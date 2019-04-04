Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой с рисунком
Чтобы на крашенках получился узор, запаситесь листиками зелени
Хотите красиво покрасить яйца на Пасху? Мы советуем не просто отварить их в луковой шелухе, но еще и прикрепить к ним листики зелени – петрушки, клевера, базилика. Так выйдет контрастный декоративный узор. Только помните, что листочки нужно распрямить и хорошо зафиксировать, чтобы рисунок получился четким.
Как красиво покрасить яйца на Пасху луковой шелухой
- Помойте белые куриные яйца с использованием соды. Чистую шелуху примерно семи луковиц сложите в кастрюлю. Добавьте полтора литра воды и чайную ложку уксуса для более насыщенного цвета. Варите на медленном огне в течение 25 минут.
- Положите на каждое куриное яйцо по листику зелени (петрушки, базилика, розмарина) и аккуратно расправьте. Вместо зелени можно использовать крупы: горох, рис, гречку, пшено. Или прикрепить к яйцу вырезанную из бумаги фигурку пасхального кролика.
- Плотно заверните яйца в марлю или бинт, завяжите концы нитками. Лишнюю ткань отрежьте.
- В кипящий насыщенный отвар луковой шелухи аккуратно опустите подготовленные яйца.
- Варите их в течение 15 минут, поддерживая на плите минимальный огонь. Достаньте крашенки из отвара и положите в холодную воду. Когда они остынут, снимите нитки, марлю и листики.
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Смотрите видео, как выбрать безопасные куриные яйца:
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Источник: Сегодня