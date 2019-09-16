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Как испечь закрытый пирог с яблоками и корицей

Готовим пряный яблочный пирог по рецепту Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Яблочный пирог с корицей
Яблочный пирог с корицей
Фото: dashamalahova.com

Рецептов яблочных пирогов очень много. Даша Малахова предлагает приготовить закрытый пирог из яблочного теста с корицей. Он не слишком сложен в приготовлении, но результат вас обязательно порадует.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

Готовый пирог с яблоками можно подавать теплым вместе с шариком сливочного мороженого, заварным кремом или шоколадным соусом.

Пряный яблочный пирог от Даши Малаховой

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 200 г сливочного масла
  • 1 яичный желток
  • 2-3 ст. ложки ледяной воды
  • 2 ст. ложки сахара
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 3-4 яблока
  • Панировочные сухари
  • Молотая корица
  • 1 ст. ложка крахмала
  • Сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Приготовьте песочное тесто, смешав муку, сливочное масло, желток, сахар, ледяную воду и щепотку соли. Вымесите, скатайте в шар и заверните в пищевую пленку. Поместите в холодильник на 30 минут.
  2. Разделите тесто на 2 части и раскатайте. Выложите один пласт в круглую форму для запекания, сформировав бортики.
  3. Яблоки нарежьте кубиками. Выложите в миску, добавьте корицу, панировочные сухари, крахмал, немного сахара по вкусу и перемешайте.
  4. Выложите начинку в форму и накройте вторым пластом теста. Защипайте бортики и сделайте вилкой узор по краям. Верх пирога проткните вилкой, чтобы выходил пар.
  5. Из остатка теста вырежьте фигурку яблока и украсьте пирог. Само яблоко можно украсить яблочными семечками.
  6. Выпекайте в течение 25 минут при температуре 170 С или до золотистого цвета.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например, Семиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочные маффины. "Сегодня" также делились рецептом шарлотки на сковороде.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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