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Как испечь заливной пирог с молодой капустой

Быстрый рецепт вкусного заливного пирога с капустой, луком и укропом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Заливной пирог с капустой и луком
Заливной пирог с капустой и луком
Фото: Depositphotos

Заливной пирог с молодой капустой можно подавать и как закуску, и как основное блюдо. Он готовится очень просто: нужно лишь слегка обжарить нарезанную капусту вместе луком и укропом, сложить ее в форму и залить жидким тестом, похожим на блинное.

Смотрите видео, как приготовить вкусный заливной пирог на завтрак:

Молодую капусту в начинке можно сочетать с морковью, грибами, отварной курицей, мясным фаршем, вареными яйца или копчеными колбасками.

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Быстрый пирог с молодой капустой

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Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг молодой капусты
  • 1 репчатый лук
  • 1 пучок укропа
  • 3 яйца
  • 1/3 стакана сметаны или кефира
  • 1/3 стакана молока
  • 1/2 стакана муки
  • 0.5 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ст.л. кунжута – для посыпки
  • 2-3 ст.л. растительного масла – для обжаривания
  • Соль, молотый перец
  • 30 г сливочного масла – для смазывания формы

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Способ приготовления:

  1. Капусту помыть, снять верхние листья и тонко нашинковать.
  2. Очищенный лук нарезать мелкими кубиками.
  3. Зелень укропа помыть и порубить.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук до мягкости. 
  5. Добавить нарезанную капусту и тушить по крышкой 10-15 минут. В конце добавить укроп, посолить и поперчить. Перемешать и снять с огня.
  6. Взбить вилкой три яйца, немного посолить и добавить все остальные ингредиенты для теста.
  7. Неразъемную форму для запекания смазать сливочным маслом. Налить немного теста на дно, затем выложить всю начинку. Залить капусту оставшимся тестом.
  8. Отправить капустный пирог на 35 минут в разогретую до 180 градусов духовку. В конце посыпать кунжутом.
  9. Подавать заливной пирог теплым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить киш с сыром, вялеными томатами и кедровыми орехами. "Сегодня" также писали, как сделать порционные тарты с беконом, грибами и помидорами.

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Источник: Сегодня
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