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Как испечь яблочный штрудель из теста фило

Нежный яблочный штрудель в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Яблочный штрудель с изюмом и орехами
Яблочный штрудель с изюмом и орехами
Фото: Depositphotos

Тесто фило идеально подходит для приготовления штруделя с яблоками, грецкими орехами и изюмом. Оно тонкое, легкое и не такое калорийное, как слоеное или дрожжевое. 

Смотрите видео, как приготовить яблочный кекс:

Яблочный штрудель можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Он идеален вместе с шариком ванильного мороженого и десертным соусом: ванильным, шоколадным или ягодным.  

Яблочный штрудель из теста фило

Ингредиенты:

  • Тесто фило – 5 листов
  • Масло сливочное – 30-40 г 
  • Яблоки – 2 средних
  • Лимонный сок
  • Грецкие орехи – 40 г
  • Изюм – 50-60 г 
  • Корица – по вкусу
  • Сахар – 1-2 ст.л. или по вкусу
  • Яйцо – для смазывания

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Способ приготовления:

  1. Каждый лист теста фило расправьте, смажьте растопленным сливочным маслом с помощью кулинарной кисточки и сложите друга на друга. 
  2. Грецкие орехи по желанию поджарьте и мелко порубите ножом. 
  3. Изюм замочите в теплой воде на 15 минут, затем слейте жидкость и обсушите бумажным полотенцем.
  4. Яблоки почистите, удалите сердцевину и мелко нарежьте мякоть. Слегка сбрызните лимонным соком. Смешайте с орехами и изюмом, добавьте молотую корицу и сахар.
  5. Выпекайте в течение 20 минут при 180 С или до золотистой корочки.
  6. По желанию посыпьте яблочный штрудель просеянной сахарной пудрой и украсьте миндальными лепестками.

Напомним, ранее мы делились рецептом штруделя с яблоками, изюмом и творогом.

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Источник: Сегодня
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