Как испечь заливной пирог с морковью на кефире

Готовим сладкий пирог с морковью

Морковный пирог на кефире Фото: Depositphotos

Этот морковный пирог – отличный пример вкусной, недорогой и аппетитной выпечки, которая понравится и взрослым, и детям.

Смотрите видео, как приготовить морковный пирог с апельсинами:

Морковь – очень полезный овощ для организма. Она содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин – вещество, которое в организме человека превращается в витамин А.

Морковный пирог на кефире

Время приготовления:

2 часа 15 минут

Калорийность:

289 ккал на 100 г

Для теста:

1 стакан кефира

1/2 банки сгущенки

1/2 стакана манной крупы

2 яйца

80 г масла

6 ст.л. муки

1/2 ч.л.

Щепотка лимонной кислоты

Кунжут – для посыпки

Для начинки:

1 крупная сырая морковь

Цедра половины лимона

1 ст.л. сахара без горки

Способ приготовления:

Натрите очищенную морковь на средней или мелкой терке, добавьте сахар и тертую лимонную цедру. В миску разбейте яйца и добавьте к ним сгущенку. С помощью миксера взбейте все в пышную пену. Растопите сливочное масло и вылейте в миску с яичной смесью, взбейте. Продолжая взбивать, влейте кефир. Добавьте просеянную муку, манку, соду и лимонную кислоту. Все тщательно перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы манка набухла. Разогрейте духовку до 170-175 °С. Разъемную форму застелите пергаментом и выложите в нее половину теста. Разровняйте. На тесто аккуратно положите морковь. Покройте начинку оставшимся тестом, по желанию посыпьте кунжутом. Форму поставьте в духовку и выпекайте 45 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Остудите морковный пирог перед подачей.

Секреты приготовления морковного пирога

В тесто можно добавить ваниль или корицу.

Лимонную цедру можно заменить апельсиновой.

Чтобы морковь лучше усвоилась, подавайте пирог со сметаной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить морковный кекс.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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