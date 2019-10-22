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Как испечь заливной пирог с морковью на кефире

Готовим сладкий пирог с морковью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:42
Морковный пирог на кефире
Морковный пирог на кефире
Фото: Depositphotos

Этот морковный пирог – отличный пример вкусной, недорогой и аппетитной выпечки, которая понравится и взрослым, и детям.

Смотрите видео, как приготовить морковный пирог с апельсинами:

Морковь – очень полезный овощ для организма. Она содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин – вещество, которое в организме человека превращается в витамин А.

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Морковный пирог на кефире

Время приготовления:

  • 2 часа 15 минут

Калорийность:

  • 289 ккал на 100 г

Для теста:

  • 1 стакан кефира
  • 1/2 банки сгущенки
  • 1/2 стакана манной крупы
  • 2 яйца
  • 80 г масла
  • 6 ст.л. муки
  • 1/2 ч.л.
  • Щепотка лимонной кислоты
  • Кунжут – для посыпки

Для начинки:

  • 1 крупная сырая морковь
  • Цедра половины лимона
  • 1 ст.л. сахара без горки

Способ приготовления:

  1. Натрите очищенную морковь на средней или мелкой терке, добавьте сахар и тертую лимонную цедру.
  2. В миску разбейте яйца и добавьте к ним сгущенку. С помощью миксера взбейте все в пышную пену.
  3. Растопите сливочное масло и вылейте в миску с яичной смесью, взбейте.
  4. Продолжая взбивать, влейте кефир.
  5. Добавьте просеянную муку, манку, соду и лимонную кислоту. Все тщательно перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы манка набухла.
  6. Разогрейте духовку до 170-175 °С.
  7. Разъемную форму застелите пергаментом и выложите в нее половину теста. Разровняйте.
  8. На тесто аккуратно положите морковь. Покройте начинку оставшимся тестом, по желанию посыпьте кунжутом.
  9. Форму поставьте в духовку и выпекайте 45 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  10. Остудите морковный пирог перед подачей.

Секреты приготовления морковного пирога

  • В тесто можно добавить ваниль или корицу.
  • Лимонную цедру можно заменить апельсиновой.
  • Чтобы морковь лучше усвоилась, подавайте пирог со сметаной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить морковный кекс.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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