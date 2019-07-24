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Как питаться в отпуске: советы диетолога Светланы Фус

Специалист по питанию рассказала, как научиться не переедать летом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Диетолог "Зважені та щасливі" Светлана Фус
Диетолог "Зважені та щасливі" Светлана Фус
Фото: пресс-служба СТБ

Девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" стартует 29 августа на телеканале СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Постоянным диетологом проекта является Светлана Фус, которая помогает участникам с индивидуальным питанием. 

Смотрите видео, как экономно спланировать отпуск:

Сегодня Светлана поделилась советами о том, как питаться в отпуске и на что обратить внимание в "отпускном" рационе. Особенно, если вы едете на курорт, где "все включено".

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"Как диетолог, я не против системы "все включено". Не нужно думать, что приготовить и тратить на это время. Да, это удобно, если вы умеете держать себя в руках, когда видите такое количество и разнообразие пищи. Во многих случаях это может стать вызовом и испытанием для привычного питания. Даже одна или две недели такого питания и пассивного отдыха способствуют элементарному перееданию", – комментирует Светлана.

У вас большие риски:

  • потери контроля над аппетитом;
  • набора веса;
  • повышение уровня сахара в крови;
  • ухудшение состояния микрофлоры кишечника;
  • расстройств пищеварения.

Светлана Фус рассказала, как питаться в отпуске
Светлана Фус рассказала, как питаться в отпуске
Фото: пресс-служба СТБ

Поэтому, я предлагаю построить свое "отпускное" питание так, чтобы не вернуться домой с "дополнительным багажом" в виде лишнего веса и проблем со здоровьем.

  • Старайтесь соблюдать режим питания, даже если вы встаете на отдыхе позже, чем обычно дома.
  • Не делайте длительных перерывов между основными приемами пищи: 3-4 часа, не больше.
  • Не нужно есть между основными приемами пищи. В это время лучше пить воду. Непрерывно жевать не надо.
  • Конечно же, пейте воду. НЕ соки, коктейли или что-то другое, а лучше воду. Потому что – все, что не вода – еда.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты взять с собой на пляж. "Сегодня" также делились меню для праздничного ужина летом.

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Источник: Сегодня
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