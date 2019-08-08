Как испечь яблочный штрудель из теста фило
Нежный яблочный штрудель в духовке
Тесто фило идеально подходит для приготовления штруделя с яблоками, грецкими орехами и изюмом. Оно тонкое, легкое и не такое калорийное, как слоеное или дрожжевое.
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Яблочный штрудель можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Он идеален вместе с шариком ванильного мороженого и десертным соусом: ванильным, шоколадным или ягодным.
Яблочный штрудель из теста фило
Ингредиенты:
- Тесто фило – 5 листов
- Масло сливочное – 30-40 г
- Яблоки – 2 средних
- Лимонный сок
- Грецкие орехи – 40 г
- Изюм – 50-60 г
- Корица – по вкусу
- Сахар – 1-2 ст.л. или по вкусу
- Яйцо – для смазывания
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Способ приготовления:
- Каждый лист теста фило расправьте, смажьте растопленным сливочным маслом с помощью кулинарной кисточки и сложите друга на друга.
- Грецкие орехи по желанию поджарьте и мелко порубите ножом.
- Изюм замочите в теплой воде на 15 минут, затем слейте жидкость и обсушите бумажным полотенцем.
- Яблоки почистите, удалите сердцевину и мелко нарежьте мякоть. Слегка сбрызните лимонным соком. Смешайте с орехами и изюмом, добавьте молотую корицу и сахар.
- Выпекайте в течение 20 минут при 180 С или до золотистой корочки.
- По желанию посыпьте яблочный штрудель просеянной сахарной пудрой и украсьте миндальными лепестками.
Напомним, ранее мы делились рецептом штруделя с яблоками, изюмом и творогом.
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Источник: Сегодня