточкой Фото: freepik.com

Яблочный пирог из песочного теста с сеточкой сверху – это очень вкусный и красивый осенний десерт. Сочетание хрустящей основы и нежной, ароматной начинки никого не оставит равнодушным.

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Если вы замесите тесто с вечера и поставите в холодильник, тогда время приготовления выпечки сократится. Для начинки лучше всего подойдут твердые кисло-сладкие яблоки .

Американский яблочный пирог с сеточкой

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

184 ккал на на 100 г

Для теста:

1 ч.л. сахара

2 стакана муки

200 г масла

1 ч.л. соли

50 мл воды

1 яичный желток

1 ч.л. сливок 10 %

Для начинки:

1 кг яблок

2 ст.л. муки

1 ч.л. корицы

Щепотка молотого мускатного ореха

70 г сахара

2 ст.л. лимонного сока

1 ст.л. сливочного масла

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Способ приготовления:

Смешайте 2-2,5 стакана муки, сахар и соль, добавьте нарезанное кусочками масло, перетрите руками (или в комбайне) в крошку. Добавьте ледяную воду и быстро замесите тесто. Если тесто сухое, добавьте еще немного воды. Разделите тесто на две части (2/3 и 1/3), скатайте в шары, примните, придавая форму толстых лепешек, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 1 час. Для начинки яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте на мелкие кусочки. Смешайте в миске яблоки, муку, лимонный сок, сахар, корицу, мускатный орех и соль. Раскатайте большой кусок теста в пласт, толщиной 0,3 см, поместите в форму для пирога, сделайте бортики и поставьте в холодильник на 30 минут. Выньте форму из холодильника и выложите на тесто яблоки ровным слоем, на них разложите кусочки сливочного масла. Раскатайте тонко второй пласт теста, нарежьте на полоски и сделайте из них решетку на пироге. Смажьте решетку желтком, смешанным со сливками. Поставьте форму с пирогом в духовку, разогретую до 220° С, выпекайте 25 минут. Потом уменьшите нагрев до 190° С и выпекайте еще 40 минут, пока начинка не начнет кипеть. Чтобы пирог не пригорел, накройте фольгой. Готовый пирог выньте и дайте ему остыть. Подавайте холодным с шариком ванильного мороженого.

Секреты приготовления песочного теста

Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.

Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.

Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.

В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.

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Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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