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Как отделить яичный желток от белка: три проверенных способа

Из белков готовят безе, из желтков – кремы и мороженое

Ирина Павлина
Сегодня, 18:03

Разделить яйца на белки и желтки – важный пункт многих рецептов. Эта задача хоть и несложная, но все же требует некоторой сноровки.

Чтобы удачно отделить яичный желток от белка, нужно выбирать только свежие яйца. У таких яиц желтки лучше держат форму и не растекаются. Со временем предохраняющая мембрана, за которой скрывается желток, слабеет и легко рвется. Капли желтка могут попасть в белок, из-за чего он может стать непригодным для взбивания. С очень свежими яйцами это вряд ли может произойти.

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Предлагаем изучить разные способы отделения желтков от белков и выбрать лучший.

Как отделить белок от желтка: классический способ

Фото: Pinterest

Поставьте рядом две чистые и сухие миски. Держа руки над миской, аккуратно надбейте яйцо с помощью ножа и разделите его на две половинки.

Смотрите видео с проверкой популярных кухонных лайфхаков:

Переливайте желток из одной половинки скорлупы в другую до тех пор, пока весь белок не вытечет в миску. Когда белка совсем не останется, отправьте желток в другую емкость.

Как отделить белок от желтка бутылкой

Фото: Pinterest

Разбейте яйцо и вылейте содержимое в мисочку. Возьмите чистую пластиковую бутылку, немного сожмите ее, чтобы выпустить часть воздуха. Теперь поднесите горлышко вплотную к желтку и плавно отпустите бока бутылки. Желток при этом втянется внутрь. Остается только выдавить его в отдельную емкость, слегка сжав бутылку.

Как отделать белок от желтка голыми руками

Фото: Pinterest

Тщательно помойте руки. Разбейте яйцо в согнутую ковшиком ладонь и слегка раздвиньте пальцы. Так белок вытечет в миску, а желток останется у вас в руке. Похожим образом можно разбивать яйца на шумовку или кухонную лопатку.

Белок и желток по отдельности могут храниться в холодильнике в течение трех дней. Яйца отлично замораживаются, поэтому можно упаковать их в маленькие контейнеры и пометить их количество – потом вам будет трудно вспомнить, сколько их было изначально. В морозильной камере белки будут оставаться свежими два месяца.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить торт "Павлова" из взбитых белков. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами вкусных кремов для торта.

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Источник: Сегодня
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