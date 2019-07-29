Как испечь заливной пирог с молодой капустой
Быстрый рецепт вкусного заливного пирога с капустой, луком и укропом
Заливной пирог с молодой капустой можно подавать и как закуску, и как основное блюдо. Он готовится очень просто: нужно лишь слегка обжарить нарезанную капусту вместе луком и укропом, сложить ее в форму и залить жидким тестом, похожим на блинное.
Смотрите видео, как приготовить вкусный заливной пирог на завтрак:
Молодую капусту в начинке можно сочетать с морковью, грибами, отварной курицей, мясным фаршем, вареными яйца или копчеными колбасками.
Быстрый пирог с молодой капустой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг молодой капусты
- 1 репчатый лук
- 1 пучок укропа
- 3 яйца
- 1/3 стакана сметаны или кефира
- 1/3 стакана молока
- 1/2 стакана муки
- 0.5 ч.л. разрыхлителя
- 1 ст.л. кунжута – для посыпки
- 2-3 ст.л. растительного масла – для обжаривания
- Соль, молотый перец
- 30 г сливочного масла – для смазывания формы
Читайте также:Запеканка из цветной капусты с сыром: пошаговый рецепт
Способ приготовления:
- Капусту помыть, снять верхние листья и тонко нашинковать.
- Очищенный лук нарезать мелкими кубиками.
- Зелень укропа помыть и порубить.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук до мягкости.
- Добавить нарезанную капусту и тушить по крышкой 10-15 минут. В конце добавить укроп, посолить и поперчить. Перемешать и снять с огня.
- Взбить вилкой три яйца, немного посолить и добавить все остальные ингредиенты для теста.
- Неразъемную форму для запекания смазать сливочным маслом. Налить немного теста на дно, затем выложить всю начинку. Залить капусту оставшимся тестом.
- Отправить капустный пирог на 35 минут в разогретую до 180 градусов духовку. В конце посыпать кунжутом.
- Подавать заливной пирог теплым.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить киш с сыром, вялеными томатами и кедровыми орехами. "Сегодня" также писали, как сделать порционные тарты с беконом, грибами и помидорами.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram