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Как исправить пересоленное картофельное пюре

Эти советы помогут спасти гарнир

Ирина Павлина
Сегодня, 14:46

Картофельное пюре – один из самых популярных гарниров на нашем столе. Но что делать, если вы случайно пересолили картошку? Главное – не паниковать, ведь существует несколько простых способов, которые помогут исправить испорченное блюдо.

Пересолили пюре: что делать

Картофельное пюре
Картофельное пюре
Фото: freepik.com

  • Если вы еще не успели размять картофель в пюре, залейте его кипятком без соли и проварите несколько минут;
  • Пересоленную картошку можно спасти, если в кипящую воду, в которой она варится, опустить мешочек из марли с сухим рисом. Рис отлично впитает в себя избыток соли;
  • Если вы слегка пересолили пюре, добавьте еще немного молока или сметаны. Только проследите, чтобы оно не стало слишком жидким;
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  • Можно отварить порцию картофеля в воде без соли, размять и подмешать к пересоленному пюре. Пока готовится дополнительная картошка, кастрюлю с уже приготовленным пюре накройте крышкой и обмотайте полотенцем, иначе блюдо остынет и станет невкусным;
  • Пересоленное пюре можно подать с пресной подливой или соусом;
  • Если вы пересолили пюре, используйте его как основу для других блюд: приготовьте вареники, зразы, пирожки, суп-пюре или картофельные котлеты.

Смотрите видео, как готовить и подавать пюре:

Как сварить самое вкусное картофельное пюре

Картофельное пюре с подливой
Картофельное пюре с подливой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг крахмалистого картофеля
  • 1/2 чашки теплого молока
  • 1-2 ч.л. крупной соли
  • 2 ст. л. сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Помойте и почистите картофель, разрежьте его на средние куски. Это гарантирует, что картофель сварится быстрее.
  2. Положите кусочки картофеля в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Накройте крышкой и доведите до кипения.
  3. Как только вода закипит, добавьте соль. Уменьшите огонь и варите в течение 15-18 минут, пока картофель не станет мягким.
  4. Откиньте картофель на дуршлаг и верните его обратно в кастрюлю. Добавьте теплое молоко и сливочное масло комнатной температуры.
  5. Возьмите картофельный пресс и разомните все в пюре. Не используйте блендер или миксер – это сделает блюдо клейким и невкусным.
  6. Картофельное пюре готово! Вы можете добавить в него еще немного масла, тертый сыр, молотый перец или рубленую зелень.

Напомним, ранее мы писали, как спасти пересоленный суп. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, что делать, если вы пересолили соус.

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Источник: Сегодня
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