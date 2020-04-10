Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой и зеленкой
Благодаря такому способу получатся мраморные пасхальные яйца
В 2020 году православная Пасха выпадает на 19 апреля, а католики будут отмечать ее 12 числа. Один из главных символов этого весеннего праздника – крашенки.
Мы расскажем, как правильно покрасить яйца в луковой шелухе с добавлением зеленки. Прежде чем приступать к процессу, обязательно наденьте резиновые перчатки, ведь бриллиантовую зелень очень сложно смыть с кожи.
Вам понадобятся:
- Луковая шелуха
- Куриные яйца
- Марля
- Вода
- Зеленка
- Соль
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Что делать:
- Шелуху от репчатого лука мелко нарезать и выложить на блюдо. Куриные яйца помыть и, пока они влажные, обвалять в шелухе. Затем каждое яйцо выложить на марлю и завязать в узелок, кончик отрезать.
- Приготовить раствор для окрашивания яиц. Для этого в кастрюлю налить стакан воды, добавить пузырек аптечной зеленки и ложку соли.
- Сложить в кастрюлю яйца в шелухе. Они должны быть хорошо покрыты водой с зеленкой. Если стакана воды для этого мало, нужно добавить еще. Поставить на плиту и варить в течение 10 минут.
- Затем промыть крашеные вареные яйца холодной водой. После этого снять марлю с шелухой и снова промыть яйца под проточной водой. Обсушить крашенки, разложив их на салфетке.
На заметку
Яйца, крашеные в луковой шелухе, получаются матовыми. Чтобы добавить блеска, натрите их растительным маслом.
Смотрите видео, как украсить яйца в технике декупаж:
Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча. Сегодня.Lifestyle также рассказывали о натуральных красителях для пасхальных яиц.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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