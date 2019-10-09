Как испечь йогуртовый кекс с яблоками и черникой
Рецепт быстрого кекса с ягодами и яблоками
Сладкий кекс с яблоками и черникой получается очень нежным и ароматным. В нем удачно сочетаются кисло-сладкая фруктовая начинка и мягкое тесто.
Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:
Йогуртовый кекс можно есть как теплым, так и охлажденным. Сделать его очень просто, но результат вас обязательно порадует.
Йогуртовый кекс с голубикой и яблоком
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 120 г сахара
- 120 г греческого йогурта
- 130 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 60 г сливочного масла
- 1-2 яблока
- 1 чашка черники
Читайте также:Самый простой рецепт черничных оладий от Джейми Оливера
Способ приготовления:
- Взбить яйцо с сахаром в пышный светлый крем.
- Добавить растопленное сливочное масло и йогурт, перемешать.
- Просеять сверху муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
- Яблоко очистить и нарезать, чернику помыть и обсушить.
- На дно подготовленной формы для пирога выложить фрукты и ягоды, сверху равномерно распределить тесто.
- Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке около 30-40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- По желанию посыпать йогуртовый кекс просеянной сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.
Секреты приготовления йогуртового кекса
- Йогурт выбирайте натуральный, без добавок и наполнителей;
- Вместо черники вы можете использовать другие ягоды: ежевику, малину, клюкву;
- Для дополнительного аромата в тесто можно добавить ваниль, корицу или мелко натертую лимонную цедру.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Сырные вафли на кефире: простой рецепт от Юлии Высоцкой Как сделать горячий банановый коктейль с шоколадом Как приготовить настоящую итальянскую пиццу Завтрак за 2 минуты: смузи с овсянкой и фруктами
Источник: Сегодня