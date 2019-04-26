Как надолго сохранить пасхальные куличи свежими и мягкими
Все секреты праздничной выпечки
В 2019 году православные христиане будут отмечать Пасху 28 апреля. Согласно церковному уставу, пасхальные куличи следует печь накануне праздника – в Чистый четверг или Великую субботу.
Чтобы продлить свежесть куличей и надолго сохранить их мягкими и вкусными, достаточно выполнить несколько простых рекомендаций.
Как сделать так, чтобы пасхальные куличи не черствели
- Замешивайте тесто на свежих прессованных дрожжах. При использовании сухих дрожжей куличи быстрее черствеют.
- Готовьте куличи в декоративных бумажных формочках – плотная бумага поможет сохранить выпечку мягкой. Дополнительно защищает куличи слой глазури. Поэтому если вы испекли куличи в четверг или субботу, достаточно прикрыть их полотенцем и убрать в прохладное место.
- Никогда не кладите в полиэтиленовый пакет горячие или теплые куличи – обязательно остудите их в течение 4-5 часов. Если упаковать еще теплую выпечку, на стенках пакета появится конденсат, и куличи быстро заплесневеют.
- Проверенный вариант, который годится не только для куличей, но и для пирожков и хлеба, – завернуть выпечку в чистые полотенца, положить в эмалированную кастрюлю и накрыть крышкой.
- А если вы завернете куличи в марлю, пропитанную ромом и коньяком, отправите в полиэтиленовый пакет и поставите на холод, они останутся свежими в течение 1-2 недель, и приобретут приятный аромат.
- Добавьте в тесто творог – он продлевает срок годности куличей.
Напомним, на Пасху можно сделать красивые поделки своими руками.
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Источник: Сегодня