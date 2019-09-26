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Как испечь яблочный пирог с решеткой из песочного теста

Рецепт вкусного яблочного пирога с сеточкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Яблочный пирог с сеточкой
Яблочный пирог с сеточкой
Фото: freepik.com

Яблочный пирог из песочного теста с сеточкой сверху – это очень вкусный и красивый осенний десерт. Сочетание хрустящей основы и нежной, ароматной начинки никого не оставит равнодушным.

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Если вы замесите тесто с вечера и поставите в холодильник, тогда время приготовления выпечки сократится. Для начинки лучше всего подойдут твердые кисло-сладкие яблоки .

Американский яблочный пирог с сеточкой

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 184 ккал на на 100 г

Для теста:

  • 1 ч.л. сахара
  • 2 стакана муки
  • 200 г масла
  • 1 ч.л. соли
  • 50 мл воды
  • 1 яичный желток
  • 1 ч.л. сливок 10 %

Для начинки:

  • 1 кг яблок
  • 2 ст.л. муки
  • 1 ч.л. корицы
  • Щепотка молотого мускатного ореха
  • 70 г сахара
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 1 ст.л. сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Смешайте 2-2,5 стакана муки, сахар и соль, добавьте нарезанное кусочками масло, перетрите руками (или в комбайне) в крошку. Добавьте ледяную воду и быстро замесите тесто. Если тесто сухое, добавьте еще немного воды.
  2. Разделите тесто на две части (2/3 и 1/3), скатайте в шары, примните, придавая форму толстых лепешек, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 1 час.
  3. Для начинки яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте на мелкие кусочки. Смешайте в миске яблоки, муку, лимонный сок, сахар, корицу, мускатный орех и соль.
  4. Раскатайте большой кусок теста в пласт, толщиной 0,3 см, поместите в форму для пирога, сделайте бортики и поставьте в холодильник на 30 минут.
  5. Выньте форму из холодильника и выложите на тесто яблоки ровным слоем, на них разложите кусочки сливочного масла.
  6. Раскатайте тонко второй пласт теста, нарежьте на полоски и сделайте из них решетку на пироге. Смажьте решетку желтком, смешанным со сливками.
  7. Поставьте форму с пирогом в духовку, разогретую до 220° С, выпекайте 25 минут. Потом уменьшите нагрев до 190° С и выпекайте еще 40 минут, пока начинка не начнет кипеть. Чтобы пирог не пригорел, накройте фольгой.
  8. Готовый пирог выньте и дайте ему остыть. Подавайте холодным с шариком ванильного мороженого.

Секреты приготовления песочного теста

  • Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.
  • Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.
  • Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.
  • В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочные маффины. "Сегодня" также делились рецептом яблочной шарлотки на сметане.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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