Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Людям, которые страдают от сахарного диабета, нужно тщательно следить за своим меню

Какие продукты полезны при диабете Фото: freepik.com

Диабетическая диета – это режим здорового питания, который богат питательными веществами, но содержит мало жира и калорий. Ключевыми продуктами являются фрукты, овощи и цельные зерна. На самом деле, диабетическая диета – лучший вариант питания для большинства людей.

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Что такое диабет

Существует два типа диабета. При диабете I типа организм не вырабатывает инсулин. При диабете II типа организм не вырабатывает инсулин в достаточном количестве, или клетки становятся инсулино-резистентными. Если диабет оставить без контроля, он может привести к серьезным осложнениям. Каждому человеку, страдающему диабетом, важно придерживаться здоровой диеты, быть физически активным и регулярно проверять уровень сахара в крови.

Можно ли есть углеводы при диабете

Углеводы в организме превращаются в глюкозу, в результате чего уровень сахара в крови повышается. К источникам углеводов относятся хлеб, крупы, рис, макаронные изделия, молоко, крахмалистые овощи, фрукты, соки и сладости. В первую очередь углеводы должны поступать в организм из свежих фруктов, овощей и цельных зерен. Эти продукты содержат много клетчатки и не будут так быстро поднимать уровень сахара. Они также богаты витаминами и минералами. Нужно всегда читать этикетки на продуктах и определять размер порции и количество углеводов в каждой порции. Некоторые люди могут усвоить большее количество углеводов, чем другие, поэтому важно измерять уровень сахара в крови через два часа после приема пищи, чтобы определить, как усвоились углеводы.

Белки в диабетическом питании

Важно отдавать предпочтение нежирным белковым продуктам Фото: Pixabay

Что касается белков, акцент нужно делать на его постных источниках, таких как курица, индейка или рыба. Другие полезные источники белка включают соевые продукты, обезжиренные сыры, бобовые (чечевица, фасоль и так далее), и тофу. Содержание жиров в этих источниках белка разное, но лучше всего выбирать те, которые содержат наименьшее количество насыщенных жиров. Источники белка не содержат глюкозы, поэтому они не повысят уровень сахара, если только они не панированные.

Стоит ли избегать жиров при диабете

Жиры не влияют на уровень сахара в крови, но эксперты рекомендуют диету, бедную насыщенными жирами и трансжирами, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Менее семи процентов всех калорий должно приходиться на насыщенные жиры. Пища, богатая насыщенными жирами – это полуфабрикаты, колбасные изделия, бекон, сливочное масло, сливочные соусы, пальмовое масло и кокосовое масло. Транс-жиры в основном содержатся в выпечке, маргарине и некоторых блюдах фаст-фуда, например, в картофеле-фри. В основном в рационе должны присутствовать мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Полезные источники таких жиров – это авокадо, миндаль, грецкие орехи и оливковое масло.

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Почему нужно сократить употребление соли при диабете

Хотя соль не влияет на уровень сахара, сердечные болезни у диабетиков встречаются часто. Кардиологи рекомендуют сократить уровень ежедневного потребления соли до 1 500 мг или меньше. Пища с высоким содержанием соли – это супы, соленые закуски типа чипсов и попкорна, полуфабрикаты и фаст-фуд. Диета с низким содержанием соли помогает снизить риск сердечнососудистых заболеваний и высокого артериального давления.

Какие продукты можно есть диабетикам

Больным диабетом важно соблюдать правильный рацион Фото: freepik.com

При диабете важнее не то, что вы едите, а то, сколько и как часто вы едите. Тем не менее, есть продукты, рекомендуемые людям с диабетом. Как правило, эти продукты содержат мало жиров, холестерина, соли и добавленного сахара.

Бобовые

Богатые клетчаткой и белком, но содержащие мало насыщенных жиров, бобовые являются прекрасной пищей при диабете. Попробуйте различные виды фасоли. Можно использовать сушеную или консервированную фасоль. Консервированную фасоль сначала обязательно нужно процедить и сполоснуть, чтобы удалить излишки соли и консервантов.

Темно-зеленые листовые овощи

Наполняйте тарелку шпинатом, листовой и кудрявой капустой, или делайте из них пюре. Эти продукты можно употреблять в неограниченном количестве. Они бедны углеводами и калориями. Для хорошего баланса ешьте также крахмалистые овощи: картофель, кукурузу и горошек.

Фрукты

Старайтесь есть больше сезонных фруктов Фото: pexels.com

Клетчатку, антиоксиданты, витамины и многое другое вы получаете, когда едите фрукты, цитрусовые, ягоды и помидоры. Выбирайте грейпфруты, апельсины, лимоны и лайм. Попробуйте чернику, клубнику и другие ягоды. Нарежьте помидоры, сделайте из них пюре или добавляйте в соус. Во время каждого приема пищи вы должны наполовину заполнять тарелку фруктами и овощами, как утверждают эксперты.

Цельные зерна

Избегайте переработанных круп, ешьте пророщенные зерна и отруби. Ешьте ячмень, овсянку, пшеничные хлебцы, богатые клетчаткой крупы, коричневый рис. Избегайте белого хлеба, сдобной выпечки и традиционных макаронных изделий. Кроме того, что цельнозерновые продукты хороши для диабетиков, они являются хорошим источником клетчатки и калия

Молочные продукты

Обезжиренное молоко и обезжиренный йогурт – это продукты, которые обеспечат организм кальцием и витамином D. Избегайте йогурта с избыточным добавлением сахара. Яйца являются хорошим источником белка, но они богаты холестерином. Вам можно употреблять не более 200 мг холестерина в день, согласно мнению экспертов. Также избегайте выпечки на твердых жирах и маргарине, поскольку в них много транс-жиров.

Рыба

Лосось, тунец и другая рыба – это хороший источник омега-3 жирных кислот. Треска и палтус тоже полезны, поскольку в них меньше цельных жиров, чем в мясе и птице. Избегайте сильно зажаренной или панированной рыбы. По мнению экспертов, вам нужно съедать от 200 до 250 граммов такой пищи в неделю.

Орехи и семена

Горсть орехов – это прекрасная закуска для больных диабетом. Орехи богаты полезными жирами, магнием и клетчаткой. Попробуйте миндаль, грецкие орехи, арахис, семечки подсолнуха, льняное семя, и так далее. Ешьте их в чистом виде, без соли. Несмотря на то, что это полезные продукты, ешьте их экономно, поскольку они высококалорийны.

Можно ли заниматься спортом при диабете

Тренировки помогают поддерживать здоровый вес Фото: freepik.com

Помимо здоровой диеты, регулярные физические упражнения также могут помочь контролировать уровень сахара в крови. Упражнения помогают сбросить вес или поддерживать здоровый вес, что помогает контролировать уровень сахара. Кроме того, упражнения поддерживают здоровье сердца и мышечную массу.

Напомним, ранее диабет назвали главным "убийцей" украинцев. А медики развенчали главные мифы о диабете.

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