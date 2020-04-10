Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой и зеленкой

Благодаря такому способу получатся мраморные пасхальные яйца

Ирина Павлина
Сегодня, 17:51

В 2020 году православная Пасха выпадает на 19 апреля, а католики будут отмечать ее 12 числа. Один из главных символов этого весеннего праздника – крашенки.

Мы расскажем, как правильно покрасить яйца в луковой шелухе с добавлением зеленки. Прежде чем приступать к процессу, обязательно наденьте резиновые перчатки, ведь бриллиантовую зелень очень сложно смыть с кожи.

Как покрасить мраморные яйца на Пасху

Мраморные пасхальные яйца
Мраморные пасхальные яйца
Фото: Pinterest

Вам понадобятся:

  • Луковая шелуха
  • Куриные яйца
  • Марля
  • Вода
  • Зеленка
  • Соль

Читайте также:
Крашенки: история и современность главного символа Пасхи

Что делать:

  1. Шелуху от репчатого лука мелко нарезать и выложить на блюдо. Куриные яйца помыть и, пока они влажные, обвалять в шелухе. Затем каждое яйцо выложить на марлю и завязать в узелок, кончик отрезать.
  2. Приготовить раствор для окрашивания яиц. Для этого в кастрюлю налить стакан воды, добавить пузырек аптечной зеленки и ложку соли.
  3. Сложить в кастрюлю яйца в шелухе. Они должны быть хорошо покрыты водой с зеленкой. Если стакана воды для этого мало, нужно добавить еще. Поставить на плиту и варить в течение 10 минут.
  4. Затем промыть крашеные вареные яйца холодной водой. После этого снять марлю с шелухой и снова промыть яйца под проточной водой. Обсушить крашенки, разложив их на салфетке.

На заметку

Яйца, крашеные в луковой шелухе, получаются матовыми. Чтобы добавить блеска, натрите их растительным маслом.

Смотрите видео, как украсить яйца в технике декупаж:

Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча. Сегодня.Lifestyle также рассказывали о натуральных красителях для пасхальных яиц.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Страстная пятница 2020: дата и история дня Что приготовить на Пасху: ТОП-5 рецептов мясных блюд Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами Рецепт легкого салата на Пасху из редиса и перепелиных яиц
Пасха зеленка крашенки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет

Популярные статьи

Сегодня, 14:58Fun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 11:07Fun

"И я на этом не остановлюсь": топ-модель на карантине поправилась на 15 кг, видео

Сегодня, 10:42Психология

Как избавиться от стресса: полезные советы о медитации

Сегодня, 10:15Food

Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами

Вчера, 18:24Fun

Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздника

Вчера, 17:43Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

Вчера, 16:00Food

Как приготовить сырные палочки во фритюре

Вчера, 14:31Психология

Что бесит мужчин в женском поведении: ответ психолога

Вчера, 12:40Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 10:15Food

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

8 апреляТехно

Комета-пришелец начала разрушаться: фото

8 апреляFun

Еврейская Пасха 2020: поздравления в прозе и стихах

8 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

8 апреляFood

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

8 апреляFun

8 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 апреляШоу-бизнес

Том Хэнкс, Джоан Роулинг и Pink: кто из знаменитостей заразился коронавирусом

Новости партнеров

Улюблена дочка Сулеймана з
Улюблена дочка Сулеймана з "Величне століття" показала свою сім'ю
Звезда
Звезда "Орла и Решки" ошарашила внешним видом
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
Проверка сливочного масла на качество: простые способы
Проверка сливочного масла на качество: простые способы
Вирусолог Жолобак: Вирус
Вирусолог Жолобак: Вирус "не заинтересован" в смерти человека
Ветлицкая рассказала о мучениях во время
Ветлицкая рассказала о мучениях во время "коронавируса"
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии