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Как испечь заливной пирог с капустой и куриным филе: пошаговый рецепт с видео

Идеальное блюдо на завтрак или для перекуса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25

Мало что так ассоциируется с уютным домом, как пирог. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григория Герман показал, как приготовить заливной пирог с капустой, курицей, кукурузой и горошком.

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Заливной пирог с капустой, курицей, кукурузой и горошком

Пирог с курицей и капустой
Пирог с курицей и капустой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 201 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 банки горошка
  • 1/2 банки кукурузы
  • 200 г куриного филе
  • 300 г капусты
  • 3 яйца
  • 5 ст.л. сметаны
  • Соль, перец – по вкусу
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 6 ст.л. муки
  • 50 мл растительного масла

Способ приготовления:

  1. Нарежьте куриное филе кубиками. Нашинкуйте капусту.
  2. Обжарьте курицу на растительном масле, потушите капусту.
  3. Смешайте в большой миске капусту, курицу, горошек и кукурузу.
  4. Взбейте яйца со сметаной. Добавьте муку с разрыхлителем и солью.
  5. Выложите тесто и начинку в форму для кекса слоями.
  6. Отправьте в духовке на 25-30 минут и запекайте при 200 ºС.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой. "Сегодня" также делились рецептом пиццы с лисичками и сыром.

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Источник: Сегодня
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