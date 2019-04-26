Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как надолго сохранить пасхальные куличи свежими и мягкими

Все секреты праздничной выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:44
Как продлить свежей куличей
Как продлить свежей куличей
Фото: Depositphotos

В 2019 году православные христиане будут отмечать Пасху 28 апреля. Согласно церковному уставу, пасхальные куличи следует печь накануне праздника – в Чистый четверг или Великую субботу.

Чтобы продлить свежесть куличей и надолго сохранить их мягкими и вкусными, достаточно выполнить несколько простых рекомендаций. 

Как сделать так, чтобы пасхальные куличи не черствели

  • Замешивайте тесто на свежих прессованных дрожжах. При использовании сухих дрожжей куличи быстрее черствеют.
  • Готовьте куличи в декоративных бумажных формочках – плотная бумага поможет сохранить выпечку мягкой. Дополнительно защищает куличи слой глазури. Поэтому если вы испекли куличи в четверг или субботу, достаточно прикрыть их полотенцем и убрать в прохладное место.
  • Никогда не кладите в полиэтиленовый пакет горячие или теплые куличи – обязательно остудите их в течение 4-5 часов. Если упаковать еще теплую выпечку, на стенках пакета появится конденсат, и куличи быстро заплесневеют. 
  • Проверенный вариант, который годится не только для куличей, но и для пирожков и хлеба, – завернуть выпечку в чистые полотенца, положить в эмалированную кастрюлю и накрыть крышкой.
  • А если вы завернете куличи в марлю, пропитанную ромом и коньяком, отправите в полиэтиленовый пакет и поставите на холод, они останутся свежими в течение 1-2 недель, и приобретут приятный аромат. 
  • Добавьте в тесто творог – он продлевает срок годности куличей.

Напомним, на Пасху можно сделать красивые поделки своими руками.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами Красивые поздравления с Пасхой на украинском языке Страстная пятница 2019: история и какие традиции принято соблюдать Меню на Пасху 2019: лучшие рецепты праздничных блюд
Пасха срок годности тесто чистый четверг как сделать куличи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Жена Малкина:
Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых
Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых

Популярные статьи

Вчера, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:59Fun

Всемирный день дочери 2019: самые нежные поздравления дочкам

Вчера, 10:26Fun

Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео

Вчера, 09:35Техно

Обновления Windows 10 в мае готовят неприятный сюрприз

Вчера, 08:21Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Вчера, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 05:51Fun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам придется потрудиться, а Рыбы с легкостью будут решать вопросы

24 апреляFun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 апреляWellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

23 апреляFun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

23 апреляFun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

Новости партнеров

Польских:
Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"
Беременная сестра Э.Агаларова забрала из магазина товар на 38 млн
Беременная сестра Э.Агаларова забрала из магазина товар на 38 млн
Михалкова впервые о том, почему распались «Уральские пельмени»
Михалкова впервые о том, почему распались «Уральские пельмени»
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?
Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Певица Согдиана вышла замуж в третий раз
Певица Согдиана вышла замуж в третий раз
Сын пытался спасти Ирину Цывину
Сын пытался спасти Ирину Цывину