Как испечь закрытый пирог с яблоками и корицей

Готовим пряный яблочный пирог по рецепту Даши Малаховой

Яблочный пирог с корицей Фото: dashamalahova.com

Рецептов яблочных пирогов очень много. Даша Малахова предлагает приготовить закрытый пирог из яблочного теста с корицей. Он не слишком сложен в приготовлении, но результат вас обязательно порадует.

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Готовый пирог с яблоками можно подавать теплым вместе с шариком сливочного мороженого, заварным кремом или шоколадным соусом.

Пряный яблочный пирог от Даши Малаховой

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

300 г муки

200 г сливочного масла

1 яичный желток

2-3 ст. ложки ледяной воды

2 ст. ложки сахара

Щепотка соли

Для начинки:

3-4 яблока

Панировочные сухари

Молотая корица

1 ст. ложка крахмала

Сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

Приготовьте песочное тесто, смешав муку, сливочное масло, желток, сахар, ледяную воду и щепотку соли. Вымесите, скатайте в шар и заверните в пищевую пленку. Поместите в холодильник на 30 минут. Разделите тесто на 2 части и раскатайте. Выложите один пласт в круглую форму для запекания, сформировав бортики. Яблоки нарежьте кубиками. Выложите в миску, добавьте корицу, панировочные сухари, крахмал, немного сахара по вкусу и перемешайте. Выложите начинку в форму и накройте вторым пластом теста. Защипайте бортики и сделайте вилкой узор по краям. Верх пирога проткните вилкой, чтобы выходил пар. Из остатка теста вырежьте фигурку яблока и украсьте пирог. Само яблоко можно украсить яблочными семечками. Выпекайте в течение 25 минут при температуре 170 С или до золотистого цвета.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например, Семиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

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