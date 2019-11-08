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Как испечь заливной пирог со шпинатом и сыром

Рецепт несладкого пирога с зеленью и сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Пирог со шпинатом и сыром
Пирог со шпинатом и сыром
Фото: Pinterest

Заливной пирог со шпинатом получается нежным и сочным. Он хорош как в горячем, так и в холодном виде. Для этого пирога не нужно замешивать и раскатывать тесто, поэтому он готовится быстрее и проще.

Смотрите видео, как испечь несладкий пирог для завтрака:

Сыр можно взять любой: твердый, адыгейский, брынзу или фету. А вместо шпината использовать другую свежую зелень: петрушку, укроп, зеленый лук, мангольд, кинзу.

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Заливной пирог со шпинатом и сыром

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 285 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 больших пучка свежего шпината
  • 200-300 г сыра
  • 2-3 яйца
  • 200 г нежирных сливок или молока
  • 2 ст.л. муки
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Шпинат помыть, нарезать и залить кипятком на пару минут. Слить воду, остудить и отжать. Если вы используете замороженный, то его просто разморозить, отжать жидкость и нарезать.
  2. Сыр натереть на крупной терке или раскрошить. Смешать со шпинатом, немного посолить при необходимости.
  3. В отдельной миске взбить венчиком яйца со сливками, добавить муку, соль и перец.
  4. Форму смазать маслом или застелить смазанной бумагой для выпечки. Выложить сырно-шпинатную массу. Залить жидким тестом.
  5. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 35-40 минут.

Почему нужно включить шпинат в свое меню

Шпинат способен предотвратить онкозаболевания, отлично укрепляет сердце, борется с лишним весом, мигренями и хранит в себе тайну афродизиака. В шпинате уникальное количество витамина К, много витамина А, марганца, магния, фолиевой кислоты, витамина С, рибофлавина, железа.

Диетологи рекомендуют есть шпинат, который прошел термическую обработку: в сыром слишком много щавелевой кислоты, и нужно отменное здоровье, чтобы есть его сырым постоянно (сырым едят только молодой шпинат).

При покупке шпината обращайте внимание на цвет листьев – они должны быть ярко-зелеными. Не используйте увядший шпинат, а купленный готовьте сразу (сорванный, он слишком быстро теряет свои полезные вещества и вкус).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пирог со шпинатом и брынзой от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом слоек со шпинатом и сыром от Даши Малаховой.

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Источник: Сегодня
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