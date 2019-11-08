Как испечь заливной пирог со шпинатом и сыром

Рецепт несладкого пирога с зеленью и сыром

Пирог со шпинатом и сыром Фото: Pinterest

Заливной пирог со шпинатом получается нежным и сочным. Он хорош как в горячем, так и в холодном виде. Для этого пирога не нужно замешивать и раскатывать тесто, поэтому он готовится быстрее и проще.

Смотрите видео, как испечь несладкий пирог для завтрака:

Сыр можно взять любой: твердый, адыгейский, брынзу или фету. А вместо шпината использовать другую свежую зелень: петрушку, укроп, зеленый лук, мангольд, кинзу.

Читайте также: Как испечь заливной пирог с морковью на кефире

Заливной пирог со шпинатом и сыром

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

285 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 больших пучка свежего шпината

200-300 г сыра

2-3 яйца

200 г нежирных сливок или молока

2 ст.л. муки

Соль, перец

Способ приготовления:

Шпинат помыть, нарезать и залить кипятком на пару минут. Слить воду, остудить и отжать. Если вы используете замороженный, то его просто разморозить, отжать жидкость и нарезать. Сыр натереть на крупной терке или раскрошить. Смешать со шпинатом, немного посолить при необходимости. В отдельной миске взбить венчиком яйца со сливками, добавить муку, соль и перец. Форму смазать маслом или застелить смазанной бумагой для выпечки. Выложить сырно-шпинатную массу. Залить жидким тестом. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 35-40 минут.

Почему нужно включить шпинат в свое меню

Шпинат способен предотвратить онкозаболевания, отлично укрепляет сердце, борется с лишним весом, мигренями и хранит в себе тайну афродизиака. В шпинате уникальное количество витамина К, много витамина А, марганца, магния, фолиевой кислоты, витамина С, рибофлавина, железа.

Диетологи рекомендуют есть шпинат, который прошел термическую обработку: в сыром слишком много щавелевой кислоты, и нужно отменное здоровье, чтобы есть его сырым постоянно (сырым едят только молодой шпинат).

При покупке шпината обращайте внимание на цвет листьев – они должны быть ярко-зелеными. Не используйте увядший шпинат, а купленный готовьте сразу (сорванный, он слишком быстро теряет свои полезные вещества и вкус).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пирог со шпинатом и брынзой от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом слоек со шпинатом и сыром от Даши Малаховой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.