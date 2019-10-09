Как испечь йогуртовый кекс с яблоками и черникой

Рецепт быстрого кекса с ягодами и яблоками

Кекс с яблоками и черникой Фото: freepik.com

Сладкий кекс с яблоками и черникой получается очень нежным и ароматным. В нем удачно сочетаются кисло-сладкая фруктовая начинка и мягкое тесто.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

Йогуртовый кекс можно есть как теплым, так и охлажденным. Сделать его очень просто, но результат вас обязательно порадует.

Йогуртовый кекс с голубикой и яблоком

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 яйцо

120 г сахара

120 г греческого йогурта

130 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

60 г сливочного масла

1-2 яблока

1 чашка черники

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Способ приготовления:

Взбить яйцо с сахаром в пышный светлый крем. Добавить растопленное сливочное масло и йогурт, перемешать. Просеять сверху муку и разрыхлитель, перемешать до однородности. Яблоко очистить и нарезать, чернику помыть и обсушить. На дно подготовленной формы для пирога выложить фрукты и ягоды, сверху равномерно распределить тесто. Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке около 30-40 минут. Готовность проверить зубочисткой. По желанию посыпать йогуртовый кекс просеянной сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.

Секреты приготовления йогуртового кекса

Йогурт выбирайте натуральный, без добавок и наполнителей;

Вместо черники вы можете использовать другие ягоды: ежевику, малину, клюкву;

Для дополнительного аромата в тесто можно добавить ваниль, корицу или мелко натертую лимонную цедру.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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