Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями
Делаем крашенки с помощью луковой шелухи, свеклы, куркумы, шпината и капусты
Хотите красиво покрасить яйца на Пасху? Для этого вовсе не обязательно использовать химические красители. С помощью луковой шелухи, куркумы, свеклы, капусты и шпината можно придать крашенкам яркие, чистые оттенки. Только помните: лучше всего красить белые куриные яйца – так цвет получится более насыщенным.
Как покрасить яйца луковой шелухой
- Снять шелуху с десяти луковиц, промыть и сложить в кастрюльку. Залить водой и добавить немного соли, чтобы яйца не потрескались.
- Куриные яйца помыть и добавить в кастрюлю. Они должны быть полностью покрыты жидкостью и шелухой. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить в течение 10-15 минут.
- Затем вынуть яйца шумовкой и переложить на салфетку. Дать остыть. Готовые крашенки можно натереть растительным маслом для блеска.
Как покрасить яйца куркумой
- Для окрашивания яиц в желтый цвет используйте куркуму. Если оставить вареные яйца на 2-3 часа в растворе куркумы (1 ст.л. на 1 стакан воды), получится нежно-желтый цвет, а если яйца в нем сварить, то более насыщенный золотистый оттенок.
- Если цвет все равно получился бледным, оставьте яйца в растворе на ночь, но в таком случае белок тоже может окраситься в желтый.
- Готовые крашенки следует обсушить на полотняном или бумажном полотенце. Для блеска их можно натереть растительным маслом.
Как покрасить яйца краснокочанной капустой
- Смешайте 2 чашки нарезанной краснокочанной капусты, 1 столовую ложку уксуса и 1 л воды.
- Доведите до кипения и проварите в течение 30 минут.
- Процедите и опустите в отвар вареные яйца на полчаса и дольше. Чем дольше буду находиться яйца в настое, тем ярче и насыщеннее будет окрас.
Как покрасить яйца свеклой
- Очистите 2-3 свеклы от кожицы, натрите на крупной терке и залейте небольшим количеством воды (около 1 литра).
- Влейте чайную ложку столового уксуса и прокипятите 5-10 минут, затем остудите до комнатной температуры.
- В этот отвар добавьте сваренные вкрутую яйца. Держите, пока не получите желаемый оттенок.
Как покрасить яйца шпинатом
- Залейте 1 килограмм шпината (свежего или замороженного) 2 литрами воды и поставьте на медленный огонь до тех пор, пока вода не станет зеленого цвета.
- Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки уксуса.
- Опустите в отвар заранее приготовленные и сваренные яйца. Чем дольше вы их подержите – тем ярче будет цвет.
Напомним, ранее мы писали, какие праздничные блюда приготовить на Пасху. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадную творожную пасху.
Смотрите видео, как выбрать безопасные куриные яйца:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram