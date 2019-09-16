Как испечь закрытый пирог с яблоками и корицей
Готовим пряный яблочный пирог по рецепту Даши Малаховой
Рецептов яблочных пирогов очень много. Даша Малахова предлагает приготовить закрытый пирог из яблочного теста с корицей. Он не слишком сложен в приготовлении, но результат вас обязательно порадует.
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Готовый пирог с яблоками можно подавать теплым вместе с шариком сливочного мороженого, заварным кремом или шоколадным соусом.
Пряный яблочный пирог от Даши Малаховой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 200 г сливочного масла
- 1 яичный желток
- 2-3 ст. ложки ледяной воды
- 2 ст. ложки сахара
- Щепотка соли
Для начинки:
- 3-4 яблока
- Панировочные сухари
- Молотая корица
- 1 ст. ложка крахмала
- Сахар – по вкусу
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Способ приготовления:
- Приготовьте песочное тесто, смешав муку, сливочное масло, желток, сахар, ледяную воду и щепотку соли. Вымесите, скатайте в шар и заверните в пищевую пленку. Поместите в холодильник на 30 минут.
- Разделите тесто на 2 части и раскатайте. Выложите один пласт в круглую форму для запекания, сформировав бортики.
- Яблоки нарежьте кубиками. Выложите в миску, добавьте корицу, панировочные сухари, крахмал, немного сахара по вкусу и перемешайте.
- Выложите начинку в форму и накройте вторым пластом теста. Защипайте бортики и сделайте вилкой узор по краям. Верх пирога проткните вилкой, чтобы выходил пар.
- Из остатка теста вырежьте фигурку яблока и украсьте пирог. Само яблоко можно украсить яблочными семечками.
- Выпекайте в течение 25 минут при температуре 170 С или до золотистого цвета.
Как выбрать яблоки для пирога
Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например, Семиренко или Гренни Смит.
Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.
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