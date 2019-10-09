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Как испечь йогуртовый кекс с яблоками и черникой

Рецепт быстрого кекса с ягодами и яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Кекс с яблоками и черникой
Кекс с яблоками и черникой
Фото: freepik.com

Сладкий кекс с яблоками и черникой получается очень нежным и ароматным. В нем удачно сочетаются кисло-сладкая фруктовая начинка и мягкое тесто.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

Йогуртовый кекс можно есть как теплым, так и охлажденным. Сделать его очень просто, но результат вас обязательно порадует.

Йогуртовый кекс с голубикой и яблоком

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 120 г сахара
  • 120 г греческого йогурта
  • 130 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 60 г сливочного масла
  • 1-2 яблока
  • 1 чашка черники

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Способ приготовления:

  1. Взбить яйцо с сахаром в пышный светлый крем.
  2. Добавить растопленное сливочное масло и йогурт, перемешать.
  3. Просеять сверху муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
  4. Яблоко очистить и нарезать, чернику помыть и обсушить.
  5. На дно подготовленной формы для пирога выложить фрукты и ягоды, сверху равномерно распределить тесто.
  6. Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке около 30-40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  7. По желанию посыпать йогуртовый кекс просеянной сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.

Секреты приготовления йогуртового кекса

  • Йогурт выбирайте натуральный, без добавок и наполнителей;
  • Вместо черники вы можете использовать другие ягоды: ежевику, малину, клюкву;
  • Для дополнительного аромата в тесто можно добавить ваниль, корицу или мелко натертую лимонную цедру.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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