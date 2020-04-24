Как отделить яичный желток от белка: три проверенных способа

Из белков готовят безе, из желтков – кремы и мороженое

Разделить яйца на белки и желтки – важный пункт многих рецептов. Эта задача хоть и несложная, но все же требует некоторой сноровки.

Чтобы удачно отделить яичный желток от белка, нужно выбирать только свежие яйца. У таких яиц желтки лучше держат форму и не растекаются. Со временем предохраняющая мембрана, за которой скрывается желток, слабеет и легко рвется. Капли желтка могут попасть в белок, из-за чего он может стать непригодным для взбивания. С очень свежими яйцами это вряд ли может произойти.

Предлагаем изучить разные способы отделения желтков от белков и выбрать лучший.

Как отделить белок от желтка: классический способ

Фото: Pinterest

Поставьте рядом две чистые и сухие миски. Держа руки над миской, аккуратно надбейте яйцо с помощью ножа и разделите его на две половинки.

Смотрите видео с проверкой популярных кухонных лайфхаков:

Переливайте желток из одной половинки скорлупы в другую до тех пор, пока весь белок не вытечет в миску. Когда белка совсем не останется, отправьте желток в другую емкость.

Как отделить белок от желтка бутылкой

Фото: Pinterest

Разбейте яйцо и вылейте содержимое в мисочку. Возьмите чистую пластиковую бутылку, немного сожмите ее, чтобы выпустить часть воздуха. Теперь поднесите горлышко вплотную к желтку и плавно отпустите бока бутылки. Желток при этом втянется внутрь. Остается только выдавить его в отдельную емкость, слегка сжав бутылку.

Как отделать белок от желтка голыми руками

Фото: Pinterest

Тщательно помойте руки. Разбейте яйцо в согнутую ковшиком ладонь и слегка раздвиньте пальцы. Так белок вытечет в миску, а желток останется у вас в руке. Похожим образом можно разбивать яйца на шумовку или кухонную лопатку.

Белок и желток по отдельности могут храниться в холодильнике в течение трех дней. Яйца отлично замораживаются, поэтому можно упаковать их в маленькие контейнеры и пометить их количество – потом вам будет трудно вспомнить, сколько их было изначально. В морозильной камере белки будут оставаться свежими два месяца.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить торт "Павлова" из взбитых белков. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами вкусных кремов для торта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться