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Как почистить чайник от накипи подручными средствами

Шесть проверенных способов удалить накипь со стенок чайника

Ирина Павлина
Сегодня, 14:54

Даже в фильтрованной проточной воде остаются соли, которые со временем оседают на стенках чайника и влияют на качество и вкус напитков.

Накипь в чайнике эффективнее всего удаляется с помощью кислот. Поэтому уксус и лимонная кислота – главные помощники в борьбе с накипью.

Как чистить чайник от накипи с помощью уксуса

Как чистить чайник от накипи
Как чистить чайник от накипи
Фото: Depositphotos

Налить 500 мл воды в чайник и вскипятить ее. Затем добавить в кипяток стакан 9% уксуса или 1-2 ст.л. уксусной эссенции и оставить на час. После этого слить жидкость и помыть чайник с помощью кухонной губки.

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Затем вскипятить в чистом чайнике воду один-два раза и хорошо его прополоскать, чтобы смыть все остатки уксуса.

Смотрите видео, чем могут быть опасны электрочайники:

Как чистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты

Вам потребуется 2 ст.л. порошка лиманной кислоты, разведенной в 500 мл воды. Залить жидкость в чайник и вскипятить. Если налет не сошел полностью, пройдитесь по стенке чайника губкой. Сполоснуть чайник и вскипятить чистую воду, чтобы избавиться от всех остатков.

Как чистить чайник от накипи с помощью соды

Сода поможет удалить накипь
Сода поможет удалить накипь
Фото: Pixabay

Чтобы убрать накипь со стенок чайника, нужно смешать столовую ложку соды с 500 мл воды. Довести этот раствор до кипения, а затем оставить его вариться на слабом огне полчаса. В конце процедуры смыть остатки соды, для чего вскипятить чистую воду, слить ее и прополоскать чайник.

Как чистить чайник от накипи с помощью газировки

Наполните чайник наполовину водой, залейте сверху колу. Затем доведите смесь до кипения. Налет должен сойти совсем или хотя бы размягчиться. Смойте остатки и повторите процедуру при необходимости.

Как чистить чайник от накипи с помощью кожуры фруктов и картофеля

Чайник можно чистить разными способами
Чайник можно чистить разными способами
Фото: freepik.com

Яблочные, грушевые или мытые картофельные очистки положить в чайник, залить водой и довести до кипения. Как только вода вскипит, оставить кожуру остывать в течение 1-2 часов, а затем отмыть смягчившийся налет с помощью кухонной губки.

Как чистить чайник от накипи с помощью рассола

Залейте наполовину чайник раствором из рассола и воды в соотношении 1:1 и вскипятите несколько раз. Для получения более сильного эффекта, можно оставить кипеть чайник на плите на 20 минут.

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Источник: Сегодня
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