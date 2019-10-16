Как испечь заливной пирог с сыром и грудинкой
Рецепт быстрого несладкого пирога на кефире
Диетологи не устают повторять, что завтрак – главный прием пищи. Мы расскажем, как приготовить вкусный пирог, который каждому из нас придаст сил и вдохновения с утра.
Смотрите видео, как приготовить заливной пирог по рецепту Алексея Суханова:
В его состав входят только самые простые и доступные продукты. Вместо грудинки вы можете взять ветчину или бекон, а вместо сулугуни – любой сыр на ваш выбор.
Пирог на кефире с сулугуни и грудинкой
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 280 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 мл кефира
- 200 г копченой грудинки
- 250 г. сулугуни
- 2 яйца
- 1 стакан (250 мл) муки
- Соль – 0,5 ч.л
- Сода – 0,5 ч.л
- Крупа манная – для посыпки формы
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Способ приготовления:
- Взбить яйца с солью, добавить кефир, соду и муку. Замесить густое тесто.
- Добавить тертый сыр, нарезанную грудинку (ее можно немного поджарить на сковороде). Все перемешать.
- Выложить в форму и выпекать при 200 ºС около 20-25 минут.
- Готовый пирог остудить и нарезать.
Секреты приготовления заливного пирога
- Заливное тесто можно замешивать на молоке, сметане, простокваше или кефире.
- Остальные ингредиенты, как правило, неизменны: мука, яйца, разрыхлитель или сода. Жидкое, сметанообразное тесто для заливных пирогов делается примерно так же, как тесто для блинов или оладий.
- Заливные пироги с начинкой из фарша, отварного мяса и копченостей, рыбы и рыбных консервов могут быть как сытной закуской, так и отличным дополнением к первым блюдам.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой. "Сегодня" также делились рецептом пиццы с лисичками и сыром.
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