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Как испечь заливной пирог с сыром и грудинкой

Рецепт быстрого несладкого пирога на кефире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:53
Заливной пирог с сыром и ветчиной
Заливной пирог с сыром и ветчиной
Фото: Depositphotos

Диетологи не устают повторять, что завтрак – главный прием пищи. Мы расскажем, как приготовить вкусный пирог, который каждому из нас придаст сил и вдохновения с утра.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог по рецепту Алексея Суханова:

В его состав входят только самые простые и доступные продукты. Вместо грудинки вы можете взять ветчину или бекон, а вместо сулугуни – любой сыр на ваш выбор.

Пирог на кефире с сулугуни и грудинкой

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 280 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 мл кефира
  • 200 г копченой грудинки
  • 250 г. сулугуни
  • 2 яйца
  • 1 стакан (250 мл) муки
  • Соль – 0,5 ч.л
  • Сода – 0,5 ч.л
  • Крупа манная – для посыпки формы

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Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с солью, добавить кефир, соду и муку. Замесить густое тесто.
  2. Добавить тертый сыр, нарезанную грудинку (ее можно немного поджарить на сковороде). Все перемешать.
  3. Выложить в форму и выпекать при 200 ºС около 20-25 минут.
  4. Готовый пирог остудить и нарезать.

Секреты приготовления заливного пирога

  • Заливное тесто можно замешивать на молоке, сметане, простокваше или кефире.
  • Остальные ингредиенты, как правило, неизменны: мука, яйца, разрыхлитель или сода. Жидкое, сметанообразное тесто для заливных пирогов делается примерно так же, как тесто для блинов или оладий.
  • Заливные пироги с начинкой из фарша, отварного мяса и копченостей, рыбы и рыбных консервов могут быть как сытной закуской, так и отличным дополнением к первым блюдам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой. "Сегодня" также делились рецептом пиццы с лисичками и сыром.

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Источник: Сегодня
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