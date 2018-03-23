Как использовать оставшееся красное вино: ТОП-5 идей
После вечеринки осталось немного красного вина? Ему найдется достойное применение
У нас есть пять вкусных идей для использования остатков красного вина в кулинарии.
Груши в вине
Смешайте в сотейнике два стакана красного вина и один стакан сахара. Добавьте тертую апельсиновую цедру, немного ванили и корицы. Выложите очищенные от кожи груши с плотной мякотью и готовьте на слабом огне 15 минут. Затем уварите сироп до загустения. Подавайте груши с мороженым и винным сиропом.
Стейки в винном соусе
Пожарьте стейки на сковороде, затем переложите их на тарелку и прикройте фольгой. Влейте стакан вина, добавьте немного свежего тимьяна или розмарина и уварите наполовину. Снимите с плиты, добавьте четверть стакана жирных сливок. Посолите и поперчите. Подавайте соус вместе с мясом.
Винная заправка для салата
Смешайте столовую ложку оставшегося красного вина с парой чайных ложек красного винного уксуса и чайной ложкой мелко нарезанного лука-шалот. Дайте смеси настояться 5-10 минут, за это время лук станет мягче. Добавьте чайную ложку жидкого меда, четверть чайной ложки соли и три столовые ложки оливкового масла. Взбейте полученную заправку венчиком и используйте для овощных салатов.
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Маринад из красного вина
Половину красной луковицы и два-три зубчика чеснока почистите и произвольно нарежьте. Сложите в чашу блендера, добавьте сок половины лимона, соль и молотый перец. Возьмите стакан красного вина и добавьте немного к оставльным ингредиентам. Взбейте в однородную массу. Влейте оставшееся вино и перемешайте. Залейте получившимся маринадом мясо и оставьте минимум на 3 часа.
Винный сорбет
Приготовьте из красного вина глинтвейн по рецепту Джейми Оливера. Чтобы заморозить вино, нужно полностью выпарить спирт. Поэтому глинтвейн следует довести до кипения и подержать на огне от пяти до шести минут. Затем дайте ему полностью остыть, перелейте в формочки для льда и поставьте замораживаться.
После этого достаньте кубики льда из формочек и слегка взбейте в блендере или кухонном комбайне. Добавьте две столовые ложки йогурта или сметаны, взбейте до получения однородной массы.
Переложите винный сорбет в маленькие чашечки или формочки, поместите обратно в морозильник или подавайте сразу же вместе с бискотти или свежими фруктами.
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