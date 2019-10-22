Как испечь заливной пирог с морковью на кефире
Готовим сладкий пирог с морковью
Этот морковный пирог – отличный пример вкусной, недорогой и аппетитной выпечки, которая понравится и взрослым, и детям.
Смотрите видео, как приготовить морковный пирог с апельсинами:
Морковь – очень полезный овощ для организма. Она содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин – вещество, которое в организме человека превращается в витамин А.
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Морковный пирог на кефире
Время приготовления:
- 2 часа 15 минут
Калорийность:
- 289 ккал на 100 г
Для теста:
- 1 стакан кефира
- 1/2 банки сгущенки
- 1/2 стакана манной крупы
- 2 яйца
- 80 г масла
- 6 ст.л. муки
- 1/2 ч.л.
- Щепотка лимонной кислоты
- Кунжут – для посыпки
Для начинки:
- 1 крупная сырая морковь
- Цедра половины лимона
- 1 ст.л. сахара без горки
Способ приготовления:
- Натрите очищенную морковь на средней или мелкой терке, добавьте сахар и тертую лимонную цедру.
- В миску разбейте яйца и добавьте к ним сгущенку. С помощью миксера взбейте все в пышную пену.
- Растопите сливочное масло и вылейте в миску с яичной смесью, взбейте.
- Продолжая взбивать, влейте кефир.
- Добавьте просеянную муку, манку, соду и лимонную кислоту. Все тщательно перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы манка набухла.
- Разогрейте духовку до 170-175 °С.
- Разъемную форму застелите пергаментом и выложите в нее половину теста. Разровняйте.
- На тесто аккуратно положите морковь. Покройте начинку оставшимся тестом, по желанию посыпьте кунжутом.
- Форму поставьте в духовку и выпекайте 45 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Остудите морковный пирог перед подачей.
Секреты приготовления морковного пирога
- В тесто можно добавить ваниль или корицу.
- Лимонную цедру можно заменить апельсиновой.
- Чтобы морковь лучше усвоилась, подавайте пирог со сметаной.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить морковный кекс.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня