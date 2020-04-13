Как испечь заливной пирог на кефире с молодой капустой
Рецепт несладкого пирога в духовке
Хотите приготовить вкусный и быстрый пирог на завтрак? Тогда рекомендуем испечь этот заливной пирог на кефире с молодой капустой и зеленью. Его можно подавать как теплым, так и холодным.
Чтобы сделать заливной пирог более сытным, добавьте в начинку вареные куриные яйца, нарезанные кубиками.
Заливной пирог с молодой капустой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 165 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г свежей молодой капусты
- 1 стакан кефира
- 1.5 стакана муки
- 2 яйца
- 2-3 стебля зеленого лука
- 20 г укропа
- 1 пакетик разрыхлителя
- 1 ч. л. соли
- Черный перец – щепотка
- Подсолнечное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
- В миску налить кефир, поперчить.
- Добавить яйца, посолить, добавить разрыхлитель и перемешать.
- Всыпать муку и снова перемешать.
- Нашинковать капусту и положить ее в отдельную миску.
- Нарезать зеленый лук и укроп, добавить к капусте. Перемешать, посолить. По желанию примять зелень руками.
- Форму для выпечки смазать небольшим количеством растительного масла. Выложить ровным слоем половину теста, сверху разложить капустную начинку. Выложить оставшееся тесто. Разровнять пирог лопаткой или ложкой, чтобы тесто полностью покрыло начинку.
- Поставить в духовку и выпекать при 180 ºС в течение 40 минут. Перед тем, как доставать пирог из духовки, проверить готовность с помощью зубочистки.
На заметку
Перед выпечкой вы можете посыпать пирог кунжутом.
Смотрите видео, как испечь заливной пирог с курицей и капустой:
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом пиццы с лисичками и сыром.
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Источник: Сегодня