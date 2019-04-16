Как красиво покрасить яйца на Пасху

Существует много способов декора – как простых, так и более интересных и сложных

Пасхальные яйца можно сделать мраморными Фото: Pixabay

Крашенки – один из главных символов Пасхи. Их дарят гостям и берут с собой в храм для освящения. Согласно церковным правилам, красить яйца нужно в Чистый четверг или Великую Субботу.

Яйца традиционно декорируют орнаментами, которые зачастую намного старше самого христианства. Классическим цветом является красным, ведь именно этот оттенок фигурирует в преданиях. Хотя сегодня допустимы любые оттенки.

Чем красить яйца на Пасху

В наши дни пасхальные яйца окрашивают как натуральными красителями (луковой шелухой, свекольным соком и куркумой), так и промышленными. Яйца лучше выбирать одинаковой формы и размера, чтобы они наряднее смотрелись на праздничном столе.

Чтобы красиво покрасить яйца на Пасху, мы советуем не просто отварить их в луковой шелухе, но еще и прикрепить к ним листики зелени – петрушки, клевера, базилика. Так выйдет контрастный декоративный узор. Только помните, что листочки нужно распрямить и хорошо зафиксировать, чтобы рисунок получился четким.

Для росписи можно использовать гуашь, акриловые краски, разноцветные маркеры. Просто нанесите тон кусочком губки или ватным тампоном, а узор сделайте полусухой кистью.

В магазинах продаются специальные красители для яиц. Самые простые красители по инструкции разводятся горячей водой, окунаются яйца и получаются яйца красивых ярких цветов. Есть очень красивые перламутровые краски для яиц.

Для аппликаций используйте бумагу-стикер. Вырежьте из нее фигурки маникюрными ножницами и наклейте на яйца. Покрасьте яйца. Когда поверхность высохнет, отклейте бумажные фигурки и тонкой кисточкой нанесите серебро на непрокрашенные участки.

Яйца можно декорировать бусинками и бисером с помощью клея ПВА и пинцета. Крашенки также можно украсить кружевами или лентами.

Пленка с воздушными пузырьками станет прекрасным трафаретом для украшения пасхальных яиц. Нужно покрыть пленку краской и прокатить по ней яйцо.

"Детский" узор на пасхальных яйцах рисуют маркерами или фломастерами. Достаточно лишь подражать веселым каракулям, который изображают на своих рисунках малыши.

Красивые узоры на пасхальных яйцах легко создать с помощью обычной гелевой ручки. Нужно нанести на всю поверхность повторяющийся изящный рисунок – перышки, цветы или листья.

Напомним, ранее мы писали, что можно и нельзя святить в церкви на Пасху. "Сегодня" также делились рецептами цветной глазури для куличей.

Как раскрасить пасхальные яйца, смотрите фото в галерее:

Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay Идеи украшения пасхальных яиц Фото: Pixabay 1/20

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