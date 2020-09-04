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Как подобрать вино к пицце: лучшие гастрономические сочетания

Сегодня, 18:00

Известный сомелье назвал самые удачные комбинации вина и пиццы

Основной принцип подбора вин к блюдам звучит так: чем сложнее и интереснее вино, тем более простой пищей оно сопровождается, и наоборот. Кисловатое вино отлично подчеркнет вкус острых блюд, а легкие молодые цветочные и фруктовые вина хороши с пикантными изысканными десертами.

Бен Ревелл, основатель эксклюзивного сервиса по доставке вина, раскрыл DailyMail идеальные комбинации вина и пиццы. Он советует подавать гавайскую пиццу с фруктовым Рислингом, а насыщенным вином Санджовезе дополнять пепперони.

Маргарита

Пицца Маргарита
Пицца Маргарита
Фото: Depositphotos

Маргарита – классическая итальянская пицца с начинкой из помидоров, моцареллы и базилика. Ее лучше всего запивать розовым вином, но к этой пицце также подойдут красные и белые вина. Главное, чтобы они были легкими и сочетались с нежным вкусом начинки.

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Пицца Бьянко

Пицца с белым соусом
Пицца с белым соусом
Фото: freepik.com

Бьянко – это пицца с белым соусом, поэтому логично подавать ее с белыми винами. Идеальный выбор – Просекко, Пино Гриджио или Совиньон Блан.

Смотрите видео, как приготовить пиццу Маргарита:

Пицца пепперони

Пицца Пеперони: рецепт с фото
Пицца Пеперони: рецепт с фото
Фото: freepik.com

Эта популярная американская пицца с колбасой обладает сильным ароматом, часто с добавлением различных специй, таких как кайенский перец, чесночный порошок и перец. Чтобы уравновесить ее интенсивный вкус, вам понадобится крепкое красное вино – Санджовезе или Каберне Франк.

Грибная пицца

Пицца с грибами и ветчиной
Пицца с грибами и ветчиной
Фото: Depositphotos

Ее следует дополнить пикантным и сложным вином, таким как Кьянти. Пино Нуар тоже отлично подойдет. Легкое розовое вино – еще один отличный выбор, потому оно что не перебивает нежный вкус грибов.

Гавайская пицца

Пицца с ананасами
Пицца с ананасами
Фото: freepik.com

Изобретенная в шестидесятых, гавайская пицца с тех пор вызывает споры. Сочетание сладкого и терпкого ананаса и соленой ветчины имеет смысл с кулинарной точки зрения, хотя часто этого недостаточно, чтобы убедить традиционалистов. Если вы поклонник гавайской пиццы, универсальное белое вино – идеальный выбор. Также будут уместны легкие игристые вина.

Пицца Маринара

Маринара
Маринара
Фото: Depositphotos

Эта пицца со свежими помидорами и базиликом готовится без добавления сыра. Простота томатного соуса, дополненного чесноком и зеленью, обычно хорошо сочетается с сухими розовыми винами и легкими красными, которые ее не подавляют. К Маринаре можно подать игристое вино, например, Ламбруско.

Пицца с курицей BBQ

Пицца в духовке
Пицца в духовке
Фото: Depositphotos

Это сытная комбинация курицы, соуса барбекю, лука и сыра. Соус барбекю, который служит основой пиццы, имеет сладковатую дымную нотку. Он хорошо сочетается как с фруктовым вином, так и с большинством сортов Пино Нуар.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать вино в магазине, а также рассказывали, как открыть вино без штопора.

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Источник: Сегодня
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