Как испечь заливной пирог на кефире с молодой капустой

Рецепт несладкого пирога в духовке

Хотите приготовить вкусный и быстрый пирог на завтрак? Тогда рекомендуем испечь этот заливной пирог на кефире с молодой капустой и зеленью. Его можно подавать как теплым, так и холодным.

Чтобы сделать заливной пирог более сытным, добавьте в начинку вареные куриные яйца, нарезанные кубиками.

Заливной пирог с молодой капустой

Наливной пирог с капустой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

165 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г свежей молодой капусты

1 стакан кефира

1.5 стакана муки

2 яйца

2-3 стебля зеленого лука

20 г укропа

1 пакетик разрыхлителя

1 ч. л. соли

Черный перец – щепотка

Подсолнечное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

В миску налить кефир, поперчить. Добавить яйца, посолить, добавить разрыхлитель и перемешать. Всыпать муку и снова перемешать. Нашинковать капусту и положить ее в отдельную миску. Нарезать зеленый лук и укроп, добавить к капусте. Перемешать, посолить. По желанию примять зелень руками. Форму для выпечки смазать небольшим количеством растительного масла. Выложить ровным слоем половину теста, сверху разложить капустную начинку. Выложить оставшееся тесто. Разровнять пирог лопаткой или ложкой, чтобы тесто полностью покрыло начинку. Поставить в духовку и выпекать при 180 ºС в течение 40 минут. Перед тем, как доставать пирог из духовки, проверить готовность с помощью зубочистки.

На заметку

Перед выпечкой вы можете посыпать пирог кунжутом.

Смотрите видео, как испечь заливной пирог с курицей и капустой:

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