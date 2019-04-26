Как покрасить яйца натуральными красителями: ТОП-5 способов

Разные способы покрасить яйца на Пасху

Как красиво покрасить яйца на Пасху Фото: freepik.com

Праздник Пасхи немыслим без куличей и крашенок. Если вы не хотите красить яйца химическими красителями, есть прекрасная альтернатива: растворы, которые готовятся из натуральных ингредиентов. Такие простые компоненты как луковая шелуха, куркума, свекла, черника и краснокочанная капуста придадут крашенкам восхитительные природные оттенки.

Как покрасить яйца натуральными красителями

Смешайте 1 литр воды и 2 столовые ложки столового уксуса в средней кастрюле. Доведите до кипения. Добавьте ингредиенты для желтых, синих, серебряных, розовых или оранжевых яиц (ингредиенты указаны ниже!) и уменьшите нагрев. Варите на слабом огне 30 минут. Дайте остыть.

Процедите раствор перед добавлением яиц. Опустите в жидкость яйца и оставьте минимум на 30 минут. Для более яркого оттенка подержите дольше. Когда крашенки окрасятся в желаемый цвет, достаньте их щипцами и высушите бумажными полотенцами.

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Желтые яйца на Пасху

Добавьте 3 столовые ложки куркумы в кипящую воду. Так как куркума окрашивает кожу, наденьте резиновые перчатки.

Розовые пасхальные яйца

Добавьте 4 чашки нарезанной свеклы. Если яйца вначале выглядят больше коричневыми, чем розовыми, не беспокойтесь: после высыхания они приобретут красивый пастельный оттенок.

Синие яйца на Пасху

Добавьте 3 чашки нарезанной красной или фиолетовой капусты. Чтобы яйца получились светло-голубыми, подержите 30 минут. Если вы хотите получить более глубокий оттенок, оставьте крашенки на ночь в холодильнике.

Яйца на Пасху оранжевые

Добавьте 4 чашки шелухи репчатого лука. Для ярко-апельсинового цвета оставьте яйца в холодильнике на ночь.

Серебряные пасхальные яйца

Забудьте об уксусе: смешайте по 4 стакана воды и замороженной черники в миске. Дайте смеси дойти до комнатной температуры и процедите. Оставьте яйца в красителе на ночь в холодильнике.

Смотрите видео, как украсить пасхальные яйца в технике декупаж:

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