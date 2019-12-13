Как испечь заливной пирог с капустой и куриным филе: пошаговый рецепт с видео
Идеальное блюдо на завтрак или для перекуса
Мало что так ассоциируется с уютным домом, как пирог. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григория Герман показал, как приготовить заливной пирог с капустой, курицей, кукурузой и горошком.
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Заливной пирог с капустой, курицей, кукурузой и горошком
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 201 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 банки горошка
- 1/2 банки кукурузы
- 200 г куриного филе
- 300 г капусты
- 3 яйца
- 5 ст.л. сметаны
- Соль, перец – по вкусу
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 6 ст.л. муки
- 50 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Нарежьте куриное филе кубиками. Нашинкуйте капусту.
- Обжарьте курицу на растительном масле, потушите капусту.
- Смешайте в большой миске капусту, курицу, горошек и кукурузу.
- Взбейте яйца со сметаной. Добавьте муку с разрыхлителем и солью.
- Выложите тесто и начинку в форму для кекса слоями.
- Отправьте в духовке на 25-30 минут и запекайте при 200 ºС.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой. "Сегодня" также делились рецептом пиццы с лисичками и сыром.
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Источник: Сегодня