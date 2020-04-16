Как исправить пересоленное картофельное пюре

Эти советы помогут спасти гарнир

Картофельное пюре – один из самых популярных гарниров на нашем столе. Но что делать, если вы случайно пересолили картошку? Главное – не паниковать, ведь существует несколько простых способов, которые помогут исправить испорченное блюдо.

Пересолили пюре: что делать

Картофельное пюре Фото: freepik.com

Если вы еще не успели размять картофель в пюре, залейте его кипятком без соли и проварите несколько минут;

Пересоленную картошку можно спасти, если в кипящую воду, в которой она варится, опустить мешочек из марли с сухим рисом. Рис отлично впитает в себя избыток соли;

Если вы слегка пересолили пюре, добавьте еще немного молока или сметаны. Только проследите, чтобы оно не стало слишком жидким; Читайте также: Семь распространенных ошибок, которые мешают приготовить вкусное картофельное пюре

Можно отварить порцию картофеля в воде без соли, размять и подмешать к пересоленному пюре. Пока готовится дополнительная картошка, кастрюлю с уже приготовленным пюре накройте крышкой и обмотайте полотенцем, иначе блюдо остынет и станет невкусным;

Пересоленное пюре можно подать с пресной подливой или соусом;

Если вы пересолили пюре, используйте его как основу для других блюд: приготовьте вареники, зразы, пирожки, суп-пюре или картофельные котлеты.

Смотрите видео, как готовить и подавать пюре:

Как сварить самое вкусное картофельное пюре

Картофельное пюре с подливой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг крахмалистого картофеля

1/2 чашки теплого молока

1-2 ч.л. крупной соли

2 ст. л. сливочного масла

Способ приготовления:

Помойте и почистите картофель, разрежьте его на средние куски. Это гарантирует, что картофель сварится быстрее. Положите кусочки картофеля в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Накройте крышкой и доведите до кипения. Как только вода закипит, добавьте соль. Уменьшите огонь и варите в течение 15-18 минут, пока картофель не станет мягким. Откиньте картофель на дуршлаг и верните его обратно в кастрюлю. Добавьте теплое молоко и сливочное масло комнатной температуры. Возьмите картофельный пресс и разомните все в пюре. Не используйте блендер или миксер – это сделает блюдо клейким и невкусным. Картофельное пюре готово! Вы можете добавить в него еще немного масла, тертый сыр, молотый перец или рубленую зелень.

Напомним, ранее мы писали, как спасти пересоленный суп. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, что делать, если вы пересолили соус.

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