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Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями

Делаем крашенки с помощью луковой шелухи, свеклы, куркумы, шпината и капусты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Пасхальные яйца можно красить в любой цвет
Пасхальные яйца можно красить в любой цвет
Фото: Pixabay

Хотите красиво покрасить яйца на Пасху? Для этого вовсе не обязательно использовать химические красители. С помощью луковой шелухи, куркумы, свеклы, капусты и шпината можно придать крашенкам яркие, чистые оттенки. Только помните: лучше всего красить белые куриные яйца – так цвет получится более насыщенным.

Как покрасить яйца луковой шелухой

Как красить яйца луковой шелухой
Как красить яйца луковой шелухой
Фото: Pixabay

  • Снять шелуху с десяти луковиц, промыть и сложить в кастрюльку. Залить водой и добавить немного соли, чтобы яйца не потрескались.
  • Куриные яйца помыть и добавить в кастрюлю. Они должны быть полностью покрыты жидкостью и шелухой. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить в течение 10-15 минут.
  • Затем вынуть яйца шумовкой и переложить на салфетку. Дать остыть. Готовые крашенки можно натереть растительным маслом для блеска.

Как покрасить яйца куркумой

Куркума придаст крашенками желтый оттенок
Куркума придаст крашенками желтый оттенок
Фото: Pixabay

  • Для окрашивания яиц в желтый цвет используйте куркуму. Если оставить вареные яйца на 2-3 часа в растворе куркумы (1 ст.л. на 1 стакан воды), получится нежно-желтый цвет, а если яйца в нем сварить, то более насыщенный золотистый оттенок.
  • Если цвет все равно получился бледным, оставьте яйца в растворе на ночь, но в таком случае белок тоже может окраситься в желтый.
  • Готовые крашенки следует обсушить на полотняном или бумажном полотенце. Для блеска их можно натереть растительным маслом.

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Как покрасить яйца краснокочанной капустой

Краснокочанная капуста красит яйца в голубой и фиолетовый цвета
Краснокочанная капуста красит яйца в голубой и фиолетовый цвета
Фото: Pixabay

  • Смешайте 2 чашки нарезанной краснокочанной капусты, 1 столовую ложку уксуса и 1 л воды.
  • Доведите до кипения и проварите в течение 30 минут.
  • Процедите и опустите в отвар вареные яйца на полчаса и дольше. Чем дольше буду находиться яйца в настое, тем ярче и насыщеннее будет окрас.

Как покрасить яйца свеклой

Как покрасить яйца в свекольном отваре
Как покрасить яйца в свекольном отваре
Фото: Pixabay

  • Очистите 2-3 свеклы от кожицы, натрите на крупной терке и залейте небольшим количеством воды (около 1 литра).
  • Влейте чайную ложку столового уксуса и прокипятите 5-10 минут, затем остудите до комнатной температуры.
  • В этот отвар добавьте сваренные вкрутую яйца. Держите, пока не получите желаемый оттенок.

Как покрасить яйца шпинатом

Шпинат сделает куриные яйца зелеными
Шпинат сделает куриные яйца зелеными
Фото: Pixabay

  • Залейте 1 килограмм шпината (свежего или замороженного) 2 литрами воды и поставьте на медленный огонь до тех пор, пока вода не станет зеленого цвета.
  • Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки уксуса.
  • Опустите в отвар заранее приготовленные и сваренные яйца. Чем дольше вы их подержите – тем ярче будет цвет.

Напомним, ранее мы писали, какие праздничные блюда приготовить на Пасху. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадную творожную пасху

Смотрите видео, как выбрать безопасные куриные яйца:

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Источник: Сегодня
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