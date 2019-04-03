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Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой и зеленкой

Готовим мраморные крашенки на Пасху

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Крашенки с луком и зеленкой
Крашенки с луком и зеленкой
Фото: Pixabay

Луковая шелуха – популярный краситель для пасхальных яиц. Она придает крашенкам красивый терракотовый оттенок. При этом существует масса вариаций окрашивания: к куриным яйцам, прежде чем опустить их в луковый отвар, прикрепляют листики зелени (петрушки, клевера), обвязывают нитками, чтобы получился декоративный узор.

Кроме этого, популярный способ – сочетать луковую шелуху с зеленкой (для мраморного эффекта). Если вы выберете именно его, обязательно наденьте перчатки, ведь бриллиантовую зелень бывает очень сложно смыть с кожи.

Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой и зеленкой 

  • Шелуху от репчатого лука мелко нарезать и выложить на блюдо. Куриные яйца помыть и, пока они влажные, обвалять в шелухе. Затем каждое яйцо выложить на марлю и завязать в узелок, кончик отрезать.
  • Приготовить раствор для окрашивания яиц. Для этого в кастрюлю налить стакан воды, добавить пузырек аптечной зеленки и ложку соли.
  • Сложить в кастрюлю яйца в шелухе. Они должны быть хорошо покрыты водой с зеленкой. Если стакана воды для этого мало, нужно добавить еще. Поставить на плиту и варить в течение 10 минут.
  • Затем промыть крашеные вареные яйца холодной водой. После этого снять марлю с шелухой и снова промыть яйца под проточной водой. Обсушить крашенки, разложив их на салфетке.

Напомним, ранее мы писали, какие праздничные блюда приготовить на Пасху. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадную творожную пасху

Смотрите видео, как выбрать безопасные куриные яйца:

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Пасха крашенки
Источник: Сегодня
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