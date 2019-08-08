Как испечь яблочный штрудель из теста фило

Нежный яблочный штрудель в духовке

Яблочный штрудель с изюмом и орехами Фото: Depositphotos

Тесто фило идеально подходит для приготовления штруделя с яблоками, грецкими орехами и изюмом. Оно тонкое, легкое и не такое калорийное, как слоеное или дрожжевое.

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Яблочный штрудель можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Он идеален вместе с шариком ванильного мороженого и десертным соусом: ванильным, шоколадным или ягодным.

Яблочный штрудель из теста фило

Ингредиенты:

Тесто фило – 5 листов

Масло сливочное – 30-40 г

Яблоки – 2 средних

Лимонный сок

Грецкие орехи – 40 г

Изюм – 50-60 г

Корица – по вкусу

Сахар – 1-2 ст.л. или по вкусу

Яйцо – для смазывания

Способ приготовления:

Каждый лист теста фило расправьте, смажьте растопленным сливочным маслом с помощью кулинарной кисточки и сложите друга на друга. Грецкие орехи по желанию поджарьте и мелко порубите ножом. Изюм замочите в теплой воде на 15 минут, затем слейте жидкость и обсушите бумажным полотенцем. Яблоки почистите, удалите сердцевину и мелко нарежьте мякоть. Слегка сбрызните лимонным соком. Смешайте с орехами и изюмом, добавьте молотую корицу и сахар. Выпекайте в течение 20 минут при 180 С или до золотистой корочки. По желанию посыпьте яблочный штрудель просеянной сахарной пудрой и украсьте миндальными лепестками.

Напомним, ранее мы делились рецептом штруделя с яблоками, изюмом и творогом.

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