Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой с рисунком

Чтобы на крашенках получился узор, запаситесь листиками зелени

Пасхальные яйца с рисунком Фото: Pixabay

Хотите красиво покрасить яйца на Пасху? Мы советуем не просто отварить их в луковой шелухе, но еще и прикрепить к ним листики зелени – петрушки, клевера, базилика. Так выйдет контрастный декоративный узор. Только помните, что листочки нужно распрямить и хорошо зафиксировать, чтобы рисунок получился четким.

Как красиво покрасить яйца на Пасху луковой шелухой

Помойте белые куриные яйца с использованием соды. Чистую шелуху примерно семи луковиц сложите в кастрюлю. Добавьте полтора литра воды и чайную ложку уксуса для более насыщенного цвета. Варите на медленном огне в течение 25 минут.

Положите на каждое куриное яйцо по листику зелени (петрушки, базилика, розмарина) и аккуратно расправьте. Вместо зелени можно использовать крупы: горох, рис, гречку, пшено. Или прикрепить к яйцу вырезанную из бумаги фигурку пасхального кролика.

Плотно заверните яйца в марлю или бинт, завяжите концы нитками. Лишнюю ткань отрежьте.

В кипящий насыщенный отвар луковой шелухи аккуратно опустите подготовленные яйца.

Варите их в течение 15 минут, поддерживая на плите минимальный огонь. Достаньте крашенки из отвара и положите в холодную воду. Когда они остынут, снимите нитки, марлю и листики.

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