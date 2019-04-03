Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой и зеленкой

Готовим мраморные крашенки на Пасху

Крашенки с луком и зеленкой Фото: Pixabay

Луковая шелуха – популярный краситель для пасхальных яиц. Она придает крашенкам красивый терракотовый оттенок. При этом существует масса вариаций окрашивания: к куриным яйцам, прежде чем опустить их в луковый отвар, прикрепляют листики зелени (петрушки, клевера), обвязывают нитками, чтобы получился декоративный узор.

Кроме этого, популярный способ – сочетать луковую шелуху с зеленкой (для мраморного эффекта). Если вы выберете именно его, обязательно наденьте перчатки, ведь бриллиантовую зелень бывает очень сложно смыть с кожи.

Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой и зеленкой

Шелуху от репчатого лука мелко нарезать и выложить на блюдо. Куриные яйца помыть и, пока они влажные, обвалять в шелухе. Затем каждое яйцо выложить на марлю и завязать в узелок, кончик отрезать.

Приготовить раствор для окрашивания яиц. Для этого в кастрюлю налить стакан воды, добавить пузырек аптечной зеленки и ложку соли.

Сложить в кастрюлю яйца в шелухе. Они должны быть хорошо покрыты водой с зеленкой. Если стакана воды для этого мало, нужно добавить еще. Поставить на плиту и варить в течение 10 минут.

Затем промыть крашеные вареные яйца холодной водой. После этого снять марлю с шелухой и снова промыть яйца под проточной водой. Обсушить крашенки, разложив их на салфетке.

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Смотрите видео, как выбрать безопасные куриные яйца:

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