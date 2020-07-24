Как определить настоящий мед: видео с полезными советами

Узнайте, как выбрать качественный мед в магазине и на рынке

Очень сладко и максимально полезно. Мед – продукт, который никогда не портится, а все из-за того, что в такой сладкой среде с низкой влажностью практически невозможно размножение бактерий. Банка с медом может простоять несколько десятков лет. По подсчетам экспертов, каждый украинец съедает литр этого продукта в год. Как же выбрать качественный мед?

Как выбрать хороший мед

Мед – из тех продуктов, о качестве которых можно судить по запаху и вкусу Фото: freepik.com

Магазинную продукцию выбрать очень легко. Мед в бутылке не должен быть слишком жидким и быстро стекать, когда вы эту бутылку перевернете. При переворачивании должно появиться не больше, чем два пузырька.

На открытых торговых точках есть свои секреты. Возьмите каплю меда и разотрите на руке. Если место будет липким, мед разведен сахаром. Читайте также: Как сделать домашний медовый квас

Качественный мед стекает с ложки медленно, длинной нитью, тогда как плохой, фальсифицированный продукт льется быстро и даже разлетается брызгами.

Можно проверить продукт и после покупки. Ложку меда вылейте в глубокую тарелку и налейте холодной воды. Через пять минут некачественный мед растворится, а качественный покроется кристаллами. Кстати, не нужно бояться затвердевания меда – это говорит о его натуральности. Но существуют сорта меда, которые не кристаллизуются, например, акациевый.

Через неделю-другую будет готов мед подсолнечника. Он считается самым вкусным полезным. А пока что можно наслаждаться липовым и гречневым.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли нагревать мед. Сегодня.Lifestyle также сообщали, как правильно хранить мед.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться