Как пить текилу: традиции мексиканские и не только

Приобрести бутылку текилы сегодня – не проблема. Но важно еще и правильно воспользоваться ее содержимым, чтобы получить максимум удовольствия, а заодно и на окружающих произвести впечатление искушенного человека.

Символ Мексики

Наряду с кактусами, древними индейцами и кукурузными лепешками, текила – один из символов Мексики. Этот крепкий напиток получают из агавы путем дистилляции. Интересно, что название ему дано по имени местности, где его производят – города в мексиканском штате Халиско.

Лучшие сорта текилы производятся из голубой агавы. При изготовлении более дешевых сортов допускается использование спиртов из иного сырья (маиса или сахарного тростника, например).

Изготовление текилы началось в XVI веке, когда испанские конквистадоры догадались перегонять слабоалкогольный напиток ацтеков из голубой агавы. Позднее началось промышленное производство и возникли специфические традиции, связанные с употреблением этого напитка.

Вечная классика (мексиканский вариант)

Фото: freepik.com

Классический способ пить текилу широко известен. Кроме самого напитка потребуются соль и долька лимона. Соль насыпают на левую руку между большим и указательным пальцем. Ее слизывают с ладони, сразу же запивают текилой и закусывают лимоном (а в идеале – лаймом). Опрокидывать рюмку текилы нужно быстро, залпом.

Эта классическая методика может модифицироваться. Например, некоторые предпочитают слизывать соль не с рук, а с других частей тела (совсем необязательно своих – слизывание соли с тела партнера очень сближает). Несмотря на то, что данный способ считается вечной классикой, можно пить текилу и иначе.

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Больше аромата

Обычно для питья текилы используют маленькие стаканчики (форма не регламентируется строго, но желательно, чтобы они были с толстым дном). Но можно поэкспериментировать с посудой. Например, использовать в качестве стаканчиков половинки лимона с вычищенной из них мякотью. Для оптимального эффекта стоит обмакнуть каждый такой "стаканчик" в крупную соль.

Вместо лимона можно использовать и классические лаймы. Любители экспериментировать могут попробовать и другие цитрусы, но тут надо быть внимательнее: "стаканчики" из помело получатся слишком уж большими, а текила – напиток крепкий, предназначенный для умеренного потребления.

Цитрусовая сладость (любимый в Германии способ)

Классическая триада – соль, текила и лайм – популярна среди брутальных мужчин. Для нежных дам придумана более сладкая вариация. Вместо соли используется порошок корицы, а вместо кислого лайма – сладкий апельсин. Технология остается той же – слизать корицу, запить текилой и закусить долькой апельсина.

Этот способ подачи напитка очень популярен в Германии. Ему также отдают предпочтение женщины во всем мире. Некоторым нравится закусывать текилу ломтиками апельсина, щедро посыпанными молотой корицей.

"Маргарита"

Фото: freepik.com

Этот ставший уже классикой коктейль был изобретен в 1948 году американской аристократкой Маргаритой Сеймз. Коктейль принято подавать в конусообразных бокалах на тонкой ножке. Перед наполнением края бокала смачивают в воде и опускают в мелкую поваренную соль, чтобы получилась красивая кромка.

А рецепт самого коктейля прост: на три части текилы нужно взять по одной части чистого лимонного сока и апельсинового ликера "Куантро". Смесь надо хорошенько размешать и добавить к ней лед.

"Сангрита"

Этот коктейль придется по вкусу любителям "Кровавой Мэри". Для его приготовления потребуются 6 помидоров, одна луковица, два лимона, три апельсина, по чайной ложке соли, сахара и молотого перца и, конечно же, текила – пол-литра. Помидоры нужно очистить от шкурки (можно использовать консервированные томаты), добавить нарезанную луковицу, сок цитрусовых, перец, сахар, соль и текилу. Все ингредиенты смешиваются в блендере до однородности. При подаче к коктейлю добавляют колотый лед. Можно дополнительно сдобрить напиток свежемолотым перцем.

"Бандерита"

В переводе с испанского название значит "флажок". Цвета мексиканского флага – зеленый, белый и красный. А для приготовления напитка, символизирующего этот флаг, потребуются, соответственно, ингредиенты этих цветов. С зеленым цветом все просто – сок лайма имеет зеленоватый оттенок. Белый цвет символизирует текила. Наконец, красный цвет – это готовый коктейль "Сангерита" на основе текилы и томатов. Все три жидкости выливаются в отдельные стаканчики и выпиваются по очереди: сначала красную "Сангериту", затем текилу, а в качестве завершающего аккорда – лаймовый сок.

Быстрое опьянение

Фото: freepik.com

Вообще, текилу принято пить залпом – это не тот напиток, который смакуют часами, наслаждаясь оригинальными нотами вкуса и аромата. Текила популярна у тех, кто ценит не сам процесс поглощения напитка, а результат – опьянение. И для такого эффекта текилу рекомендуется смешать с пивом. Такой коктейль в Америке называют "Туманным". На десять частей пива берут одну часть текилы. Пиво должно быть светлым. Выпивается смесь залпом, и результат не заставляет себя ждать.

"Текила-Бум"

Этот коктейль нравится молодым и дерзким. И неудивительно: пить текилу таким образом весело, это настоящий аттракцион. Понадобятся текила и тоник (или сладкая газировка, желательно, прозрачная, вроде "Спрайта"). При использовании газировки опьянение наступает быстрее, тоник же – более "безопасный" вариант. Важно использовать посуду с толстым дном, достаточно крепкую.

Напитки смешиваются в пропорции один к одному прямо в бокале. После этого нужно накрыть бокал сверху рукой и сильно стукнуть донышком посуды о стол или барную стойку. Тут же в бокале появится большое количество пены, и надо успеть выпить напиток, не пролив ее.

Напомним, прошлым летом в Лос-Анджелесе фонтаны забили текилой. А в доминиканском ночном клубе мужчина умер, выпил на спор бутылку текилы.

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