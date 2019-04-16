Как красиво покрасить яйца на Пасху
Существует много способов декора – как простых, так и более интересных и сложных
Крашенки – один из главных символов Пасхи. Их дарят гостям и берут с собой в храм для освящения. Согласно церковным правилам, красить яйца нужно в Чистый четверг или Великую Субботу.
Яйца традиционно декорируют орнаментами, которые зачастую намного старше самого христианства. Классическим цветом является красным, ведь именно этот оттенок фигурирует в преданиях. Хотя сегодня допустимы любые оттенки.
Чем красить яйца на Пасху
- В наши дни пасхальные яйца окрашивают как натуральными красителями (луковой шелухой, свекольным соком и куркумой), так и промышленными. Яйца лучше выбирать одинаковой формы и размера, чтобы они наряднее смотрелись на праздничном столе.
- Чтобы красиво покрасить яйца на Пасху, мы советуем не просто отварить их в луковой шелухе, но еще и прикрепить к ним листики зелени – петрушки, клевера, базилика. Так выйдет контрастный декоративный узор. Только помните, что листочки нужно распрямить и хорошо зафиксировать, чтобы рисунок получился четким.
- Для росписи можно использовать гуашь, акриловые краски, разноцветные маркеры. Просто нанесите тон кусочком губки или ватным тампоном, а узор сделайте полусухой кистью.
- В магазинах продаются специальные красители для яиц. Самые простые красители по инструкции разводятся горячей водой, окунаются яйца и получаются яйца красивых ярких цветов. Есть очень красивые перламутровые краски для яиц.
- Для аппликаций используйте бумагу-стикер. Вырежьте из нее фигурки маникюрными ножницами и наклейте на яйца. Покрасьте яйца. Когда поверхность высохнет, отклейте бумажные фигурки и тонкой кисточкой нанесите серебро на непрокрашенные участки.
- Яйца можно декорировать бусинками и бисером с помощью клея ПВА и пинцета. Крашенки также можно украсить кружевами или лентами.
- Пленка с воздушными пузырьками станет прекрасным трафаретом для украшения пасхальных яиц. Нужно покрыть пленку краской и прокатить по ней яйцо.
- "Детский" узор на пасхальных яйцах рисуют маркерами или фломастерами. Достаточно лишь подражать веселым каракулям, который изображают на своих рисунках малыши.
- Красивые узоры на пасхальных яйцах легко создать с помощью обычной гелевой ручки. Нужно нанести на всю поверхность повторяющийся изящный рисунок – перышки, цветы или листья.
Напомним, ранее мы писали, что можно и нельзя святить в церкви на Пасху. "Сегодня" также делились рецептами цветной глазури для куличей.
Как раскрасить пасхальные яйца, смотрите фото в галерее:
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
Идеи украшения пасхальных яиц
Фото: Pixabay
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Источник: Сегодня