Как испечь заливной пирог с капустой и куриным филе: пошаговый рецепт с видео

Идеальное блюдо на завтрак или для перекуса

Мало что так ассоциируется с уютным домом, как пирог. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григория Герман показал, как приготовить заливной пирог с капустой, курицей, кукурузой и горошком.

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Заливной пирог с капустой, курицей, кукурузой и горошком

Пирог с курицей и капустой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

201 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 банки горошка

1/2 банки кукурузы

200 г куриного филе

300 г капусты

3 яйца

5 ст.л. сметаны

Соль, перец – по вкусу

1 ч.л. разрыхлителя

6 ст.л. муки

50 мл растительного масла

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе кубиками. Нашинкуйте капусту. Обжарьте курицу на растительном масле, потушите капусту. Смешайте в большой миске капусту, курицу, горошек и кукурузу. Взбейте яйца со сметаной. Добавьте муку с разрыхлителем и солью. Выложите тесто и начинку в форму для кекса слоями. Отправьте в духовке на 25-30 минут и запекайте при 200 ºС.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой. "Сегодня" также делились рецептом пиццы с лисичками и сыром.

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