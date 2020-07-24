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Как определить настоящий мед: видео с полезными советами

Сегодня, 18:01

Узнайте, как выбрать качественный мед в магазине и на рынке

Очень сладко и максимально полезно. Мед – продукт, который никогда не портится, а все из-за того, что в такой сладкой среде с низкой влажностью практически невозможно размножение бактерий. Банка с медом может простоять несколько десятков лет. По подсчетам экспертов, каждый украинец съедает литр этого продукта в год. Как же выбрать качественный мед?

Как выбрать хороший мед

Мед – из тех продуктов, о качестве которых можно судить по запаху и вкусу
Мед – из тех продуктов, о качестве которых можно судить по запаху и вкусу
Фото: freepik.com

  • Магазинную продукцию выбрать очень легко. Мед в бутылке не должен быть слишком жидким и быстро стекать, когда вы эту бутылку перевернете. При переворачивании должно появиться не больше, чем два пузырька.
  • На открытых торговых точках есть свои секреты. Возьмите каплю меда и разотрите на руке. Если место будет липким, мед разведен сахаром.
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  • Качественный мед стекает с ложки медленно, длинной нитью, тогда как плохой, фальсифицированный продукт льется быстро и даже разлетается брызгами.
  • Можно проверить продукт и после покупки. Ложку меда вылейте в глубокую тарелку и налейте холодной воды. Через пять минут некачественный мед растворится, а качественный покроется кристаллами. Кстати, не нужно бояться затвердевания меда – это говорит о его натуральности. Но существуют сорта меда, которые не кристаллизуются, например, акациевый.

Через неделю-другую будет готов мед подсолнечника. Он считается самым вкусным полезным. А пока что можно наслаждаться липовым и гречневым.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли нагревать мед. Сегодня.Lifestyle также сообщали, как правильно хранить мед.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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