Как квасить капусту: ТОП-5 рецептов

Рецепты квашеной капусты с фото

Квашеная капуста Фото: Depositphotos

Квашеная капуста очень полезна для здоровья. В ней есть пробиотики – живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергию, колебания веса, склонность к диабету второго типа и поддерживают здоровый уровень холестерина.

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Квашеная капуста содержит всего 19 ккал на 100 г. Диетологи рекомендуют употреблять не более 200 г этого продукта в день. Вы можете купить квашеную капусту в магазине, но самая вкусная – та, что приготовления своими руками.

Квашеная капуста в банке

Капуста квашеная: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

2 кг капусты

2 моркови

1 л воды

2 ст.л. крупной соли

1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Снимаем два верхних листа с кочана, выбрасываем их. Капусту тонко шинкуем острым ножом либо используем специальную терку-шинковку. Нашинкованную капусту выкладываем в таз, чтобы было удобнее перемешивать и мять ее. Морковь моем, очищаем и натираем на крупной терке или на терке для корейской моркови. Капусту с морковью хорошо переминаем руками и очень плотно утрамбовываем в большую банку. Капуста должна вся поместиться, если нет – значит мало помяли ее. Теперь приготовим рассол. В один литр холодной кипяченой воды добавляем две столовые ложки соли, перемешиваем до растворения соли и заливаем полученным рассолом Банку с капустой ставим в глубокую тарелку, так как вовремя квашения будет обильно вытекать лишний рассол. Сверху просто прикрываем крышкой или накрываем кусочком марли. Оставляем капусту в тепле на два дня. Периодически (один-два раза в день) нужно протыкать вилкой и выпускать из капусты пузырьки газов. Затем весь рассол сливаем в кастрюлю. Добавляем одну ложку с горкой сахара, перемешиваем до растворения и снова заливаем рассолом капусту. Закупориваем капусту крышкой и убираем еще на один день в холодильник. Процесс брожения остановлен, капусте нужно настояться и отдохнуть.

Квашеная капуста с яблоками

Квашеная капуста в рассоле Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

2 кг капусты

2 шт. моркови

250 г клюквы

3-5 яблок

Для рассола:

1 л воды

1 стакан растительного масла

1 стакан сахара

3/4 стакана уксуса

2 ст.л. соли

1 головка чеснока

Способ приготовления:

Приготовить рассол – смешать все ингредиенты, нарезанный чеснок, довести до кипения и кипятить 2-3 минуты. Нашинковать капусту, натереть морковь. Уложить слоями в емкость капусту, морковь, клюкву, яблоки, снова капусту и т.д. Залить капусту рассолом, положить гнет. Через 2 дня капуста будет готова.

Квашеная капуста: классический рецепт

Квашеная капуста на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг капусты

25 г соли

200 г моркови

Тмин – по желанию

Лавровый лист – по желанию

Черный перец горошком – по желанию

Способ приготовления:

С капусты снять несколько первых листьев. Нашинковать ее тонко. Морковь очистить от кожуры и крупно натереть. Поместить все в большую миску и присыпать солью. Перетирать ничего не нужно, только немного помешать. Переложить в большую емкость и деревянной толкушкой утрамбовать плотно. Работать нужно до тех пор, пока капуста не пустит сок. Накрыть тарелкой или деревянным диском и сверху установить груз. Оставить для брожения на кухне. Каждые два дня нужно открывать салат и протыкать его деревянной палкой. Это нужно для того, чтобы выходил газ. Брожение займет около недели. Переложить готовую капусту в банку и убрать в холодильник. Подавать с нашинкованным луком и нерафинированным маслом. Совет: грузом может стать большая бутыль, наполненная водой.

Квашеная капуста: рецепт с клюквой

Квашеная капуста в собственном соку Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Капуста – 3 кг

Морковь – 100 г

Клюква – 100 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 75 г

Семена укропа – 10 г

Лавровый лист – 6-8 шт.

Молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Для приготовления квашеной капусты с клюквой с кочанов снимите верхние листья: они не понадобятся. Разрежьте капусту на половинки и, удалив кочерыжки, тонко нашинкуйте. Морковь тщательно вымойте щеткой, затем очистите и натрите на крупной или средней терке. Клюкву вымойте, переберите и обсушите, разложив на бумажных полотенцах. Подготовленные капусту и морковь поместите в большую миску. Посыпьте сахаром, солью, семенами укропа и молотым перцем по вкусу. Тщательно перетрите руками, чтобы выделился сок. На дно большой кастрюли емкостью не менее 10 л положите пару лавровых листьев. Затем слоями уложите капусту с морковью, перемежая клюквой и оставшимися лавровыми листочками. Утрамбуйте капусту так, чтобы она дала как можно больше сока. Накройте крышкой или деревянным кружком, сверху поместите тяжелый гнет. Оставьте в теплом месте на 2-3 дня. Через указанное время на поверхности капусты должна появиться пена. Снимите гнет и крышку (деревянный кружок), сделайте в капусте несколько проколов длинным черенком деревянной ложки и оставьте еще на 1 день. Готовую квашеную капусту с клюквой распределите по чистым банкам, слегка утрамбовывая. Закройте обычными пластиковыми крышками и уберите для хранения в прохладное место.

Капуста квашеная

Квашеная капуста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг

Морковь – 1-3 шт.

Чеснок (по желанию) – 3-4 зубчика

Для заливки:

Сахар-песок – 0,5 стакана

Соль крупного помола – 1 ст. ложка

Вода – 500 мл

Перец черный – 4-5 шт.

Перец душистый – 3-4 шт.

Масло растительное – 0,5 стакана

Уксус столовый 9% – 10 ст. л.

Способ приготовления:

Капусту нарезать тонкой, длинной соломкой. Морковь очистить, помыть, натереть на крупной терке. Чеснок очистить, пропустить через пресс. Смешать в миске все овощи. В кастрюлю налить воду, вскипятить. Всыпать сахарный песок, соль, специи, налить масло и уксус. Перемешать. Кипятить 1 минуту. Горячую заливку вылить в капусту. Сверху капусту накрыть перевернутой тарелкой большого диаметра, на которую поставить груз (например банку с водой). Оставить настаиваться при комнатной температуре. Через 4-5 часов быстрая квашеная капуста будет готова. Готовую квашеную капусту быстрого приготовления переложить в банки, накрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, как тушить капусту в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептами необычных блюд из капусты от Эктора Хименес-Браво.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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