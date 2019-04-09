Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями

Делаем крашенки с помощью луковой шелухи, свеклы, куркумы, шпината и капусты

Пасхальные яйца можно красить в любой цвет Фото: Pixabay

Хотите красиво покрасить яйца на Пасху? Для этого вовсе не обязательно использовать химические красители. С помощью луковой шелухи, куркумы, свеклы, капусты и шпината можно придать крашенкам яркие, чистые оттенки. Только помните: лучше всего красить белые куриные яйца – так цвет получится более насыщенным.

Как покрасить яйца луковой шелухой

Как красить яйца луковой шелухой Фото: Pixabay

Снять шелуху с десяти луковиц, промыть и сложить в кастрюльку. Залить водой и добавить немного соли, чтобы яйца не потрескались.

Куриные яйца помыть и добавить в кастрюлю. Они должны быть полностью покрыты жидкостью и шелухой. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить в течение 10-15 минут.

Затем вынуть яйца шумовкой и переложить на салфетку. Дать остыть. Готовые крашенки можно натереть растительным маслом для блеска.

Как покрасить яйца куркумой

Куркума придаст крашенками желтый оттенок Фото: Pixabay

Для окрашивания яиц в желтый цвет используйте куркуму. Если оставить вареные яйца на 2-3 часа в растворе куркумы (1 ст.л. на 1 стакан воды), получится нежно-желтый цвет, а если яйца в нем сварить, то более насыщенный золотистый оттенок.

Если цвет все равно получился бледным, оставьте яйца в растворе на ночь, но в таком случае белок тоже может окраситься в желтый.

Готовые крашенки следует обсушить на полотняном или бумажном полотенце. Для блеска их можно натереть растительным маслом.

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Как покрасить яйца краснокочанной капустой

Краснокочанная капуста красит яйца в голубой и фиолетовый цвета Фото: Pixabay

Смешайте 2 чашки нарезанной краснокочанной капусты, 1 столовую ложку уксуса и 1 л воды.

Доведите до кипения и проварите в течение 30 минут.

Процедите и опустите в отвар вареные яйца на полчаса и дольше. Чем дольше буду находиться яйца в настое, тем ярче и насыщеннее будет окрас.

Как покрасить яйца свеклой

Как покрасить яйца в свекольном отваре Фото: Pixabay

Очистите 2-3 свеклы от кожицы, натрите на крупной терке и залейте небольшим количеством воды (около 1 литра).

Влейте чайную ложку столового уксуса и прокипятите 5-10 минут, затем остудите до комнатной температуры.

В этот отвар добавьте сваренные вкрутую яйца. Держите, пока не получите желаемый оттенок.

Как покрасить яйца шпинатом

Шпинат сделает куриные яйца зелеными Фото: Pixabay

Залейте 1 килограмм шпината (свежего или замороженного) 2 литрами воды и поставьте на медленный огонь до тех пор, пока вода не станет зеленого цвета.

Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки уксуса.

Опустите в отвар заранее приготовленные и сваренные яйца. Чем дольше вы их подержите – тем ярче будет цвет.

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Смотрите видео, как выбрать безопасные куриные яйца:

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